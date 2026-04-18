Πώς θα γλιτώσεις έως και 900 ευρώ ετησίως με την τεχνολογία της Volkswagen

Νέα ολοκληρωμένη λύση από τη Volkswagen, με το εκτιμώμενο όφελος χρήστη να φτάνει μέχρι και τα 900 ευρώ τον χρόνο

Η Volkswagen, σε συνεργασία με την Elli, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη λύση Vehicle-to-Grid (V2G) που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων να μειώσουν σημαντικά το κόστος φόρτισης και να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή αγορά.

Η υπηρεσία θα λανσαριστεί για ιδιώτες πελάτες στη Γερμανία από το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι προεγγραφές ανοίγουν τον Ιούνιο του 2026. Σε επόμενο στάδιο θα επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όφελος 900 ευρώ τον χρόνο

Πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει ηλεκτρικό όχημα Volkswagen, ψηφιακή εφαρμογή, δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος, έξυπνο μετρητή, αμφίδρομο φορτιστή DC και εγκατάσταση. Το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για τον χρήστη μπορεί να φτάσει έως τα 900 ευρώ. Με το V2G, η μπαταρία του αυτοκινήτου δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για κίνηση, αλλά θα μπορεί να αποθηκεύει πλεονάζουσα ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να την επιστρέφει στο δίκτυο όταν υπάρχει ανάγκη. Έτσι, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκτά έναν δεύτερο ρόλο: γίνεται ευέλικτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας.

Ο Martin Sander, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Passenger Cars, δήλωσε ότι η ηλεκτροκίνηση αποκτά πραγματική αξία όταν προσφέρει ξεκάθαρο οικονομικό όφελος στον πελάτη. Στόχος είναι να μειωθεί αισθητά το κόστος οικιακής φόρτισης και μακροπρόθεσμα να πλησιάσει το μηδέν. Όλη η οικογένεια ID. είναι «bidi-ready» από το 2023.

Νέος ρόλος για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Η τεχνολογία συμβάλλει και στην ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση, καθώς βοηθά στην αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας και στη μείωση του κόστους των δικτύων. Μελέτες δείχνουν ότι μέχρι το 2040 μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας των ευρωπαϊκών δικτύων κατά έως 22 δισ. ευρώ.

Η πλατφόρμα MEB της Volkswagen αποτελεί τη βάση της τεχνολογίας, με περίπου ένα εκατομμύριο οχήματα στην Ευρώπη ήδη έτοιμα για αμφίδρομη φόρτιση. Με την ενημέρωση λογισμικού ID. στην έκδοση 6, η λειτουργία θα επεκταθεί σε περισσότερα μοντέλα. Η Volkswagen διασφαλίζει ότι η αμφίδρομη φόρτιση δεν επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Με το Vehicle-to-Grid η Volkswagen δείχνει ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι πλέον μόνο μέσο μετακίνησης, αλλά γίνεται μέρος μιας πιο έξυπνης και αποδοτικής ενεργειακής καθημερινότητας.

Τι κρατάμε: