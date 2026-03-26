Πότε έρχονται τα υβριδικά SEAT Ibiza και Arona;

Η SEAT επιβεβαιώνει πότε έρχονται οι mild hybrid εκδόσεις των Ibiza και Arona, ενώ ακολουθεί full hybrid Leon το 2028.

Η SEAT έδωσε μια πρώτη καθαρή εικόνα για το πότε θα δούμε τις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις των βασικών μοντέλων της. Μέσα από το νέο της ενημερωτικό υλικό για τα ανανεωμένα Ibiza και Arona, η ισπανική μάρκα επιβεβαιώνει ότι οι mild hybrid εκδόσεις των δύο μοντέλων θα κάνουν πρεμιέρα μέσα στο 2027.

Η πληροφορία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δείχνει πιο ξεκάθαρα το χρονοδιάγραμμα της SEAT για την ανανέωση της γκάμας της, σε μια περίοδο όπου η πίεση για εξηλεκτρισμό αυξάνεται σε όλες τις κατηγορίες. Παράλληλα, η εταιρεία αποκαλύπτει ότι το SEAT Leon θα ακολουθήσει με full hybrid σύστημα κίνησης το 2028, ενώ νέες αναβαθμίσεις για τα Leon και Leon Sportstourer έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

Η SEAT δεν δίνει ακόμη τεχνικά στοιχεία για τα συγκεκριμένα σύνολα, όμως η επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος είναι από μόνη της ουσιαστική, γιατί δείχνει ότι η μάρκα δεν μένει μόνο σε αισθητικές ή εξοπλιστικές ανανεώσεις.

Η μάρκα επιβεβαιώνει επίσης ότι θα υπάρξουν και νέες ανανεώσεις για το Leon και το Leon Sportstourer το 2029, κάτι που υποδηλώνει ότι βλέπει τα συγκεκριμένα μοντέλα ως βασικούς πυλώνες και για τα επόμενα χρόνια.

Η συνολική ανανέωση της γκάμας ολοκληρώνεται έως το 2028

Η πιο μεγάλη εικόνα είναι ότι η SEAT δηλώνει ανοιχτά πως ολόκληρη η γκάμα της θα ανανεωθεί με εξηλεκτρισμένες επιλογές έως το 2028.

Η στρατηγική της μάρκας βασίζεται, όπως αναφέρει, σε τρεις άξονες: προϊόν, δίκτυο εμπόρων και επικοινωνία.

Από πλευράς προϊόντος, το μήνυμα είναι σαφές. Τα Ibiza και Arona ανοίγουν τον δρόμο το 2027, το Leon ακολουθεί το 2028 και στη συνέχεια έρχεται νέα φάση εξέλιξης για τη μικρομεσαία οικογένεια μοντέλων.

Τι αλλάζει τώρα σε Ibiza και Arona

Αν και η υβριδική είδηση είναι αυτή που έχει το περισσότερο ενδιαφέρον, το βασικό θέμα του δελτίου Τύπου αφορά την ανανέωση των Ibiza και Arona και ειδικότερα την παλέτα χρωμάτων τους.

Τα δύο μοντέλα είχαν ήδη λανσαριστεί τον Ιανουάριο του 2026 με:

ανανεωμένο εξωτερικό

βελτιωμένο εσωτερικό

ενισχυμένη συνολική πρόταση αξίας

Από το λανσάρισμα, η παλέτα περιλάμβανε επτά εξωτερικά χρώματα, ανάμεσά τους και το αποκλειστικό Oniric. Τώρα η SEAT προσθέτει δύο ακόμη αποχρώσεις:

Liminal , ένα έντονο κόκκινο

, ένα έντονο κόκκινο Hypnotic, ένα ζωηρό κίτρινο

Η εταιρεία θέλει μέσα από αυτές τις επιλογές να δώσει περισσότερο χαρακτήρα στα δύο μοντέλα και να ενισχύσει το πιο νεανικό και αστικό τους προφίλ. Δεν πρόκειται για τεχνική αναβάθμιση, αλλά για παρέμβαση που στοχεύει στην εξατομίκευση και στην εμπορική φρεσκάδα των Ibiza και Arona.

Γιατί η SEAT δίνει βάρος σε αυτά τα δύο μοντέλα

Η έμφαση στα Ibiza και Arona δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τα δύο βασικά μοντέλα της SEAT σε όγκο πωλήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η εταιρεία:

το SEAT Ibiza ήταν το best seller της μάρκας το 2025 με 94.800 μονάδες

ήταν το best seller της μάρκας το με το SEAT Arona ακολούθησε με 72.400 μονάδες

Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026. Η SEAT αναφέρει ότι στην Ισπανία, στους δύο πρώτους μήνες του έτους:

το Ibiza ήταν πρώτο στην αγορά με 4.505 μονάδες

ήταν πρώτο στην αγορά με το Arona βρέθηκε στην έβδομη θέση με 3.340 μονάδες

Άρα, όταν η SEAT μιλά για mild hybrid εκδόσεις στα δύο αυτά μοντέλα, δεν μιλά για μια μικρή προσθήκη στη γκάμα. Μιλά για τη μελλοντική πορεία των δύο πιο κρίσιμων εμπορικών της όπλων.

Τι κρατάμε;