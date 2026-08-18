Πόσα πρόστιμα έδωσε η Τροχαία Αττικής την εβδομάδα του Δεκαπεντάυγουστου;

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χιλιάδες παραβάσεις βεβαίωσε η Τροχαία Αττικής την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, με 14.032 αλκοτέστ και 17 συλλήψεις οδηγών.

Σε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική προχώρησε η Τροχαία κατά την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, με το αποτέλεσμα να είναι χιλιάδες βεβαιωμένες παραβάσεις, εκατοντάδες ακινητοποιημένα οχήματα και 17 συλλήψεις οδηγών.

Η ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Αυγούστου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής.

Μόνο στους ελέγχους αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν 14.032 αλκοτέστ, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν 4.764 παραβάσεις για σειρά παραβάσεων του ΚΟΚ.

14.032 αλκοτέστ μέσα σε μία εβδομάδα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Από τους 14.032 ελέγχους αλκοολομέτρησης, προέκυψαν 145 παραβάσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 1,03%.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 12 οδηγοί στους οποίους καταγράφηκε ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Συνολικά, στο πλαίσιο των δράσεων της συγκεκριμένης περιόδου πραγματοποιήθηκαν 17 συλλήψεις οδηγών, με τις 12 να αφορούν περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Άλλες 4.764 παραβάσεις του ΚΟΚ

Πέρα από τις 145 παραβάσεις που προέκυψαν από τους ελέγχους αλκοόλ, η Τροχαία βεβαίωσε 4.764 επιπλέον παραβάσεις κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εξόρμησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν παραβάσεις για:

υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

μη χρήση προστατευτικού κράνους

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

παραβίαση φωτεινού σηματοδότη

οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Επομένως, μόνο από την κύρια εξόρμηση προκύπτουν 4.909 βεβαιωμένες παραβάσεις, εφόσον συνυπολογιστούν οι 145 περιπτώσεις αλκοόλ με τις 4.764 λοιπές παραβάσεις.

653 οχήματα ακινητοποιήθηκαν

Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν στην επιβολή προστίμων.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων:

Μέτρο Αριθμός Ακινητοποιημένα οχήματα 653 Οχήματα που απομακρύνθηκαν με γερανό 65 Άδειες οδήγησης που αφαιρέθηκαν 777 Άδειες κυκλοφορίας που αφαιρέθηκαν 255

Οι αριθμοί δείχνουν ότι σε σημαντικό μέρος των παραβάσεων επιβλήθηκαν και πρόσθετα διοικητικά μέτρα πέρα από το χρηματικό πρόστιμο.

Έπιασαν οδηγούς με 163 km/h σε όριο 70

Παράλληλα με την κύρια εξόρμηση πραγματοποιήθηκε και ειδική επιχείρηση για την υπερβολική ταχύτητα.

Σε αυτή πραγματοποιήθηκαν 422 έλεγχοι οχημάτων και καταγράφηκαν 137 παραβάσεις ταχύτητας.

Ανάμεσα στις πιο ακραίες περιπτώσεις ήταν δύο οχήματα που εντοπίστηκαν να κινούνται με 163 και 161 km/h αντίστοιχα, σε σημεία όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν μόλις 70 km/h.

Στην πρώτη περίπτωση ο οδηγός ξεπερνούσε το όριο κατά 93 km/h, ενώ στη δεύτερη κατά 91 km/h.

Τι δείχνουν οι αριθμοί για το αλκοόλ

Παρά τον μεγάλο αριθμό ελέγχων, η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι μόλις το 1,03% των αλκοτέστ είχε θετικό αποτέλεσμα.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 99 στους 100 οδηγούς που ελέγχθηκαν δεν βρέθηκαν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Από την άλλη πλευρά, 145 παραβάσεις μέσα σε επτά ημέρες εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε δεκάδες οδηγούς που βγήκαν στον δρόμο έχοντας καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από όσο επιτρέπεται, ενώ 12 από αυτές τις περιπτώσεις οδήγησαν σε σύλληψη.

Οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

Τι κρατάμε;