EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πού μπορείς να δεις το νέο Suzuki e Vitara από κοντά;

ΠΕΜΠΤΗ | 09.04.2026
Autotypos Team
Η Suzuki φέρνει στην Ελλάδα το e VITARA, το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό SUV, και δίνει την ευκαιρία στο κοινό να το δει από κοντά

Το e VITARA συνδυάζει τον μοντέρνο χαρακτήρα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την πρακτικότητα και τον δυναμισμό ενός SUV. Διαθέτει καθαρές, δυναμικές γραμμές και ένα σύγχρονο εσωτερικό με ψηφιακές λειτουργίες που βελτιώνουν την άνεση και την ευχρηστία.

Το νέο Suzuki e VITARA βασίζεται στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα HEARTECT-e, η οποία εξασφαλίζει χαμηλό βάρος, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και άνετους χώρους. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης χρησιμοποιεί μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου) για μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποδοτικότητα, ενώ το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει καλύτερο έλεγχο και πρόσφυση, ιδιαίτερα σε δύσκολα εδάφη χάρη στη λειτουργία Trail.

Αυτονομία έως και 426 χλμ.

Το μοντέλο διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας (49 kWh και 61 kWh) και σε εκδόσεις 2WD ή 4WD, με μέγιστη αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Η επιτάχυνση είναι γραμμική και άμεση, ενώ το προηγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας βοηθά στην καλύτερη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού σε κάθε συνθήκη.

Επιπλέον, το Suzuki Connect διευκολύνει την καθημερινή χρήση, επιτρέποντας τον απομακρυσμένο εντοπισμό του αυτοκινήτου, τον έλεγχο της φόρτισης, τον προγραμματισμό του κλιματισμού, τον σχεδιασμό διαδρομών και την παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας.

Η Suzuki προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη (με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+), 12ετή εγγύηση για το αμάξωμα, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και ειδική εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής (με το όφελος του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3) έχουν ως εξής:


  • e VITARA GL 2WD 49 kWh (144 PS): 26.670 €
  • e VITARA GL 2WD 61 kWh (174 PS): 29.670 €
  • e VITARA GL 4WD 61 kWh (184 PS): 32.670 €
  • e VITARA GLX 2WD 61 kWh (174 PS): 32.670 €
  • e VITARA GLX 4WD 61 kWh (184 PS): 35.670 €

Μπορείτε να δείτε από κοντά το νέο Suzuki e VITARA στο Golden Hall μέχρι τις 4 Μαΐου.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις πρώτες μας εντυπώσεις

