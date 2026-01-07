Πόσα θανατηφόρα τροχαία είχαμε το 2025 στην Ελλάδα;

To 2025 έκλεισε και έφτασε η ώρα του απολογισμού: Πως αποτυπώνεται η κατάσταση σχετικά με τα θανατηφόρα τροχαία;

Η χρονιά που μας πέρασε θα μείνει στην ιστορία ως μια χρονιά αλλαγών, μια χρονιά που οι αλλαγές στον Κ.Ο.Κ. και η αύξηση της «έντασης» όσον αφορά την αστυνόμευση άφησαν ανεξίτηλο σημάδι. Μπορεί αρχικά οι αλλαγές να αντιμετωπίστηκαν με αμφισβήτηση από μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ωστόσο, οι αριθμοί δείχνουν πως στην πραγματικότητα οδήγησαν σε ένα “success story”, μειώνοντας αισθητά τον αριθμό των Ελλήνων οδηγών που άφησαν την τελευταία τους πνοή άδικα στον δρόμο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, Κωσταντίνο Κυναράκη, τη χρονιά που μας πέρασε είχαμε «τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το 2025 έκλεισε με μια σημαντική είδηση. Η χώρα κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους. Δεν είναι ένας αριθμός για να πανηγυρίσουμε, είναι όμως ένας αριθμός που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη χρονιά της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη.

Σε σύγκριση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 665 νεκροί, μιλάμε για μείωση 21,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα. Και αυτό δεν είναι κάτι που απλώς έτυχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και καθημερινής δουλειάς.

Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μας στο Υπουργείο Μεταφορών, ψηφίσαμε τον αυστηροποιημένο Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος απέδωσε στην πράξη. Καθοριστική ήταν και η εντατική αστυνόμευση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που πήρε προσωπικά αυτή την υπόθεση, καθώς και την Ελληνική Αστυνομία που βρίσκεται καθημερινά στον δρόμο με διαρκείς και ουσιαστικούς ελέγχους. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την εορταστική περίοδο διενεργήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει πως οι οδηγοί αλλάζουν συμπεριφορά.

Παράλληλα, δώσαμε έμφαση στην πρόληψη. Η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνησης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” αξίζει στους εργαζόμενους των ΜΜΜ, που έκαναν αυτό το μέτρο πράξη και συνέβαλαν έμπρακτα στη μείωση των τροχαίων.

Αλλά και η παράδοση νέων και ασφαλέστερων οδικών αξόνων, όπως ο Πάτρα–Πύργος, με τη δουλειά και τις ενέργειες του Υπουργού Χρίστου Δήμα αλλά και των προηγούμενων Υπουργών, ενισχύει συνολικά την οδική ασφάλεια. Αυτή η βελτίωση θα ενταθεί ακόμη περισσότερο και εντός του 2026 με τη διεύρυνση του δικτύου καμερών, που καταγράφουν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης οδικές παραβάσεις, διευκολύνοντας το έργο των αρχών και καθιερώνοντας μια κουλτούρα λογοδοσίας.

Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Και αυτός είναι ο μόνος δείκτης που μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να βελτιώνεται».

Από τη μεριά μας, ευχόμαστε πραγματικά το 2025 να μην μείνει στην ιστορία απλά ως «η χρονιά με τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία», αλλά η χρονιά που ξεκίνησε η δραματική μείωση των εν λόγω ατυχημάτων στην Ελλάδα. Μακάρι σε λίγα χρόνια να κοιτάμε πίσω και οι 522 άνθρωποι που έχασαν τραγικά τη ζωή τους να μας φαίνονται υπερβολικά πολλοί.

Η υπεύθυνη οδήγηση δεν είναι θέμα νόμων, ούτε αστυνόμευσης, είναι 100% θέμα κουλτούρας. Είναι στο χέρι του καθενός μας να οδηγούμε προσεκτικά και υπεύθυνα, απλά πρέπει να το πάρουμε οι ίδιοι απόφαση. Όχι επειδή μας το επιβάλλει ο Κ.Ο.Κ. και η Τροχαία, αλλά επειδή έτσι είναι το σωστό.