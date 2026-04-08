Πότε έρχεται Ελλάδα η εντυπωσιακή έκδοση του στιλάτου B-SUV;

Η Nissan φέρνει το νέο Juke Pulse στην Ελλάδα. Δες πότε έρχεται στην χώρα μας και τι αλλάζει σε design και εξοπλισμό.

Η Nissan προσθέτει μια νέα, πιο ιδιαίτερη έκδοση στη γκάμα του Juke, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο design και στον εξοπλισμό. Το νέο Juke Pulse έρχεται ως ειδική έκδοση του γνωστού B-SUV και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, αναμένεται στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026.

Τι είναι το Juke Pulse

Το Juke Pulse είναι μια νέα ειδική έκδοση που συνδυάζει τον τολμηρό σχεδιασμό με το υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού που έχει προσφερθεί μέχρι σήμερα στο Juke. Η μάρκα θυμίζει ότι από το 2010, όταν το Juke μπήκε στην αγορά, έχει καταγράψει περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια πωλήσεις σε 50 αγορές παγκοσμίως, στοιχείο που εξηγεί γιατί συνεχίζει να επενδύει στην εμπορική του εξέλιξη.

Τι αλλάζει στο design

Η Nissan λέει ότι η σχεδιαστική ταυτότητα του Juke γίνεται ακόμη πιο έντονη στο Pulse. Ένα από τα βασικά διακριτικά στοιχεία είναι το μοτίβο στην οροφή, εμπνευσμένο από ηχητικό κύμα, με το όνομα Pulse να ενσωματώνεται στο σχέδιο.

Το μοντέλο ξεχωρίζει επίσης με:

ζάντες 19 ιντσών

διακοσμητικά στοιχεία στο χρώμα Ocean Deep

μαύρη οροφή

και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, που δημιουργούν έντονη αντίθεση με το αμάξωμα.

Πιο «γεμάτο» εσωτερικό και περισσότερη αίσθηση ποιότητας

Στο εσωτερικό, το Juke Pulse δίνει μεγαλύτερο βάρος στην εικόνα και στην αίσθηση της καμπίνας. Η Nissan αναφέρει επενδύσεις από συνθετικό δέρμα σε σκούρο μπλε χρώμα στο ταμπλό, στην κεντρική κονσόλα και στις επενδύσεις των θυρών, μαζί με λεπτομέρειες σε Black Gloss γύρω από αεραγωγούς και χειριστήρια.

Η έκδοση βασίζεται στην N-Connecta, αλλά προσθέτει επιπλέον στοιχεία όπως:

bucket καθίσματα με επένδυση από συνθετικό δέρμα

ατμοσφαιρικό φωτισμό

και το ηχοσύστημα Bose Personal.

Τεχνολογία και συστήματα υποβοήθησης

Η Nissan επισημαίνει ότι το Juke Pulse διαθέτει το πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού της μάρκας. Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι και το Around View Monitor 360°, που βοηθά στους ελιγμούς και στην καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη.

Σε μια κατηγορία όπως τα B-SUV, αυτό έχει σημασία γιατί μεγάλο μέρος του κοινού χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο κυρίως σε αστικό περιβάλλον. Άρα, τέτοια συστήματα δεν λειτουργούν μόνο σαν στοιχείο εξοπλισμού, αλλά και σαν καθημερινό πρακτικό πλεονέκτημα.

Με ποιους κινητήρες θα είναι διαθέσιμο

Το νέο Juke Pulse θα προσφέρεται με δύο βασικές επιλογές κινητήριων συνόλων.

Η πρώτη είναι η Hybrid έκδοση, που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 145 ίππους και 353 Nm ροπής, με μπαταρία 1,3 kWh. Η Nissan αναφέρει ότι η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει έως και 25% περισσότερη ισχύ σε σχέση με τη βενζινοκίνητη και μειώνει την κατανάλωση έως και 40% στην πόλη, καθώς το σύστημα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρικά εντός αστικού ιστού.

Η δεύτερη επιλογή είναι ο γνωστός 1.0 DIG-T turbo βενζίνης με 114 ίππους και 200 Nm ροπής, διαθέσιμος είτε με 6τάχυτο χειροκίνητο είτε με 7τάχυτο αυτόματο DCT.

Τι κρατάμε;