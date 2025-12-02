Πόσες παραβάσεις έκαναν οι Έλληνες μέσα στο Νοέμβριο σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής; – Αναλυτικά στοιχεία

Πολύ υψηλός και ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων με τραγικό απολογισμό σε νεκρούς και βαριά τραυματίες

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνέχισε αδιάκοπα και για το μήνα Νοέμβριο τις στοχευμένες παρεμβάσεις της για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Μέσα στον μήνα βεβαιώθηκαν συνολικά 35.627 τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων 218 χαρακτηρίστηκαν ως πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Πρωταθλήτρια η υπερβολική ταχύτητα

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 1.188 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, με 46 από αυτές τις περιπτώσεις να συνιστούν πλημμέλημα, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη 2.609 υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, που αποτελεί την πιο συχνά καταγεγραμμένη παράβαση.

Στις 303 ανήλθαν οι παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, ενώ εξίσου ανησυχητικά είναι τα 603 περιστατικά χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, οι 1.391 κλήσεις για μη χρήση ζώνης και οι 1.814 οδηγοί ή συνεπιβάτες δικύκλων χωρίς κράνος. Τέλος, καταγράφηκαν 41 επικίνδυνοι ελιγμοί, μια παράμετρος που συχνά οδηγεί σε σοβαρά συμβάντα.

Πόσα τροχαία είχαμε στο ίδιο διάστημα;

Την ίδια περίοδο στην Αττική σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα, στα οποία καταγράφηκαν 620 συνολικά παθόντες. Πρόκειται για 9 θανατηφόρα δυστυχήματα με 10 νεκρούς, 11 σοβαρά ατυχήματα με ισάριθμους σοβαρά τραυματίες και 510 ελαφρά περιστατικά, όπου τραυματίστηκαν 599 άτομα.

Ως βασικές αιτίες των συμβάντων αυτών αναδεικνύονται η έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση, η παραβίαση σημάτων κυκλοφορίας, αλλά και οι παραβάσεις από πεζούς. Ιδιαίτερα για τους οδηγούς και επιβάτες μοτοσικλετών, η μη χρήση κράνους εξακολουθεί να επιβαρύνει τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Το μήνυμα των αρχών παραμένει ξεκάθαρο: η υπεύθυνη οδήγηση και η τήρηση του ΚΟΚ δεν είναι τυπικές υποχρεώσεις, αλλά απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλείς μετακινήσεις και για τη μείωση των τροχαίων στην Αττική.

Τι κρατάμε;

35.627 τροχαίες παραβάσεις μόνο τον Νοέμβριο στην Αττική

Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι η πιο συχνά καταγεγραμμέμη παράβαση

530 τροχαία ατυχήματα, 10 οι νεκροί στην άσφαλτο

