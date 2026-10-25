Πόσες Porsche έχουν πουληθεί το 2026; – Πόσες ήρθαν Ελλάδα;

Η Porsche ανακοίνωσε 178.532 παραδόσεις παγκοσμίως το 2026. Ποια μοντέλα πρωταγωνιστούν και πόσες Porsche ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα;

Η Porsche ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάμηνο του 2026 με 178.532 παραδόσεις αυτοκινήτων παγκοσμίως, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παρά τη μείωση των συνολικών πωλήσεων, η γερμανική εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή ζήτηση για ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της, με την 911 μάλιστα να ακολουθεί αντίθετη πορεία από την υπόλοιπη γκάμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν συνολικά 221 Porsche στην Ελλάδα, με τα SUV της μάρκας να κυριαρχούν.

Ποιο είναι όμως το μοντέλο που προτιμούν περισσότερο οι αγοραστές, πόσες 911 ταξινομήθηκαν στη χώρα μας και σε ποιες αγορές αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες η Porsche;

Πτώση 16% στις παγκόσμιες πωλήσεις της Porsche

Σύμφωνα με την γερμανική εταιρεία, οι παραδόσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 ανήλθαν σε 178.532 αυτοκίνητα, έναντι 212.509 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση 16%, μια επίδοση που αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Porsche σε ορισμένες μεγάλες αγορές, αλλά και τις αλλαγές στην προϊοντική της γκάμα. Η εταιρεία επισημαίνει ότι συνεχίζει να ακολουθεί στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην αξία των πωλήσεων και όχι αποκλειστικά στον όγκο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτούν οι πλουσιότερες και ισχυρότερες εκδόσεις των μοντέλων της, όπως οι GTS, Turbo και GT, οι οποίες εξακολουθούν να προσελκύουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Η μείωση των παραδόσεων συνδέεται επίσης με τη διακοπή παραγωγής της οικογένειας 718 και τη σταδιακή κατάργηση του Macan με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η Porsche Cayenne παραμένει το best seller της μάρκας

Παρά τη μεγάλη δημοτικότητα της 911, το μοντέλο που καταγράφει τις περισσότερες παραδόσεις παγκοσμίως είναι η Porsche Cayenne. Το μεγάλο SUV έφτασε τις 59.586 παραδόσεις από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας περιορισμένη μείωση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμβολή της νέας αμιγώς ηλεκτρικής Cayenne, η οποία ξεκίνησε να παραδίδεται στους πρώτους πελάτες μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν ήδη παραδοθεί 7.002 ηλεκτρικές Cayenne, δείχνοντας ότι η νέα έκδοση αρχίζει να αποκτά ουσιαστικό ρόλο στην εμπορική πορεία του μοντέλου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Porsche Macan με 51.025 παραδόσεις, καταγράφοντας ωστόσο πτώση 21%.

Από αυτές, οι 23.029 αφορούσαν την αμιγώς ηλεκτρική Macan, ενώ οι υπόλοιπες 27.996 προέρχονταν από τις εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης, οι οποίες εξακολουθούσαν να διατίθενται σε ορισμένες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παραγωγή της θερμικής Macan ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026.

Η Porsche 911 πηγαίνει κόντρα στην πτώση των πωλήσεων

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι η πορεία της Porsche 911. Ενώ οι συνολικές παραδόσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 16%, η 911 κατέγραψε αύξηση 12%, φτάνοντας τις 42.217 παραδόσεις κατά το πρώτο εννεάμηνο.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επίδοση για ένα σπορ αυτοκίνητο υψηλού κόστους, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για αρκετά άλλα μοντέλα της Porsche υποχωρεί. Η γερμανική εταιρεία αποδίδει μέρος της επιτυχίας στο αυξημένο ενδιαφέρον για τις πιο ιδιαίτερες εκδόσεις της 911, με έμφαση στις GTS, Turbo και GT.

Στον αντίποδα, η οικογένεια 718 Boxster και Cayman σημείωσε μεγάλη πτώση, καθώς οι παραδόσεις περιορίστηκαν στις 3.291 μονάδες, μειωμένες κατά 79%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τη διακοπή παραγωγής της σειράς τον Οκτώβριο του 2025. Αρνητική ήταν επίσης η πορεία της Panamera και της ηλεκτρικής Taycan.

Πόσες Porsche πουλήθηκαν ανά μοντέλο το 2026;

Αναλυτικά, οι παγκόσμιες παραδόσεις της Porsche από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 διαμορφώθηκαν ως εξής.

