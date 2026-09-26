Πόσοι έλεγχοι γίνονται σε Μετρό και Τραμ κάθε μήνα;

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Σημαντική αύξηση στον μέσο μηνιαίο αριθμών ελέγχων σε Μετρό και Τραμ καταγράφηκε το πρώτο οκτάμηνο του έτους σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ

Σχεδόν 600.000 έλεγχοι κομίστρου πραγματοποιούνται κάθε μήνα σε Μετρό και Τραμ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, ο μέσος μηνιαίος αριθμός ελέγχων έφτασε τους 581.318, σημειώνοντας αύξηση 57,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Συνολικά, στο 8μηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 4.650.547 έλεγχοι, από 2.953.156 το 2025. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα δρομολόγια, οι επικυρώσεις και οι εισπράξεις κομίστρου.

Περισσότερα δρομολόγια στο Μετρό

Εκτελέστηκαν 4.139 περισσότερα δρομολόγια στις τρεις γραμμές:

Γραμμή 1: +843

Γραμμή 2: +461

Γραμμή 3: +2.835

149,4 εκατ. επικυρώσεις

Οι επικυρώσεις ανήλθαν σε 149.444.837 από 140.626.200 (+6,27%):

Γραμμή 1: 40.814.757 (+8,01%)

Γραμμές 2 & 3: 104.174.036 (+4,82%)

Τραμ: 4.456.044 (+29,01%)

Εισπράξεις και πρόστιμα

Οι εισπράξεις κομίστρου αυξήθηκαν κατά 6,9%. Τα βεβαιωμένα πρόστιμα έφτασαν τα 55.359 από 52.852 (+4,74%), αύξηση μικρότερη από αυτή των ελέγχων.