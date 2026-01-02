quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πού μπορείς να δεις από κοντά την πιο ακραία αγωνιστική BMW του σήμερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02.01.2026
Autotypos Team
pou-boreis-na-deis-apo-konta-tin-pio-akraia-agonistiki-bmw-tou-simera-788006

Το μοναδικό κουστούμι της ακραίας BMW είναι εμπνευσμένο από δημοφιλή σειρά και video games

Η εντυπωσιακή BMW M4 GT3 EVO κάνει το ντεμπούτο της στον κόσμο του gaming, ντυμένη με ένα livery εμπνευσμένο από τη γνωστή σειρά anime «BLEACH». Μετά τα γνωστά video games, Fortnite και Rocket League, η BMW δίνει την ευκαιρία στους fans να δουν από κοντά αυτή την ιδιαίτερη δημιουργία από κοντά.

Το αυτοκίνητο θα εκτίθεται στο BMW Welt από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άλλη μια BMW στον ψηφιακό κόσμο

Η BMW έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόσμο του Fortnite το 2023 όταν παρουσίασε το πρώτο Car Creator, το 2023, δίνοντας στην ευκαιρία στους gamers να σχεδιάσουν τη δική τους BMW iX2. Πριν από αυτό είχαν προηγηθεί οι εμφανίσεις των, BMW M240i, BMW Σειρά 1 και της πρώτης γενιάς BMW M3 στο Rocket League.

Κουστούμι εμπνευσμένο από anime

To μοναδικό κουστούμι της BMW M4 GT3 EVO είναι εμπνευσμένο από το εμβληματικό κουστούμι του πρωταγωνιστή της γνωστής σειράς anime, «BLEACH», Ichigo Kurosaki. Παράλληλα με την παρουσίαση του livery του αγωνιστικού αυτοκινήτου, στο Fortnite Shop διατίθεται και ένα ζευγάρι sneakers της PUMA από τη συλλογή BMW M Motorsport, εμπνευσμένο από την BMW M4 GT3 EVO.

Η Sandra Wittemer, επικεφαλής του BMW Welt, δήλωσε: «Με αυτή την πολύ ξεχωριστή BMW M4 GT3 EVO, συνδυάζουμε με μοναδικό τρόπο τη γοητεία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την ψηφιακή pop κουλτούρα και το design. Το livery που είναι εμπνευσμένο από το “BLEACH” αναδεικνύει πόσο δημιουργικά μπορεί να ερμηνευτεί η BMW M, με διαφορετικούς τρόπους. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν εντυπωσιάζει μόνο σε εικονικούς κόσμους, όπως το Fortnite και το Rocket League, αλλά προσφέρει πλέον και μια απολύτως χειροπιαστή εμπειρία για τους επισκέπτες του BMW Welt».



#BMW#video games




