Πόσες παραβάσεις του ΚΟΚ είχαμε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε όλη την Ελλάδα – Δες το συχνότερο πρόστιμο

16.274 παραβάσεις σε 73.632 ελέγχους. Συχνότερη η υπερβολική ταχύτητα με 3.062 βεβαιώσεις.

Αυξημένα μέτρα και στοχευμένους ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο ανέπτυξε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας για το τριήμερο των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας. Το επιχειρησιακό βάρος έπεσε σε παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οι αντικανονικοί ελιγμοί.

Πόσοι έλεγχοι έγιναν και πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν

Στο διάστημα από 20 Φεβρουαρίου έως και 23 Φεβρουαρίου 2026 (Καθαρά Δευτέρα), συγκροτήθηκαν 1.973 συνεργεία. Ελέγχθηκαν 73.632 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 16.274 τροχονομικές παραβάσεις.

Το συχνότερο πρόστιμο: υπερβολική ταχύτητα

Η συχνότερη κατηγορία παράβασης, από αυτές που αναφέρονται αναλυτικά, ήταν η υπερβολική ταχύτητα, με 3.062 βεβαιώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με 502 βεβαιώσεις. Οι δύο αυτές κατηγορίες μαζί (ταχύτητα και αλκοόλ) αντιστοιχούν σε 21,9% του συνόλου των παραβάσεων που καταγράφηκαν.

Αναλυτικά οι βασικές κατηγορίες παραβάσεων

Από τις 16.274 παραβάσεις, καταγράφηκαν μεταξύ άλλων:

3.062 για υπερβολική ταχύτητα

502 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

498 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας









421 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

388 για στέρηση άδειας οδήγησης

309 για έλλειψη ΚΤΕΟ

157 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

103 για αντικανονικούς ελιγμούς

100 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

92 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

63 για αντικανονικό προσπέρασμα

36 για φθαρμένα ελαστικά

30 για παραβίαση προτεραιότητας

28 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα

6 για παραβίαση Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

5 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

10.474 για λοιπές παραβάσεις

Τι κρατάμε;