EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Nissan Micra;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 25.01.2026
Autotypos Team
pote-erchetai-stin-ellada-to-neo-nissan-micra-790693

Το νέο Nissan Micra είναι σχεδιασμένο για οδηγούς που αναζητούν ευελιξία και άνεση σε κάθε διαδρομή

Το Micra, ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα στην ιστορία της Nissan με πάνω από 40 χρόνια ιστορίας και πέντε γενιές που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια οδηγούς μπαίνει στη νέα ηλεκτρική του εποχή. Το νέο ηλεκτρικό Micra συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, οδηγική αίσθηση και προσωπικότητα, όντας σχεδιασμένο για οδηγούς που αναζητούν ευελιξία και άνεση σε κάθε διαδρομή.

Χαρακτήρας που ξεχωρίζει

Το νέο Micra ξεχωρίζει χάρη στον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, μένοντας πιστό στο DNA των προηγούμενων γενιών. Το εξωτερικό του είναι εμπνευσμένο από SUV, με συμπαγείς διαστάσεις, ζάντες 18 ιντσών, ζωντανά εξωτερικά χρώματα και επιλογές διχρωμίας, ενώ τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα προσδίδουν μια τολμηρή “υπογραφή”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο εσωτερικό, οι διπλές οθόνες 10,1 ιντσών προσφέρουν εύκολο ψηφιακό έλεγχο, ενώ ο κομψός σχεδιασμός, τα μαλακά υλικά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσδίδουν ένα σύγχρονο και κομψό χαρακτήρα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 326 λίτρα, ενώ η χωρητικότητα φτάνει έως και τα 1.106 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, προσφέροντας πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή.

Σταθερότητα και δυναμική οδήγηση

Η πλατφόρμα AmpR Small-car εξασφαλίζει σταθερότητα και δυναμική οδήγηση, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους και το μειωμένο βάρος στα 1.500 kg προσφέρουν αμεσότητα στους στενούς δρόμους της πόλης, αλλά και σιγουριά σε ταξίδια. Η οδήγηση γίνεται ακόμα πιο άνετη χάρη στο e-Pedal Full Stop, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να σταματήσει πλήρως χωρίς χρήση φρένου και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την πόλη, προσφέροντας άνεση και ευκολία σε κάθε καθημερινή μετακίνηση.

Το νέο Micra προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh για αυτονομία έως και 317 km και 52 kWh για αυτονομία έως και 416 km, ενώ η ταχεία φόρτιση 100kW επιτρέπει φόρτιση από 15% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για την αστική μετακίνηση όσο και για διαδρομές εκτός πόλης.

Η προηγμένη τεχνολογία του νέου Micra έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο απλή και άνετη. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google προσφέρουν άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως η κατάσταση φόρτισης, η αυτονομία και η θερμοκρασία καμπίνας, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, διαισθητική και πλήρως συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία.

Το νέο Nissan Micra αναμένεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026.

Τι κρατάμε:

  • Το Nissan Micra επιστρέφει σε ηλεκτρική μορφή για να προσφέρει ευελιξία και άνεση σε κάθε διαδρομή
  • Το νέο Micra ξεχωρίζει χάρη στον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, μένοντας πιστό στο DNA των προηγούμενων γενιών
  • Προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, με αυτονομία έως και 416 χλμ.

Tags
#Nissan#Nissan Micra
