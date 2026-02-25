quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πόσες παραβάσεις του ΚΟΚ είχαμε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε όλη την Ελλάδα – Δες το συχνότερο πρόστιμο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.02.2026
AutoTypos Team
poses-paravaseis-tou-kok-eichame-to-triimero-tis-katharas-defteras-se-oli-tin-ellada-des-to-sychnotero-prostimo-794117

16.274 παραβάσεις σε 73.632 ελέγχους. Συχνότερη η υπερβολική ταχύτητα με 3.062 βεβαιώσεις.

Αυξημένα μέτρα και στοχευμένους ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο ανέπτυξε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας για το τριήμερο των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας. Το επιχειρησιακό βάρος έπεσε σε παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οι αντικανονικοί ελιγμοί.

Πόσοι έλεγχοι έγιναν και πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν

Στο διάστημα από 20 Φεβρουαρίου έως και 23 Φεβρουαρίου 2026 (Καθαρά Δευτέρα), συγκροτήθηκαν 1.973 συνεργεία. Ελέγχθηκαν 73.632 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 16.274 τροχονομικές παραβάσεις.

Το συχνότερο πρόστιμο: υπερβολική ταχύτητα

Η συχνότερη κατηγορία παράβασης, από αυτές που αναφέρονται αναλυτικά, ήταν η υπερβολική ταχύτητα, με 3.062 βεβαιώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με 502 βεβαιώσεις. Οι δύο αυτές κατηγορίες μαζί (ταχύτητα και αλκοόλ) αντιστοιχούν σε 21,9% του συνόλου των παραβάσεων που καταγράφηκαν.

Αναλυτικά οι βασικές κατηγορίες παραβάσεων

Από τις 16.274 παραβάσεις, καταγράφηκαν μεταξύ άλλων:

  • 3.062 για υπερβολική ταχύτητα

  • 502 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

  • 498 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας


    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

  • 421 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

  • 388 για στέρηση άδειας οδήγησης

  • 309 για έλλειψη ΚΤΕΟ

  • 157 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

  • 103 για αντικανονικούς ελιγμούς

  • 100 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

  • 92 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

  • 63 για αντικανονικό προσπέρασμα

  • 36 για φθαρμένα ελαστικά

  • 30 για παραβίαση προτεραιότητας

  • 28 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα

  • 6 για παραβίαση Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

  • 5 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

  • 10.474 για λοιπές παραβάσεις

Τι κρατάμε;

  • Έγιναν 73.632 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 16.274 παραβάσεις σε όλη την Ελλάδα (20–23/2/2026).

  • Συγκροτήθηκαν 1.973 συνεργεία.

  • Συχνότερη παράβαση από τις αναλυτικές κατηγορίες ήταν η υπερβολική ταχύτητα (3.062).

  • Καταγράφηκαν 502 παραβάσεις για αλκοόλ, με ταχύτητα και αλκοόλ να αντιστοιχούν σε 21,9% του συνόλου.

  • Υπήρξαν επίσης 498 παραβάσεις για ζώνη και 421 για κράνος, ενώ οι «λοιπές» ανήλθαν σε 10.474.

Tags
#αστυνομία#παραβάσεις#πρόστιμα#τροχαία
