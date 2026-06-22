Πόσο λέτε να κοστίζει ένα σετ μπαστούνια του golf από την Bugatti;

Η Bugatti είναι γνωστή για τα υπεραυτοκίνητα εκατομμυρίων ευρώ, όμως αυτή τη φορά αποφάσισε να μεταφέρει τη φιλοσοφία της πολυτέλειας και στον κόσμο του golf

Η Bugatti συνεργάστηκε με την ιαπωνική Honma, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού golf, παρουσιάζοντας μια σειρά από μπαστούνια που απευθύνονται σε όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Η νέα συλλογή περιλαμβάνει μπαστούνια όλων των ειδών, με τις τιμές να κινούνται σε επίπεδα που θυμίζουν περισσότερο αγορά αυτοκινήτου παρά αθλητικού εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά, το ακριβότερο πλήρες σετ κοστίζει 72.000 δολάρια (περίπου 62.800 ευρώ), ποσό που ξεπερνά ακόμη και την τιμή πολλών καινούργιων αυτοκινήτων (όχι της Bugatti).

Μπαστούνι εμπνευσμένο από την Tourbillon

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της συλλογής είναι το Super Premium Bugatti Putter, το οποίο διατίθεται σε εκδόσεις 4 Star και 5 Star. Η σχεδίασή του αντλεί έμπνευση από το πίσω μέρος της Bugatti Tourbillon, με ειδικά κατεργασμένη κεφαλή και μοναδική λαβή. Παράλληλα, το κάτω μέρος του παραπέμπει στα χαρακτηριστικά ταχύμετρα των μοντέλων της Bugatti.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών έφερε επίσης δύο διαφορετικές σειρές μπαστουνιών. Η πρώτη ονομάζεται Beres Super Premium Collection και προσφέρεται σε εκδόσεις 3 Star, 4 Star και 5 Star, με τη διαβάθμιση να αντικατοπτρίζει την ποιότητα των υλικών αλλά και τον βαθμό αποκλειστικότητας. Οι εκδόσεις 3 Star και 4 Star ξεχωρίζουν για το γαλάζιο φινίρισμα που παραπέμπει στους χαρακτηριστικούς διχρωμικούς χρωματισμούς των Bugatti, ενώ η κορυφαία έκδοση 5 Star θα κατασκευαστεί σε μόλις 20 σετ παγκοσμίως.

Για όσους ενδιαφέρονται περισσότερο για τις επιδόσεις παρά για τη συλλεκτική αξία, υπάρχει η Tour World Premium Collection. Τα συγκεκριμένα μπαστούνια κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά τιτανίου και ανθρακονημάτων και έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μέγιστη απόδοση.

To πιο φθηνό έχει 3.200 δολάρια

Όσο για τις τιμές, το βασικό Super Premium Bugatti Putter 4 Star κοστίζει 3.200 δολάρια, ενώ η έκδοση 5 Star φτάνει τα 9.600 δολάρια. Το πιο προσιτό σετ της γκάμας είναι το Tour World Premium Collection 3 Star με τιμή από 6.500 δολάρια.

Στην περίπτωση της Beres Super Premium Collection, οι τιμές ανεβαίνουν σημαντικά, καθώς οι εκδόσεις 3 Star, 4 Star και 5 Star κοστίζουν αντίστοιχα 12.500, 25.000 και 72.000 δολάρια.

Με άλλα λόγια, για ορισμένους λάτρεις του golf, το δίλημμα ίσως να είναι απλό: ένα νέο αυτοκίνητο ή ένα σετ… μπαστούνια.