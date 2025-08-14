quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Δεκαπενταύγουστο;

ΠΕΜΠΤΗ | 14.08.2025
Στέλιος Παππάς
pos-tha-kinithoun-ta-mesa-mazikis-metaforas-to-dekapentavgousto-743044

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια σε λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ, τραμ και προαστιακό για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 στην Αθήνα.

  • Λεωφορεία & τρόλεϊ: Θερινό πρόγραμμα – στις 15/8 ισχύουν δρομολόγια Κυριακής/Αργιών.

  • Μετρό Γραμμή 1: Ανά 12,5′ έως 17/8 (εκτός ορισμένων ωρών με 15′).

  • Μετρό Γραμμή 2: Στις 15–17/8 ανά 15′ όλη μέρα.

  • Μετρό Γραμμή 3: Στις 15–17/8 ανά 10′ (8:00–22:00) και 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

  • Τραμ: Ανά 15′ (μετά τα μεσάνυχτα ανά 25′).

  • Προαστιακός: Κανονικό πρόγραμμα.

Αραιότερα δρομολόγια στην εβδομάδα με τη μικρότερη κίνηση

Η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου είναι παραδοσιακά αυτή με τη μικρότερη επιβατική κίνηση στην Αθήνα. Οι θερινές άδειες των εργαζομένων στα ΜΜΜ φέρνουν και αραιότερα δρομολόγια, τα οποία θα ισχύσουν και για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Ηλεκτρικά λεωφορεία

Μέχρι και το άνοιγμα των σχολείων συνεχίζεται το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Στις 15 Αυγούστου θα ισχύουν δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για την ακριβή ώρα διέλευσης μέσω της εφαρμογής OASA Telematics ή στο telematics.oasa.gr.

Μετρό – Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ)

Έως και 17 Αυγούστου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 12,5 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης και της 15ης Αυγούστου.

Σημείωση: 5:00–5:30 και 23:30–1:00 ανά 15′.

Μετρό – Γραμμή 2

Μετρό και Τραμ 24 ώρες τα Σάββατα; - Τι λέει η ΣΤΑΣΥ

  • Έως και 15 Αυγούστου: Ανά 9,5′ – 11′ (7:00–22:00) και 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

  • 15–17 Αυγούστου: Όλη μέρα ανά 15′.

Σημείωση: Μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή & Σάββατο, ανά 15′.

Μετρό – Γραμμή 3

  • Έως και 14 Αυγούστου: Ανά 8,5′ – 10′ (έως 22:00) και 11,5′ μετά.

  • 15–17 Αυγούστου: Ανά 10′ (8:00–22:00) και 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Σημείωση: Μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή & Σάββατο ανά 15′.
Τα δρομολόγια από/προς Αεροδρόμιο: καθημερινά ανά 36′.

Τραμ

  • Έως και 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′.

Σημείωση: Μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής & Σαββάτου, ανά 25′.

Προαστιακός σιδηρόδρομος

Προαστιακός

Ισχύει κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Μέχρι στιγμής η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει αναστολές δρομολογίων για την 15η Αυγούστου, ενώ η εφαρμογή δείχνει πως όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Τι κρατάμε;

  • Τα δρομολόγια είναι αραιά σε όλες τις γραμμές πλην του Προαστιακού.

  • Η Γραμμή 2 και η Γραμμή 3 του μετρό θα έχουν συχνότητα 10–15′.

  • Οι επιβάτες καλό είναι να ελέγχουν την εφαρμογή OASA Telematics πριν τη μετακίνηση.

