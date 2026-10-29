Που κατασκευάζεται το B-SUV της Leapmotor; – Είναι το πρώτο εντός Ευρώπης

Με το νέο SUV της να κατασκευάζεται πλέον στην Ευρώπη, η Leapmotor αποκτά πραγματική «Made in Europe» υπόσταση

Το B10 της Leapmotor είναι πλέον το πρώτο μοντέλο της μάρκας που κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Η επίσημη ενεργοποίηση της γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο του Ομίλου Stellantis στη Σαραγόσα της Ισπανίας δίνει στην κινεζική εταιρεία πραγματική «Made in Europe» υπόσταση και σηματοδοτεί μια σημαντική ενίσχυση της βιομηχανικής της παρουσίας στην ήπειρο.

Παραγωγή στην Ισπανία με τη Stellantis

Η Leapmotor ανακοίνωσε την έναρξη της παραγωγής του B10 στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του εργοστασίου στη Σαραγόσα. Το C-SUV της μάρκας συναρμολογείται πλέον εκεί, στο πλαίσιο της στρατηγικής FaSTLAne 2030 της Stellantis. Η απόφαση συνδυάζει την τεχνογνωσία της Leapmotor στα εξηλεκτρισμένα μοντέλα με την παραγωγική υποδομή και τη βαθιά γνώση του Ομίλου Stellantis για την ευρωπαϊκή αγορά.

Στο ίδιο εργοστάσιο έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα ξεκινήσει σύντομα και η παραγωγή του B05. Με αυτόν τον τρόπο η Leapmotor διευρύνει ακόμα περισσότερο την παραγωγική της δραστηριότητα στην Ευρώπη και δημιουργεί μια σταθερή βιομηχανική βάση για τα επόμενα μοντέλα της.

Η βιομηχανική δράση της μάρκας στην Ισπανία δεν περιορίζεται μόνο στα αυτοκίνητα. Στο Mallén λειτουργεί ήδη γραμμή παραγωγής μπαταριών, με τις εγκαταστάσεις να καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 34 στρεμμάτων. Το αρχικό πλάνο προβλέπει την κατασκευή μπαταριών τεχνολογίας LFP για τα μοντέλα της Leapmotor. Σε δεύτερο χρόνο θα μπορούν να παράγονται εκεί και μπαταρίες διαφορετικής χημικής σύνθεσης, αυξάνοντας την ευελιξία και την αυτονομία της αλυσίδας εφοδιασμού.

Πολυεπίπεδη συνεργασία και Innovation Center

Η κοινοπραξία της Leapmotor με τη Stellantis δεν σταματά στην παραγωγή. Καλύπτει επίσης την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διανομή ανταλλακτικών μέσω του κεντρικού ευρωπαϊκού hub του Ομίλου. Παράλληλα, η Leapmotor έχει ήδη εγκαινιάσει το πρώτο της ευρωπαϊκό Innovation Center στο Μόναχο, ενισχύοντας την τεχνολογική της παρουσία στην ήπειρο.

Με την έναρξη της συναρμολόγησης του B10 στην Ισπανία, την επικείμενη παραγωγή του B05 στο ίδιο εργοστάσιο και τη λειτουργία της μονάδας μπαταριών στην ίδια χώρα, η Leapmotor επιτυγχάνει μια ουσιαστική ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης στην Ευρώπη. Η κίνηση αυτή δίνει πραγματικό περιεχόμενο στον όρο «Made in Europe» και ενισχύει τη θέση της μάρκας στην αγορά.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της Leapmotor είναι η Italian Motion, εταιρεία που έχει υπό την ομπρέλα της και τις μάρκες Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional και Lepas. Με την τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις της διασφαλίζει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους πελάτες της νέας μάρκας.

Η ενεργοποίηση της παραγωγής στη Σαραγόσα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Leapmotor, καθώς μετατρέπει την ευρωπαϊκή της παρουσία από απλή εισαγωγή σε πραγματική βιομηχανική δραστηριότητα. Με αυτοκίνητα και μπαταρίες να κατασκευάζονται στην Ισπανία, η μάρκα αποκτά ισχυρότερο αποτύπωμα και καλύτερες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην ευρωπαϊκή αγορά.