Πόσα αλκοτέστ έκανε η Τροχαία το Πάσχα στην Αθήνα; – Εντυπωσιακό το ποσοστό των θετικών

Σε χιλιάδες ελέγχους αλκοτέστ προέβησαν οι αρχές στο πλαίσιο μεγάλης εξόρμησης της Τροχαίας το τελευταίο πενθήμερο

Χιλιάδες ελέγχους και λιγοστές συλλήψεις είχαμε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τις τελευταίες ημέρες, δείχνοντας πως οι Έλληνες οδηγοί μάλλον έχουν πάρει το «μήνυμα». Στο πλαίσιο μεγάλης εξόρμησης που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής συνελήφθησαν τέσσερις οδηγοί, ενώ το ποσοστό των θετικών αλκοτέστ παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

18.737 έλεγχοι

Από τις 9 μέχρι και τις 14 Απριλίου, οι αρχές πραγματοποίησαν συνολικά 18.737 ελέγχους αλκοτέστ, με το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων να παραμένει εξαιτερικά χαμηλό και να φτάνει μόλις το 0,54% επί του συνόλου. Οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες σε όλο το λεκανοπέδιο.

Η ειδική αυτή εξόρμηση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Απριλίου 2026 και συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 14 Απριλίου 2026. Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και από τα Τμήματα Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των συνολικά 18.737 μετρήσεων βεβαιώθηκαν 102 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν τέσσερις οδηγοί οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα θετικά αποτελέσματα περιορίστηκαν σε μόλις 0,54% του συνόλου των ελέγχων, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό που δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών σεβόταν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανακοίνωσε ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και στο επόμενο διάστημα, με στόχο την προστασία της οδικής ασφάλειας σε όλο το λεκανοπέδιο.

Πηγή: Astynomia.gr