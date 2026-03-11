quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πόσο κοστίζει η αντικατάσταση ενός φαναριού αυτοκινήτου laser τεχνολογίας; – Θα τρομάξεις!

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
poso-kostizei-i-antikatastasi-enos-fanariou-aftokinitou-laser-technologias-tha-tromaxeis-795579

Η τεχνολογία φωτισμού στα σύγχρονα αυτοκίνητα έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά, αλλά όταν κάτι πάει στραβά, η επισκευή μπορεί να κοστίσει όσο… ένα μικρό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο!

Τα τελευταία χρόνια τα φωτιστικά σώματα των αυτοκινήτων έχουν εξελιχθεί από απλές λάμπες αλογόνου σε πολύπλοκα συστήματα LED, Matrix LED και laser. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει ισχυρότερο φωτισμό και μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάχυση και στόχευση της δέσμης, αλλά κρύβει και μια λιγότερο ευχάριστη πλευρά: όταν παρουσιαστεί βλάβη, το κόστος επισκευής μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό.

Ένας ιδιοκτήτης μιας BMW M4 Competition Convertible του 2023 στις ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπος ακριβώς με αυτό το πρόβλημα όταν ένα από τα laser φανάρια του αυτοκινήτου «έμπασε υγρασία».

Σύμφωνα με την εμπειρία που μοιράστηκε στο Reddit, η αιτία ήταν μια αστοχία στη στεγανοποίηση του φωτιστικού σώματος, η οποία επέτρεψε στο νερό να εισχωρήσει στο εσωτερικό του.

Όταν χαλάσει ένα σύγχρονο φανάρι

Σε παλαιότερα αυτοκίνητα, μια τέτοια βλάβη θα μπορούσε να διορθωθεί σχετικά εύκολα. Στα σύγχρονα μοντέλα όμως, τα φωτιστικά σώματα αποτελούν ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην περίπτωση της BMW M4, η λύση που πρότεινε η αντιπροσωπεία ήταν απλή αλλά ακριβή: αντικατάσταση ολόκληρου του laser φωτιστικού σώματος. Οι αντιπροσωπείες σπάνια επιχειρούν επισκευές σε τέτοια εξαρτήματα και συνήθως προχωρούν απευθείας στην αντικατάσταση της μονάδας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος επισκευής.

Ένας λογαριασμός που σοκάρει

Σύμφωνα με την εκτίμηση που έλαβε ο ιδιοκτήτης, το κόστος των ανταλλακτικών για ένα μόνο laser φανάρι φτάνει περίπου 6.721 δολάρια. Σε αυτό προστίθενται περίπου 1.788 δολάρια εργατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό σε περίπου 9.021 δολάρια για την αντικατάσταση ενός μόνο φωτιστικού σώματος…

Με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ – δολαρίου (Μάρτιος 2026), αυτό μας κάνει  7.758 €!


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το ποσό μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Για να τοποθετηθεί το νέο φανάρι πρέπει να αφαιρεθεί ο εμπρός προφυλακτήρας, ενώ το σύστημα πρέπει στη συνέχεια να προγραμματιστεί ώστε να επικοινωνεί σωστά με τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου.

Η άλλη πλευρά της τεχνολογίας

Η ιστορία αυτή δείχνει μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της τεχνολογικής εξέλιξης στα αυτοκίνητα. Οι σύγχρονες λύσεις φωτισμού προσφέρουν εντυπωσιακές δυνατότητες και σημαντικά καλύτερη ορατότητα, όμως συνοδεύονται και από αυξημένο κόστος συντήρησης.

Σε αυτοκίνητα υψηλής τεχνολογίας όπως η BMW M4, ακόμη και μια σχετικά μικρή αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε έναν λογαριασμό χιλιάδων ευρώ. Και αυτό αποτελεί μια υπενθύμιση ότι όσο πιο εξελιγμένα γίνονται τα αυτοκίνητα, τόσο πιο ακριβές μπορούν να γίνουν και οι επισκευές τους.

Τι κρατάμε

  • Τα σύγχρονα laser φανάρια αποτελούν πολύπλοκες μονάδες υψηλής τεχνολογίας.
  • Μια απλή αστοχία στεγανοποίησης μπορεί να απαιτήσει αντικατάσταση ολόκληρου του φωτιστικού σώματος.
  • Το κόστος αντικατάστασης ενός laser φαναριού σε BMW M4 μπορεί να ξεπεράσει τα 9.000 δολάρια.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει αφαίρεση προφυλακτήρα και επαναπρογραμματισμό του συστήματος.
  • Εναλλακτικές λύσεις μπορεί να είναι η επισκευή στεγανοποίησης, τα aftermarket ανταλλακτικά ή η αγορά μεταχειρισμένων εξαρτημάτων.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
