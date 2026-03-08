Πότε θα γίνει η φθηνότερη Mercedes-Benz της γκάμας ηλεκτρική; – Έχουμε ημερομηνία;

Η Mercedes-Benz φαίνεται ότι επανεξετάζει το μέλλον της A-Class, του μικρότερου και πιο προσιτού μοντέλου της γκάμας της και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για μια πλήρη, «ηλεκτρική» μεταμόρφωση

Παρότι η σημερινή γενιά πλησιάζει στο τέλος του κύκλου ζωής της, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το όνομα ίσως δεν εξαφανιστεί οριστικά. Αντίθετα, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να επιστρέψει προς το τέλος της δεκαετίας, αλλά σε εντελώς διαφορετική μορφή: ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Μέχρι το 2028 η σημερινή A-Class

Η τέταρτη γενιά της A-Class παρουσιάστηκε το 2018 και συνεχίζει να παράγεται μέχρι σήμερα σε hatchback και sedan εκδόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, όμως, η παραγωγή του μοντέλου αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι περίπου το 2028, πιθανότατα με μεταφορά της παραγωγής σε εργοστάσια της Ουγγαρίας. Αυτό δίνει στη Mercedes χρόνο να προετοιμάσει τη διάδοχη κατάσταση στη μικρή κατηγορία.

Όμως ο διάδοχος δεν θα είναι απλώς μια ακόμη γενιά της A-Class όπως τη γνωρίζουμε.

Ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο

Οι πληροφορίες από στελέχη της εταιρείας δείχνουν ότι το επόμενο entry-level μοντέλο της Mercedes δεν θα ακολουθεί απαραίτητα τη γνωστή φόρμουλα του μικρού hatchback.

Αντίθετα, εξετάζεται ένα νέο σχήμα που θα συνδυάζει στοιχεία SUV και πολυμορφικού (MPV), κάτι σαν υβρίδιο ανάμεσα σε GLA και B-Class. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο που θα προσελκύσει νεότερο κοινό και θα διαφοροποιηθεί από τα παραδοσιακά hatchback της κατηγορίας.

Η Mercedes μάλιστα φέρεται να το περιγράφει ως «ένα όχημα διαφορετικό από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα».

Η πλατφόρμα που θα το στηρίξει

Το νέο μοντέλο αναμένεται να βασιστεί στην MMA (Mercedes Modular Architecture), τη νέα πλατφόρμα για compact μοντέλα της μάρκας. Η ίδια αρχιτεκτονική θα χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα όπως τα CLA, GLA και GLB επόμενης γενιάς.

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πλατφόρμα αυτή υποστηρίζει:

θερμικούς κινητήρες

υβριδικά σύνολα

πλήρως ηλεκτρικά συστήματα κίνησης

Έτσι, η Mercedes διατηρεί ευελιξία ως προς το ποια μορφή θα έχει τελικά ο διάδοχος της A-Class.

Πιθανή επιστροφή ως ηλεκτρικό μοντέλο

Παρότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αρκετές ενδείξεις δείχνουν ότι η A-Class μπορεί να επιστρέψει γύρω στο 2029 ως πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο.

Η στρατηγική της Mercedes άλλωστε κινείται προς ένα μέλλον όπου τα ηλεκτρικά και τα θερμικά μοντέλα θα έχουν παρόμοια σχεδίαση και θα μοιράζονται τεχνολογίες και πλατφόρμες.

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία ίσως εγκαταλείψει την ιδέα των «ξεχωριστών» EV μοντέλων τύπου EQ και επαναφέρει κλασικά ονόματα, όπως η A-Class, σε ηλεκτρική μορφή.

Τι κρατάμε