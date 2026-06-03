Πότε ανοίγουν οι παραγγελίες για το compact SUV των 25.000 ευρώ της Leapmotor;

Το Leapmotor B03X έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026. Τι γνωρίζουμε για το προσιτό ηλεκτρικό SUV των 25.000 ευρώ.

Η Leapmotor ετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά, καθώς το νέο B03X έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για ένα compact ηλεκτρικό SUV που αναμένεται να τοποθετηθεί κάτω από το B10, με στόχο να αποτελέσει μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές SUV προτάσεις της αγοράς.

Το νέο μικρό SUV της Leapmotor

Το Leapmotor B03X είναι το νέο compact ηλεκτρικό SUV της κινεζικής μάρκας και έρχεται να καλύψει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της αγοράς. Δεν πρόκειται για μεγάλο οικογενειακό SUV, αλλά για ένα μοντέλο με αστικό και καθημερινό προσανατολισμό, που θα απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν πρακτικότητα, ηλεκτρική κίνηση και πιο προσιτή τιμή αγοράς.

Με μήκος περίπου 4,20 μέτρα και μεταξόνιο πάνω από 2.600 mm, το B03X τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών ηλεκτρικών SUV. Οι διαστάσεις του δείχνουν ότι θα απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν ένα αυτοκίνητο εύχρηστο στην πόλη, αλλά όχι περιορισμένο σε επίπεδο χώρων.

Η κατηγορία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, καθώς όλο και περισσότεροι οδηγοί αναζητούν ηλεκτρικά SUV σε λογικότερες τιμές. Μέχρι σήμερα, αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα παραμένουν ακριβά για το μέσο νοικοκυριό, κάτι που αφήνει χώρο σε νέες μάρκες να διεκδικήσουν μερίδιο με πιο επιθετική τιμολογιακή πολιτική.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στην ελληνική ιστοσελίδα της Leapmotor αναφέρεται ότι το B03X έρχεται το καλοκαίρι του 2026. Αυτό σημαίνει ότι η άφιξή του στη χώρα μας βρίσκεται πλέον σχετικά κοντά και ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις, τον εξοπλισμό, την αυτονομία και κυρίως τις τιμές.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, το άνοιγμα των παραγγελιών θα πρέπει λογικά να γίνει πριν ή κοντά στην εμπορική άφιξη του μοντέλου στην Ελλάδα. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία για το ελληνικό order book, όμως η ένδειξη για άφιξη μέσα στο καλοκαίρι δείχνει ότι οι εξελίξεις δεν είναι μακριά.

Για τη Leapmotor, το B03X έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πιο προσιτό σημείο εισόδου στην ηλεκτρική SUV γκάμα της, κάτω από το B10 και το C10 που βρίσκονται ήδη στη συνολική εμπορική στρατηγική της μάρκας.

Γιατί έχει ενδιαφέρον η τιμή των 25.000 ευρώ

Το στοιχείο που κάνει το B03X να ξεχωρίζει πριν ακόμη έρθει στην αγορά είναι η εκτιμώμενη τιμολογιακή του τοποθέτηση. Αν η Leapmotor καταφέρει να κρατήσει την τιμή εκκίνησης κοντά ή κάτω από τις 25.000 ευρώ, τότε το μοντέλο θα μπει σε ένα σημείο της αγοράς όπου σήμερα υπάρχουν λίγες πραγματικά ανταγωνιστικές ηλεκτρικές SUV προτάσεις.

Η τιμή αυτή έχει και ψυχολογική σημασία. Τα 25.000 ευρώ αποτελούν ένα όριο κάτω από το οποίο ένα ηλεκτρικό SUV γίνεται πολύ πιο προσιτό για ιδιώτες αγοραστές, νέες οικογένειες και εταιρικούς χρήστες που αναζητούν χαμηλό κόστος χρήσης.

Τι γνωρίζουμε για την ευρωπαϊκή έκδοση

Το B03X δεν αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη απλώς ως αντιγραφή της κινεζικής έκδοσης. Η συνεργασία της Leapmotor με τον όμιλο Stellantis αναμένεται να παίξει ρόλο στην προσαρμογή του μοντέλου στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή εκδοχή θα πρέπει να πληροί διαφορετικά πρότυπα σε ασφάλεια, λογισμικό, συστήματα υποβοήθησης και συνολική ρύθμιση. Στην πράξη, αυτό μπορεί να φέρει ενισχύσεις στη δομή του αυτοκινήτου, αναβαθμισμένα ADAS και διαφορετικό set-up σε ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης.

Η προσαρμογή αυτή έχει σημασία, γιατί οι ευρωπαϊκοί δρόμοι, οι ταχύτητες, οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι προσδοκίες του κοινού διαφέρουν από την κινεζική αγορά. Ένα αυτοκίνητο που έρχεται να ανταγωνιστεί στην Ευρώπη δεν αρκεί να είναι φθηνό. Πρέπει να δείχνει πειστικό και σε ποιότητα κύλισης, ασφάλεια, λογισμικό και καθημερινή χρήση.

Αυτονομία και μπαταρία

Για την κινεζική αγορά αναφέρεται αυτονομία έως 500 km με βάση τον κύκλο CLTC. Για την Ευρώπη, το τελικό νούμερο WLTP θα είναι σχεδόν σίγουρα χαμηλότερο, καθώς ο ευρωπαϊκός κύκλος μέτρησης είναι διαφορετικός και πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Αν η αυτονομία της ευρωπαϊκής έκδοσης κινηθεί πάνω από τα 400 km WLTP, τότε το B03X θα μπορεί να καλύψει όχι μόνο καθημερινές αστικές μετακινήσεις, αλλά και μικρές αποδράσεις εκτός πόλης χωρίς συνεχές άγχος φόρτισης.

Το μοντέλο αναμένεται να χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας LFP, επιλογή που συνήθως βοηθά στη μείωση του κόστους και προσφέρει υψηλή αντοχή σε κύκλους φόρτισης. Οι μπαταρίες LFP έχουν επίσης μικρότερη εξάρτηση από ορισμένες ακριβές πρώτες ύλες, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη χαμηλότερη τελική τιμή του αυτοκινήτου.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι η ισχύς φόρτισης DC. Για ένα ηλεκτρικό SUV που θέλει να παίξει ρόλο και εκτός πόλης, η ταχύτητα φόρτισης θα είναι εξίσου σημαντική με την ονομαστική αυτονομία.

Τι κρατάμε;