Πού μπορείς να δεις από κοντά την πιο ακραία αγωνιστική BMW του σήμερα

Το μοναδικό κουστούμι της ακραίας BMW είναι εμπνευσμένο από δημοφιλή σειρά και video games

Η εντυπωσιακή BMW M4 GT3 EVO κάνει το ντεμπούτο της στον κόσμο του gaming, ντυμένη με ένα livery εμπνευσμένο από τη γνωστή σειρά anime «BLEACH». Μετά τα γνωστά video games, Fortnite και Rocket League, η BMW δίνει την ευκαιρία στους fans να δουν από κοντά αυτή την ιδιαίτερη δημιουργία από κοντά.

Το αυτοκίνητο θα εκτίθεται στο BMW Welt από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου.

Άλλη μια BMW στον ψηφιακό κόσμο

Η BMW έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόσμο του Fortnite το 2023 όταν παρουσίασε το πρώτο Car Creator, το 2023, δίνοντας στην ευκαιρία στους gamers να σχεδιάσουν τη δική τους BMW iX2. Πριν από αυτό είχαν προηγηθεί οι εμφανίσεις των, BMW M240i, BMW Σειρά 1 και της πρώτης γενιάς BMW M3 στο Rocket League.

Κουστούμι εμπνευσμένο από anime

To μοναδικό κουστούμι της BMW M4 GT3 EVO είναι εμπνευσμένο από το εμβληματικό κουστούμι του πρωταγωνιστή της γνωστής σειράς anime, «BLEACH», Ichigo Kurosaki. Παράλληλα με την παρουσίαση του livery του αγωνιστικού αυτοκινήτου, στο Fortnite Shop διατίθεται και ένα ζευγάρι sneakers της PUMA από τη συλλογή BMW M Motorsport, εμπνευσμένο από την BMW M4 GT3 EVO.