Μοντέλο Παραδόσεις Μεταβολή Porsche Cayenne 59.586 -2% Porsche Macan 51.025 -21% Porsche 911 42.217 +12% Porsche Panamera 13.714 -35% Porsche Taycan 8.699 -31% Porsche 718 Boxster/Cayman 3.291 -79% Σύνολο 178.532 -16%

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η Cayenne και η Macan εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των πωλήσεων της Porsche, συγκεντρώνοντας μαζί περισσότερες από 110.000 παραδόσεις. Ταυτόχρονα, η ισχυρή πορεία της 911 δείχνει ότι τα παραδοσιακά σπορ αυτοκίνητα εξακολουθούν να έχουν μεγάλη εμπορική σημασία για τη γερμανική εταιρεία.

Σε ποιες χώρες πουλάει περισσότερο η Porsche;

Η Βόρεια Αμερική παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της Porsche, με 56.088 παραδόσεις κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026. Η επίδοση αντιστοιχεί σε μείωση 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στην Ευρώπη, εξαιρουμένης της Γερμανίας, οι παραδόσεις έφτασαν τις 44.949 μονάδες, μειωμένες κατά 11%, ενώ στη γερμανική αγορά ταξινομήθηκαν μέσω παραδόσεων σε πελάτες 20.954 Porsche, καταγράφοντας πτώση 7%.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στην Κίνα, όπου οι παραδόσεις περιορίστηκαν σε μόλις 21.493 αυτοκίνητα, έναντι 32.195 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πρόκειται για πτώση 33%, τη μεγαλύτερη ανάμεσα στις βασικές γεωγραφικές αγορές της Porsche.

Αγορά Παραδόσεις 2026 Μεταβολή Βόρεια Αμερική 56.088 -13% Ευρώπη χωρίς Γερμανία 44.949 -11% Λοιπές και αναδυόμενες αγορές 35.048 -19% Κίνα 21.493 -33% Γερμανία 20.954 -7%

Η κινεζική αγορά αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την Porsche, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι εγχώριοι κατασκευαστές διεκδικούν πλέον σημαντικό μερίδιο ακόμη και στις ακριβότερες κατηγορίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παράλληλα, η Porsche επιχειρεί να διατηρήσει τον premium χαρακτήρα της, αποφεύγοντας μια στρατηγική που θα βασιζόταν αποκλειστικά σε χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων.

Πόσες Porsche ήρθαν στην Ελλάδα το 2026;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την ελληνική αγορά, όπου η Porsche διατηρεί μια σαφώς μικρότερη αλλά σταθερή παρουσία στην κατηγορία των πολυτελών και σπορ αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 221 νέες ταξινομήσεις Porsche στη χώρα μας. Το δημοφιλέστερο μοντέλο είναι, όπως και παγκοσμίως, η Porsche Cayenne, με 93 ταξινομήσεις.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Macan με 59 αυτοκίνητα, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η εμβληματική 911 με 40 ταξινομήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Cayenne και Macan συγκεντρώνουν μαζί 152 ταξινομήσεις, δηλαδή σχεδόν το 69% των συνολικών ταξινομήσεων της Porsche στην Ελλάδα.

Αναλυτικά οι ταξινομήσεις Porsche στην Ελλάδα

Μοντέλο Ταξινομήσεις Ιαν.-Σεπτ. 2026 Porsche Cayenne 93 Porsche Macan 59 Porsche 911 40 Porsche Taycan 16 Porsche Panamera 12 Porsche 718 1 Σύνολο 221

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι μόνο τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν 37 Porsche στην Ελλάδα, με την Cayenne να καταγράφει 24 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα. Η Cayenne μάλιστα βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατηγορίας E-SUV στην ελληνική αγορά, με μερίδιο 23,91%, ξεπερνώντας μοντέλα όπως το Range Rover Sport και η Mercedes-Benz GLE.

Στα σπορ μοντέλα, η εικόνα είναι επίσης αξιοσημείωτη. Οι 40 ταξινομήσεις της Porsche 911 αποτελούν μια σημαντική επίδοση για ένα αυτοκίνητο με τόσο υψηλή τιμή αγοράς, ενώ στην Ελλάδα καταγράφηκε και μία νέα ταξινόμηση της Porsche 718, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή της συγκεκριμένης σειράς έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Χρειάζεται πάντως μια σημαντική διευκρίνιση. Τα παγκόσμια στοιχεία της Porsche αφορούν παραδόσεις αυτοκινήτων σε πελάτες, ενώ τα ελληνικά δεδομένα του ΣΕΑΑ αφορούν νέες ταξινομήσεις. Πρόκειται για διαφορετικούς δείκτες, οι οποίοι δεν είναι απόλυτα ταυτόσημοι ως προς τον χρόνο καταγραφής.

Τι κρατάμε;