Πόσο θα δίνατε για αυτή την αθάνατη Mercedes του 1985 με 29.000 km;

Το 40χρονο διαμάντι της Mercedes φοράει ακόμα τα εργοστασιακά ελαστικά του 1985 κι έχει λιγότερα χιλιόμετρα από μεταχειρισμένο 3ετίας

Στο «σφυρί» βγαίνει μια εμβληματική Mercedes 300D Turbo του 1985, ένα πραγματικό διαμάντι της γερμανικής μάρκας που απευθυνόταν στο premium κοινό της εποχής. Τέσσερις δεκαετίες μετά, το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση βιτρίνας και διατηρεί τον ανυπέρβλητο χαρακτήρα του που του επιτρέπουν να ξεχωρίζει «σαν την μύγα μες το γάλα», θυμίζοντάς μας πόσο έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητα.

Η Mercedes 300D Turbo είναι σαν να βγήκε από χρονοντούλαπο, με λιγότερα από 30.000 χλμ. στο οδόμετρο και δημοπρατείται στο Bring a Trailer.

Μια από της λιγότερο οδηγημένες του είδους της

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που πωλήθηκε αρχικά στη Μασαχουσέτη, θεωρείται ένα από τα παραδείγματα της γενιάς W123 με τα λιγότερα σε χιλιόμετρα που υπάρχουν στις ΗΠΑ. Το ιστορικό ατυχημάτων της είναι καθαρό, ενώ βρίσκεται σε αψεγάδιαστη κατάσταση ακόμη και μετά από 40 χρόνια. Ενδεικτικό είναι πως φοράει ακόμα τα εργοστασιακά ελαστικά της Michelin του 1985, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να αλλαχτούν.

Εξωτερικά, η 300D Turbo είναι φινιρισμένη σε χρώμα Smoke Silver Metallic και διαθέτει τις αυθεντικές ζάντες αλουμινίου 14 ιντσών, με μαύρους και επιχρωμιωμένους προφυλακτήρες. Κάτω από το καπό βρίσκουμε έναν 5κύλινδρο turbodiesel κινητήρα 3,0 λίτρων με απόδοση 123 ίππων και 249 Nm ροπής, ο οποίος συνδέεται με ένα αυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων.

Μπορεί ο εν λόγω κινητήρας να μην την κάνει τόσο συναρπαστική στην οδήγηση, ωστόσο, με την απαραίτητη φροντίδα μπορεί άνετα να διανύσει ακόμ εκατοντάδες χιλιάδες χλμ. απροβλημάτιστα.

(Φυσικά) δεν λείπουν οι ξύλινες επενδύσεις

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το μαύρο χρώμα σε καθίσματα, πάνελ πορτών και ταμπλό, με ξύλο Zebrano σε πολλά σημεία και αυτόματο κλιματισμό. Έχει παραμείνει και το αυθεντικό ραδιόφωνο Becker Grand Prix. Το αυτοκίνητο πέρασε πρόσφατα από service στο εξειδικευμένο συνεργείο, Mercedes Woods & Barclay στην Τζόρτζια.

Η γενιά W123 είναι γνωστή για την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και τους σχεδόν άφθαρτους κινητήρες της. Η συγκεκριμένη 300D Turbo είναι το τέλειο παράδειγμα της ποιότητας των αυτοκινήτων της εποχής, με τη διαφορά με πολλά αντίστοιχα premium μοντέλα του σήμερα να είναι πραγματικά χαοτική.

Η δημοπρασία ολοκληρώνεται αύριο, ενώ αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη προσφορά είναι 34.817 δολάρια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την έκβασή της με ένα κλικ εδώ.

