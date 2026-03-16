Πόσα αλκοτέστ γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο στην Αθήνα; – Πρόστιμα και ποινές

Κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο γίνονται περίπου 20.000 αλκοτέστ στην Αθήνα. Στο τελευταίο πενθήμερο βεβαιώθηκαν 255 παραβάσεις για μέθη.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει ένα από τα βασικά μέτωπα της Τροχαίας στην Αττική και τα νούμερα δείχνουν ότι οι έλεγχοι είναι πλέον μαζικοί και σταθεροί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο στην Αθήνα πραγματοποιούνται περίπου 20.000 αλκοτέστ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα τροχαία και να αλλάξει σταδιακά η οδηγική συμπεριφορά.

Το πιο πρόσφατο επιχειρησιακό αποτύπωμα δείχνει και το μέγεθος της παρέμβασης στους δρόμους.

Πόσα αλκοτέστ γίνονται στην πράξη

Στο τελευταίο πενθήμερο τροχονομικών ελέγχων, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκαν στην Αττική 25.627 έλεγχοι.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαιώθηκαν συνολικά 4.970 παραβάσεις, από τις οποίες οι 255 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, 15 οδηγοί συνελήφθησαν για υποθέσεις που συνδέονται με μέθη.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να “δέσουν” με τη γενική εικόνα που περιγράφεται για περίπου 20.000 αλκοτέστ κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο στην Αθήνα.

Τι δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τροχαίας

Η πρόσφατη εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής δεν περιορίστηκε μόνο στο αλκοόλ. Οι έλεγχοι έφεραν και ένα ευρύτερο κύμα παραβάσεων και διοικητικών μέτρων.

Από το ίδιο πενθήμερο καταγράφηκαν:

260 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα

293 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

89 για χρήση κινητού τηλεφώνου

181 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

187 για έλλειψη ΚΤΕΟ

38 για παραβίαση σηματοδοτών

Παράλληλα:

αφαιρέθηκαν 1.010 άδειες ικανότητας οδήγησης

αφαιρέθηκαν 255 άδειες κυκλοφορίας

αφαιρέθηκαν 212 πινακίδες κυκλοφορίας

ακινητοποιήθηκαν 548 οχήματα

Γιατί το αλκοτέστ θεωρείται τόσο κρίσιμο

Δύο είναι τα βασικά εργαλεία για τη μείωση των σοβαρών τροχαίων:

το κράνος

το αλκοτέστ

Το κράνος περιορίζει τη βαρύτητα του τραυματισμού, κυρίως στους δικυκλιστές. Το αλκοτέστ λειτουργεί προληπτικά, πριν υπάρξει το ατύχημα. Για αυτό και οι έλεγχοι συγκεντρώνονται κυρίως σε περιόδους και ώρες όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυξημένη, ειδικά στα τέλη της εβδομάδας.

Υπάρχει αποτέλεσμα από όλη αυτή την πίεση;

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, έχει ήδη διαμορφωθεί μια διαφορετική εικόνα στην κοινωνική συμπεριφορά, με μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ αυτές τις ημέρες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ότι πέρυσι υπήρξαν σχεδόν 150 λιγότεροι νεκροί, κάτι που παρουσιάζεται ως πολύ σημαντική ένδειξη ότι οι συστηματικοί έλεγχοι σώζουν ζωές.

Δεν αποδίδεται το σύνολο της βελτίωσης μόνο στα αλκοτέστ, αλλά είναι σαφές ότι θεωρούνται από τα βασικότερα εργαλεία παρέμβασης.

Τι ισχύει με πρόστιμα και ποινές

0,50–0,80 g/l : Πρόστιμο 350 € και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες .

0,80–1,10 g/l : Πρόστιμο 700 € και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες .

Υποτροπές : 1η φορά: 1.000 € και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες . 2η φορά: 2.000 € και αφαίρεση άδειας για 1 έτος .

>1,10 g/l: Πρόστιμο 1.200 €, αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 180 ημέρες, υποχρεωτική ακινητοποίηση και φύλαξη οχήματος.

Επιπλέον, ποινικές κυρώσεις: φυλάκιση 2 μήνες έως 5 έτη και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 10 ημέρες έως 6 μήνες με δικαστική απόφαση.

Σε πόσα ποτά αντιστοιχούν τα όρια

Η μέτρηση γίνεται σε γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος (g/l). Στην πράξη όμως, έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντιστοιχία σε «ποτά», αφού έτσι γίνεται καλύτερα αντιληπτό το πόσο αυστηρός είναι πλέον ο ΚΟΚ και ότι το «έλα μωρέ, ένα ποτάκι ήπια», δεν σε γλυτώνει. Ένα τυπικό ποτό λοιπόν (π.χ. μία μπύρα 330 ml, ένα ποτήρι κρασί 100 ml ή ένα σφηνάκι 40 ml). περιέχει περίπου 10–12 g καθαρής αιθανόλης.

Ενδεικτικά για έναν άνδρα ~75 κιλά και μια γυναίκα ~65 κιλά η ανιχνέυσιμη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα μετά την κατανάλωση ποτού (ή ποτών…) διαμμορφώνεται ως εξής:

Ποσότητα ποτού Άνδρας Γυναίκα g/l ΚΟΚ 1 ποτό (μπύρα/κρασί/σφηνάκι) 0,30–0,45 0,40–0,55 ~0,50 Οριακή παράβαση 2 ποτά 0,60–0,80 0,80–1,00 0,50–1,10 Πρόστιμο 350–700 € 3 ποτά 0,90–1,20 1,20–1,50 >1,10 1.200 €, ακινητοποίηση, ποινές 4 ποτά 1,20–1,60 1,60–2,00 Σοβαρή μέθη Πιθανή φυλάκιση 5+ ποτά >1,60 >2,00 Βαριά μέθη Ολική αφαίρεση στοιχείων, ποινικές συνέπειες

Σημείωση: Οι γυναίκες φτάνουν ταχύτερα σε υψηλότερα επίπεδα λόγω χαμηλότερου σωματικού βάρους και διαφορετικού μεταβολισμού.

Επεξηγηματικό Πλαίσιο: Τι σημαίνουν τα όρια αλκοόλ

Οι τιμές σε g/l και οι αντιστοιχίες σε «ποτά» είναι κατά προσέγγιση .

Ο πραγματικός δείκτης αλκοόλ στο αίμα εξαρτάται από: Σωματικό βάρος και φύλο Μεταβολισμό Κατανάλωση τροφής Ρυθμό κατανάλωσης Φάρμακα, ηλικία, υγεία

Ο οργανισμός αποβάλλει κατά μέσο όρο 0,10–0,15 g/l ανά ώρα , αλλά αυτό διαφέρει πολύ από άτομο σε άτομο.

Ακόμα κι αν ο οδηγός νιώθει «καλά», μπορεί ήδη να έχει ξεπεράσει τα νόμιμα όρια.

Συνεπώς: Ο πιο ασφαλής κανόνας είναι αν πίνεις, δεν οδηγείς και αυτό ισχύει ακόμα και για ένα ποτό.

Τι κρατάμε;