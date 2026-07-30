Πόσο κοστίζει το πιο εκρηκτικό Audi με σήμα RS αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα;

Το νέο Audi RS 5 των 639 PS έφτασε στην Ελλάδα σε εκδόσεις Sedan και Avant. Οι τιμές, οι επιδόσεις και το υβριδικό σύστημα.

Το νέο Audi RS 5 για πρώτη φορά χρησιμοποιεί plug-in hybrid σύστημα, συνδυάζοντας έναν V6 biturbo με ηλεκτροκινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι 639 PS, 825 Nm και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,6 δευτερόλεπτα.

Πόσο κοστίζει το νέο Audi RS 5;

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις αμαξώματος περιορίζεται στις 2.000 ευρώ.

Έκδοση Ισχύς Τιμή Audi RS 5 Sedan e-hybrid quattro tiptronic 639 PS 125.980 € Audi RS 5 Avant e-hybrid quattro tiptronic 639 PS 127.980 €

V6 biturbo και ηλεκτροκινητήρας

Στην καρδιά του RS 5 βρίσκεται ένας αναβαθμισμένος V6 biturbo 2,9 lt, ο οποίος αποδίδει από μόνος του 510 PS και 600 Nm. Μέσα στο αυτόματο κιβώτιο tiptronic οκτώ σχέσεων έχει ενσωματωθεί ένας ηλεκτροκινητήρας 177 PS και 460 Nm. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 639 PS και τα 825 Nm, τα οποία μεταφέρονται και στους τέσσερις τροχούς.

Audi RS 5 Τεχνικά στοιχεία Κινητήρας V6 biturbo 2.894 cc Ισχύς βενζινοκινητήρα 510 PS Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 177 PS Συνδυαστική ισχύς 639 PS Συνδυαστική ροπή 825 Nm Κιβώτιο Tiptronic 8 σχέσεων Κίνηση Quattro 0-100 km/h 3,6 δευτερόλεπτα Τελική ταχύτητα 250 km/h Προαιρετική τελική 285 km/h

Με το προαιρετικό Audi Sport Package, ο ηλεκτρονικός περιοριστής μεταφέρεται από τα 250 στα 285 km/h.

Υπάρχει επίσης λειτουργία boost, η οποία προσφέρει τη μέγιστη απόδοση του συστήματος για δέκα δευτερόλεπτα. Το κιβώτιο επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη σχέση, ενώ ο οδηγός βλέπει την αντίστροφη μέτρηση στον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Η πρώτη plug-in hybrid κατασκευή της Audi Sport

Το νέο RS 5 είναι το πρώτο μοντέλο υψηλών επιδόσεων της Audi Sport με επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα.

Η μπαταρία έχει συνολική χωρητικότητα 25,9 kWh, από τις οποίες είναι αξιοποιήσιμες οι 22 kWh. Επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως περίπου 84 km, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να καλύπτει καθημερινές μετακινήσεις χωρίς να λειτουργεί ο V6.

Η φόρτιση πραγματοποιείται με εναλλασσόμενο ρεύμα ισχύος έως 11 kW και ολοκληρώνεται σε περίπου δυόμισι ώρες. Η σταθμισμένη κατανάλωση του RS 5 Sedan βρίσκεται μεταξύ 3,8 και 4,3 lt/100 km. Με αποφορτισμένη μπαταρία, όμως, ο V6 χρειάζεται από 9,5 έως 10,0 lt/100 km (στα χαρτιά), αποδεικνύοντας ότι η τακτική φόρτιση είναι απαραίτητη για να αξιοποιηθεί το οικονομικό πλεονέκτημα του συστήματος.

Τετρακίνηση που μπορεί να στείλει τη δύναμη πίσω

Το νέο σύστημα quattro χρησιμοποιεί Dynamic Torque Control και ηλεκτρομηχανική κατανομή ροπής στον πίσω άξονα.

Το σύστημα μπορεί να μεταφέρει τη ροπή ανάμεσα στους δύο πίσω τροχούς μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, βελτιώνοντας την πρόσφυση, την είσοδο στη στροφή και τη δυνατότητα περιστροφής του αυτοκινήτου στην έξοδο.

Στο πρόγραμμα RS torque rear, η λειτουργία αποκτά πιο πισωκίνητα χαρακτηριστικά, επιτρέποντας ακόμη και ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση. Το RS 5 διαθέτει επίσης ειδική RS ανάρτηση με αμορτισέρ δύο βαλβίδων, πιο άμεσο σύστημα διεύθυνσης και ειδικά εξελιγμένο σύστημα πέδησης.

Στάνταρ προσφέρονται χαλύβδινα φρένα με δίσκους 420 mm εμπρός και 400 mm πίσω. Προαιρετικά διατίθενται κεραμικά φρένα, τα οποία μειώνουν το βάρος κατά περίπου 30 kg.

Οι 639 PS έχουν και μεγάλο βάρος να μετακινήσουν

Το τίμημα της μπαταρίας και του ηλεκτροκινητήρα είναι το αυξημένο βάρος.

Το RS 5 Sedan φτάνει τα 2.355 kg, ενώ το Avant τα 2.370 kg. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλές τιμές για ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας, παρότι οι 639 PS εξασφαλίζουν εκρηκτική επιτάχυνση.

Για να περιορίσει την επίδραση της μάζας, η Audi Sport έχει χρησιμοποιήσει πιο άκαμπτο αμάξωμα, ειδική γεωμετρία στους δύο άξονες, προηγμένη κατανομή ροπής και RS ρυθμίσεις σε ανάρτηση, τιμόνι και φρένα.

Το RS 5 δεν προσπαθεί να γίνει ένα ελαφρύ sports car. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να κρύψει όσο γίνεται το βάρος του και να προσφέρει υψηλές επιδόσεις χωρίς να θυσιάζει την άνεση ή την ηλεκτρική μετακίνηση.

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