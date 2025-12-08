Πώς θα πάρεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με 2.000 ευρώ έκπτωση και 5 χρόνια εγγύηση

Όφελος 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μέχρι το τέλος του έτους

Με τις τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων να έχουν γίνει απαγορευτικές για πολλά νοικοκυριά, το μεταχειρισμένο μοιάζει “μονόδρομος” για επίδοξους αγοραστές με περιορισμένα budget. Πηγαίνοντας όμως σε ένα αυτοκίνητο που είναι δεύτερο ή τρίτο χέρι, μπορεί αν χάσεις κάποια βασικά πλεονεκτήματα που συνοδεύουν την αγορά ενός νέου μοντέλου, όπως η εγγύηση. Εκτός αν επιλέξεις να αγοράσεις από μέρη όπως η Βελμάρ.

Tο Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσφέρει όφελος έως 2.000€ και 5 χρόνια εγγύηση για να υποδεχτείτε τη νέα χρονιά με το νέο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο. Η μοναδική προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του έτους και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση

Και Γραπτή 5πλή Εγγύηση που περιλαμβάνει:

Εγγύηση Καλής λειτουργίας

Εγγύηση Πραγματικών χιλιομέτρων

Εγγύηση Ατρακάριστου οχήματος

Εγγύηση Καλύτερης τιμής

Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του STOCK CENTER είναι Ατρακάριστα, Ελληνικής Αγοράς, με πραγματικά χιλιόμετρα και προσφέρονται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου!

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.stock-center.gr/nea/ofelos-eos-2000eu-mehri-telos-toy-etoys

Βρείτε το δικό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο πλήρως ενημερωμένο website του Stock Center: https://www.stock-center.gr

To STOCK CENTER βρίσκεται σε 15 σημεία σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη: https://www.stock-center.gr/katastima

