Πόσα αλκοτέστ έχουν γίνει στην Αττική μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους; – Υπάρχει αλλαγή;

Στην Αττική έγιναν 460.000 αλκοτέστ στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη μεταβολή στα θετικά δείγματα.

Η εικόνα των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική είναι ήδη πολύ πιο βαριά από ό,τι θα περίμενε κανείς για μόλις τρεις μήνες. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με θέμα «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής Ασφάλειας», στο πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν στην Αττική 460.000 έλεγχοι αλκοτέστ.

Αυτό σημαίνει πρακτικά περίπου 150.000 αλκοτέστ τον μήνα μόνο στην Αττική, αριθμός που δείχνει και την ένταση με την οποία συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική οδικής ασφάλειας που, σύμφωνα με το υπουργείο, εφαρμόστηκε μέσα στο 2025 και συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη στόχευση το 2026.

Υπάρχει αλλαγή στα αποτελέσματα;

Ναι, τουλάχιστον σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του υπουργού, υπάρχει μεταβολή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι το θετικό ποσοστό στα αλκοτέστ στην Αττική έχει μειωθεί στο 50%, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί ένδειξη πως «οι πολίτες συμμορφώνονται».

Εδώ χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση. Η ανακοίνωση δεν δίνει αναλυτικό συγκριτικό πίνακα ή ακριβές προηγούμενο ποσοστό ώστε να αποτυπώνεται πλήρως η βάση της σύγκρισης. Δίνει όμως καθαρά το πολιτικό και επιχειρησιακό μήνυμα ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει το υπουργείο, υπάρχει μείωση στο ποσοστό των θετικών ελέγχων. Άρα, η αλλαγή που καταγράφεται επίσημα είναι πως τα θετικά δείγματα εμφανίζονται χαμηλότερα σε σχέση με πριν, χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται περαιτέρω η σύγκριση.

Πώς εντάσσεται αυτό στη συνολική στρατηγική

Στην ίδια εκδήλωση, ο υπουργός υποστήριξε ότι η στρατηγική οδικής ασφάλειας του 2025 συνέβαλε σε μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 22% μέσα στο 2025. Τόνισε επίσης ότι το μοντέλο βασίστηκε σε πάνω από 6,8 εκατομμύρια ελέγχους σε πανελλαδικό επίπεδο μέσα στο 2025, δηλαδή σχεδόν 19.000 ελέγχους την ημέρα.

Σύμφωνα με την ίδια επίσημη τοποθέτηση, η στρατηγική αυτή στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ότι στο 25% των θανατηφόρων τροχαίων υπήρξε εμπλοκή δικύκλου, ότι το 15% των νεκρών σε τροχαίο είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ενώ σημαντικό μέρος των θανατηφόρων συμβάντων συνδέθηκε επίσης με χρήση κινητού, παρασύρσεις πεζών και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Με αυτό το σκεπτικό, οι έλεγχοι για αλκοόλ στην Αττική δεν παρουσιάζονται ως αποσπασματικό μέτρο, αλλά ως βασικό κομμάτι μιας πιο στοχευμένης πολιτικής.

Τι κρατάμε;