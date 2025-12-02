quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πόσες παραβάσεις έκαναν οι Έλληνες μέσα στο Νοέμβριο σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής; – Αναλυτικά στοιχεία

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
poses-paravaseis-ekanan-oi-ellines-mesa-sto-noemvrio-symfona-me-tin-trochaia-attikis-analytika-stoicheia-769242

Πολύ υψηλός και ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων με τραγικό απολογισμό σε νεκρούς και βαριά τραυματίες

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνέχισε αδιάκοπα και για το μήνα Νοέμβριο τις στοχευμένες παρεμβάσεις της για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Μέσα στον μήνα βεβαιώθηκαν συνολικά 35.627 τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων 218 χαρακτηρίστηκαν ως πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Πρωταθλήτρια η υπερβολική ταχύτητα

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 1.188 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, με 46 από αυτές τις περιπτώσεις να συνιστούν πλημμέλημα, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη 2.609 υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, που αποτελεί την πιο συχνά καταγεγραμμένη παράβαση.

Στις 303 ανήλθαν οι παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, ενώ εξίσου ανησυχητικά είναι τα 603 περιστατικά χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, οι 1.391 κλήσεις για μη χρήση ζώνης και οι 1.814 οδηγοί ή συνεπιβάτες δικύκλων χωρίς κράνος. Τέλος, καταγράφηκαν 41 επικίνδυνοι ελιγμοί, μια παράμετρος που συχνά οδηγεί σε σοβαρά συμβάντα.

Πόσα τροχαία είχαμε στο ίδιο διάστημα;

Την ίδια περίοδο στην Αττική σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα, στα οποία καταγράφηκαν 620 συνολικά παθόντες. Πρόκειται για 9 θανατηφόρα δυστυχήματα με 10 νεκρούς, 11 σοβαρά ατυχήματα με ισάριθμους σοβαρά τραυματίες και 510 ελαφρά περιστατικά, όπου τραυματίστηκαν 599 άτομα.

Ως βασικές αιτίες των συμβάντων αυτών αναδεικνύονται η έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση, η παραβίαση σημάτων κυκλοφορίας, αλλά και οι παραβάσεις από πεζούς. Ιδιαίτερα για τους οδηγούς και επιβάτες μοτοσικλετών, η μη χρήση κράνους εξακολουθεί να επιβαρύνει τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Το μήνυμα των αρχών παραμένει ξεκάθαρο: η υπεύθυνη οδήγηση και η τήρηση του ΚΟΚ δεν είναι τυπικές υποχρεώσεις, αλλά απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλείς μετακινήσεις και για τη μείωση των τροχαίων στην Αττική.

Τι κρατάμε;

  • 35.627 τροχαίες παραβάσεις μόνο τον Νοέμβριο στην Αττική
  • Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι η πιο συχνά καταγεγραμμέμη παράβαση
  • 530 τροχαία ατυχήματα, 10 οι νεκροί στην άσφαλτο

Όλες οι ειδήσεις

Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Νέα έκθεση: Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#παραβάσεις#τροχαία
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

neos-kok-sarotikoi-elegchoi-chiliades-paravaseis-ti-kategrapse-to-safari-tis-trochaias-768625

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.09.2025

Νέος ΚΟΚ: Σαρωτικοί έλεγχοι, χιλιάδες παραβάσεις – Τι κατέγραψε το σαφάρι της Τροχαίας
saronei-i-trochaia-1-293-prostima-kai-6-syllipseis-odigon-se-3-meres-stin-athina-770073

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.08.2025

Σαρώνει η Τροχαία: 1.293 πρόστιμα και 6 συλλήψεις οδηγών σε 3 μέρες στην Αθήνα
1-222-prostima-erixe-i-trochaia-stin-attiki-se-treis-imeres-mazikoi-elegchoi-763041

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.06.2025

1.222 πρόστιμα έριξε η Τροχαία στην Αττική σε τρεις ημέρες – Μαζικοί έλεγχοι
i-chrysi-paravasi-pou-kostise-365-770-evro-se-prostima-se-mia-molis-evdomada-784285

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.11.2025

Η χρυσή παράβαση που κόστισε 365.770 ευρώ σε πρόστιμα σε μία μόλις εβδομάδα
oi-protes-exypnes-kameres-ai-stous-dromous-tis-athinas-afta-einai-ta-simeia-pou-tha-topothetithoun-783559

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.11.2025

Οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες ΑΙ στους δρόμους της Αθήνας – Αυτά είναι τα σημεία που θα τοποθετηθούν
3-207-paravaseis-se-4-meres-chamos-stin-attiki-poio-itan-to-sychnotero-prostimo-video-777294

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.10.2025

3.207 παραβάσεις σε 4 μέρες: Χαμός στην Αττική – Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο; (video)

Πρόσφατες Ειδήσεις