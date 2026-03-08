quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πότε θα γίνει η φθηνότερη Mercedes-Benz της γκάμας ηλεκτρική; – Έχουμε ημερομηνία;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 08.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
pote-tha-ginei-i-fthinoteri-mercedes-benz-tis-gkamas-ilektriki-echoume-imerominia-795160

Η Mercedes-Benz φαίνεται ότι επανεξετάζει το μέλλον της A-Class, του μικρότερου και πιο προσιτού μοντέλου της γκάμας της και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για μια πλήρη, «ηλεκτρική» μεταμόρφωση

Παρότι η σημερινή γενιά πλησιάζει στο τέλος του κύκλου ζωής της, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το όνομα ίσως δεν εξαφανιστεί οριστικά. Αντίθετα, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να επιστρέψει προς το τέλος της δεκαετίας, αλλά σε εντελώς διαφορετική μορφή: ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Μέχρι το 2028 η σημερινή A-Class

Η τέταρτη γενιά της A-Class παρουσιάστηκε το 2018 και συνεχίζει να παράγεται μέχρι σήμερα σε hatchback και sedan εκδόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, όμως, η παραγωγή του μοντέλου αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι περίπου το 2028, πιθανότατα με μεταφορά της παραγωγής σε εργοστάσια της Ουγγαρίας. Αυτό δίνει στη Mercedes χρόνο να προετοιμάσει τη διάδοχη κατάσταση στη μικρή κατηγορία.

Όμως ο διάδοχος δεν θα είναι απλώς μια ακόμη γενιά της A-Class όπως τη γνωρίζουμε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο

Οι πληροφορίες από στελέχη της εταιρείας δείχνουν ότι το επόμενο entry-level μοντέλο της Mercedes δεν θα ακολουθεί απαραίτητα τη γνωστή φόρμουλα του μικρού hatchback.

Αντίθετα, εξετάζεται ένα νέο σχήμα που θα συνδυάζει στοιχεία SUV και πολυμορφικού (MPV), κάτι σαν υβρίδιο ανάμεσα σε GLA και B-Class. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο που θα προσελκύσει νεότερο κοινό και θα διαφοροποιηθεί από τα παραδοσιακά hatchback της κατηγορίας.

Η Mercedes μάλιστα φέρεται να το περιγράφει ως «ένα όχημα διαφορετικό από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα».

Η πλατφόρμα που θα το στηρίξει

Το νέο μοντέλο αναμένεται να βασιστεί στην MMA (Mercedes Modular Architecture), τη νέα πλατφόρμα για compact μοντέλα της μάρκας. Η ίδια αρχιτεκτονική θα χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα όπως τα CLA, GLA και GLB επόμενης γενιάς.

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πλατφόρμα αυτή υποστηρίζει:


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

  • θερμικούς κινητήρες

  • υβριδικά σύνολα

  • πλήρως ηλεκτρικά συστήματα κίνησης

Έτσι, η Mercedes διατηρεί ευελιξία ως προς το ποια μορφή θα έχει τελικά ο διάδοχος της A-Class.

Πιθανή επιστροφή ως ηλεκτρικό μοντέλο

Παρότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αρκετές ενδείξεις δείχνουν ότι η A-Class μπορεί να επιστρέψει γύρω στο 2029 ως πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο.

Η στρατηγική της Mercedes άλλωστε κινείται προς ένα μέλλον όπου τα ηλεκτρικά και τα θερμικά μοντέλα θα έχουν παρόμοια σχεδίαση και θα μοιράζονται τεχνολογίες και πλατφόρμες.

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία ίσως εγκαταλείψει την ιδέα των «ξεχωριστών» EV μοντέλων τύπου EQ και επαναφέρει κλασικά ονόματα, όπως η A-Class, σε ηλεκτρική μορφή.

Τι κρατάμε

  • Η σημερινή Mercedes A-Class πιθανότατα θα παραμείνει στην παραγωγή μέχρι περίπου το 2028.

  • Ο διάδοχος δεν θα είναι απαραίτητα κλασικό hatchback.

  • Εξετάζεται ένα νέο μοντέλο που θα συνδυάζει στοιχεία SUV και MPV.

  • Θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MMA της Mercedes.

  • Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η A-Class να επιστρέψει γύρω στο 2029 ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz A-Class
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

mercedes-benz-ta-aftokinita-pou-erchontai-mesa-sto-2026-789738

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.01.2026

Mercedes-Benz: Τα αυτοκίνητα που έρχονται μέσα στο 2026
afto-einai-to-asfalestero-aftokinito-tis-chronias-stin-ellada-xekina-apo-49-550-evro-789511

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.01.2026

Αυτό είναι το ασφαλέστερο αυτοκίνητο της χρονιάς – Στην Ελλάδα ξεκινά από 49.550 ευρώ
i-mercedes-benz-pou-xekina-apo-179-000-evro-stin-ellada-ekane-poliseis-rekor-to-2025-789349

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.01.2026

Η Mercedes-Benz που ξεκινά από 179.000 ευρώ στην Ελλάδα έκανε πωλήσεις-ρεκόρ το 2025
analytika-oi-times-stin-ellada-gia-to-aftokinito-tis-chronias-2026-ti-nea-mercedes-benz-cla-788875

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Αναλυτικά οι τιμές στην Ελλάδα για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026», τη νέα Mercedes-Benz CLA
aftokinito-tis-chronias-2026-i-nea-mercedes-benz-cla-kerdise-ton-koryfaio-titlo-788839

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Η νέα Mercedes-Benz CLA κέρδισε τον κορυφαίο τίτλο
afta-einai-ta-elastika-pou-dialegoun-oi-mercedes-benz-hyundai-porsche-kai-renault-gia-ta-aftokinita-tous-787600

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.12.2025

Αυτά είναι τα ελαστικά που διαλέγουν οι Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault για τα αυτοκίνητα τους

Πρόσφατες Ειδήσεις