EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πόσα θανατηφόρα ατυχήματα είχαμε μέσα στο Δεκέμβριο; – Τι έφταιξε;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 07.01.2026
Autotypos Team
posa-thanatifora-atychimata-eichame-mesa-sto-dekemvrio-ti-eftaixe-775782

Η Τροχαία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία με τις σοβαρές παραβάσεις και τα ατυχήματα που πραγματοποιήθηκαν στον Δεκέμβριο

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –31.375- παραβάσεις από τις οποίες -284- σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • -1.314- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -60- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
  • -3.453- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
  • -291- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • -512- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • -1.271- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • -1.698- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
  • -27- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν –546- τροχαία ατυχήματα με –607- παθόντες και ειδικότερα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  •  -10- θανατηφόρα με -10- νεκρούς,
  •  -6- σοβαρά με -6- σοβαρά τραυματίες,
  •  –530- ελαφρά με -591- ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Πηγή: Astynomia.gr

Πρόσφατες Ειδήσεις