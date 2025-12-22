Πού κατασκευάζεται το νέο Nissan LEAF; – Είναι το ίδιο εργοστάσιο με το Qashqai

Η παραγωγή του νέου LEAF σηματοδοτεί επένδυση άνω των από €500 εκατ. από τη Nissan σε όλες τις δραστηριότητες και την εφοδιαστική της αλυσίδα

To 2010, το LEAF έγινε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής. Δεκαπέντε χρόνια μετά, η Nissan ξεκινά την παραγωγή του νέου LEAF τρίτης γενιάς σε ένα πλήρως αναβαθμισμένο εργοστάσιο, σηματοδοτώντας μια επένδυση που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ.

Η παραγωγή του νέου LEAF ξεκινά δυναμικά στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, δίπλα στο Qashqai.

Το LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero

Για να υποδεχτεί το LEAF, η Nissan αναβάθμισε το εργοστάσιο στο Sunderland. Η αναβάθμιση του εργοστασίου περιλάμβανε μία σειρά προηγμένων τεχνολογικών καινοτομιών, όπως:

Υιοθέτηση τεχνολογιών «εργοστασίου του μέλλοντος», με έξυπνη χρήση big data, virtual reality και ψηφιακή χαρτογράφηση του εργοστασίου

137 νέα καλούπια πρεσαρίσματος για τα 42 διαφορετικά panels του αμαξώματος του LEAF

78 προηγμένα ρομπότ, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας συγκόλλησης με λέιζερ, που κατασκευάζει την οροφή του LEAF με ακρίβεια 0,3mm

Νέες παλέτες χρωμάτων για τα ζωηρά Sukumo Blue και Luminous Teal του LEAF

Υπερσύγχρονη αυτοματοποιημένη μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών, που τοποθετεί τη μπαταρία στο όχημα, εφαρμόζοντας 26 βίδες σε μόλις 56 δευτερόλεπτα

475 νέα αυτοματοποιημένα οχήματα για άμεση μεταφορά εξαρτημάτων στη γραμμή παραγωγής του νέου LEAF

Πάνω από 360.000 ώρες εκπαίδευσης στην ομάδα των 6.000 εργαζομένων για την κατασκευή του νέου LEAF

Η Nissan γιόρτασε την έναρξη παραγωγής του νέου LEAF με μια εκδήλωση δίπλα στη γραμμή παραγωγής, στο εργοστάσιο του Sunderland.

Ο Massimiliano Messina, Πρόεδρος της Nissan AMIEO, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή καθώς ξεκινά η παραγωγή της τρίτης γενιάς Nissan LEAF στο Ηνωμένο Βασίλειο, του ηλεκτρικού οχήματος που τα ξεκίνησε όλα. Κομψό, σύγχρονο και αεροδυναμικό, το ολοκαίνουργιο LEAF αποτυπώνει την ενέργεια μιας νέας γενιάς και θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της Nissan. Το LEAF ζωντανεύει το παγκοσμίως πρωτοποριακό μας όραμα, EV36Zero, που συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, την κατασκευή μπαταριών και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.» Ο Adam Pennick, Vice President, Manufacturing στο εργοστάσιο του Sunderland, σχολίασε: «Η Nissan έχει επενδύσει στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό του Sunderland για να κατασκευάσει τα ηλεκτρικά οχήματα του μέλλοντος, και η ομάδα μας είναι γεμάτη υπερηφάνεια και ενθουσιασμό που συμμετέχει στην παραγωγή αυτού του κορυφαίου αυτοκινήτου. Η τεχνογνωσία και η συνεργασία της ομάδας μας αποτελούν τη βάση της επιτυχίας του Sunderland, και η αναβάθμιση του εργοστασίου για να υποδεχτεί το νέο LEAF αναδεικνύει την ηγετική μας θέση στο ταξίδι της ηλεκτροκίνησης.»

Πλήρως αναβαθμισμένο περιβάλλον

Το περιβάλλον γύρω από το εργοστάσιο έχει επίσης αναβαθμιστεί, με ένα νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών της AESC, που προμηθεύει το Sunderland με μπαταρίες αυξημένης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία και υψηλές επιδόσεις στο νέο LEAF.

Ο Jim Marley, Plant Director του εργοστασίου AESC, τόνισε: «Η έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί σημαντικό άλμα στην τεχνολογία μπαταριών. Θα τροφοδοτήσει το νέο Nissan LEAF και θα ενισχύσει καθοριστικά την ηλεκτροκίνηση στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό το εργοστάσιο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για μια διεθνώς ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.» Ο Michael Mordey, City Council Leader του Sunderland, πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε την παραγωγή της τρίτης γενιάς LEAF να ξεκινά σήμερα εδώ στο Sunderland, ζωντανεύοντας το όραμα EV36Zero και αναδεικνύοντας το εξαιρετικό ταλέντο της ομάδας της Nissan. Η επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η Nissan στο εργοστάσιο είναι ιδιαίτερα σημαντική, δημιουργώντας συνεχώς θέσεις εργασίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης για τους κατοίκους του Sunderland και της ευρύτερης περιοχής της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που ένα από τα πλέον καινοτόμα ηλεκτρικά οχήματα της Nissan κατασκευάζεται στην πόλη μας.»

Το εργοστάσιο στο Sunderland είναι το φυσικό «σπίτι» του Nissan LEAF, του οποίου η πρώτη γενιά κατασκευάζεται εκεί από το 2013, με συνολικά 282.704 οχήματα να έχουν βγει από τη γραμμή παραγωγής του. Το πρώτο LEAF τρίτης γενιάς που βγήκε από αυτή ήταν η δίχρωμη έκδοση Evolve σε χρώμα Luminous Teal, εξοπλισμένο με μπαταρία 75 kW, προσφέροντας αυτονομία έως και 622 χλμ. (WLTP). Το νέο Nissan LEAF επίσης υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως και 150 kW, ανακτώντας ενέργεια για 420 km σε μόλις 30 λεπτά.

Το νέο LEAF προσφέρει μια απόλυτα συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Οι δύο οθόνες 14,3″ διαμορφώνουν ένα πλήρως ψηφιακό cockpit ενώ η εφαρμογή NissanConnect Services προσφέρει έλεγχο της μπαταρίας, προετοιμασία κλιματισμού και προγραμματισμό διαδρομών — διασφαλίζοντας ότι ο οδηγός παραμένει εξίσου συνδεδεμένος εντός και εκτός οχήματος.

Ακολουθεί το νέο Juke

Μετά το νέο LEAF, τη σειρά του στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Nissan στο Sunderland παίρνει το νέο JUKE, ξεκινώντας από το νέο έτος. Αυτό σημαίνει πως πλέον στο εν λόγω εργοστάσιο θα παράγονται οχήματα όλων των τύπων: από αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά και οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η Nissan υποστηρίζει 6.000 θέσεις εργασίας στο Sunderland και συνολικά 7.000 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του NTCE και του Design Centre στο Λονδίνο, ενώ εκτιμάται ότι υποστηρίζει περίπου 30.000 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα του Ηνωμένου Βασιλείου.

