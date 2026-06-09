Πού κατασκευάζεται το νέο Opel Astra;

Το νέο Opel Astra θα βασιστεί στη νέα αρχιτεκτονική STLA ONE και θα αποτελέσει ένα από τα βασικά νέα προϊόντα της εταιρείας μέχρι το τέλος της δεκαετίας

H νέα γενιά Opel Astra παραμένει «Made in Germany» και έρχεται πάνω στη νέα πλατφόρμα STLA ONE. Η Opel επιβεβαίωσε επίσημα τα σχέδιά της για τη νέα γενιά του Astra, η οποία θα συνεχίσει να κατασκευάζεται στο ιστορικό εργοστάσιο της μάρκας στο Ρίσελσχαϊμ της Γερμανίας.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Stellantis Investor Day, με τον όμιλο να ξεκαθαρίζει ότι το δημοφιλές μικρομεσαίο μοντέλο θα αποτελέσει ένα από τα βασικά νέα προϊόντα της Opel μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Τέσσερα νέα μοντέλα μέχρι το 2030

Η Opel σκοπεύει να λανσάρει τουλάχιστον τέσσερα νέα μοντέλα έως το 2030. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι επόμενες γενιές των Astra και Corsa, καθώς και το νέο C-SUV που θα προκύψει μέσα από τη συνεργασία της Stellantis με τη Leapmotor. Παράλληλα, η γερμανική μάρκα θα συνεχίσει να επενδύει και στα ήδη υπάρχοντα μοντέλα της γκάμας της.

Η παραγωγή της νέας γενιάς Astra στο Ρίσελσχαϊμ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Opel, καθώς διατηρεί το μοντέλο στο εργοστάσιο που αποτελεί την «καρδιά» της μάρκας εδώ και δεκαετίες. Ο CEO της Opel, Florian Huettl, τόνισε ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας προς τη Γερμανία ως βιομηχανική βάση, ενώ υπογράμμισε ότι το Astra θα συνεχίσει να συνδέεται άμεσα με την έδρα της Opel.

Το Astra αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Opel. Η ιστορία του ξεκινά ουσιαστικά από το Kadett του 1936 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη σύγχρονη γενιά Astra. Συνολικά, οι πωλήσεις των Kadett και Astra έχουν ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας.

Το Corsa και το νέο C-SUV

Παράλληλα, η Opel επιβεβαίωσε ότι και η επόμενη γενιά του Corsa θα βασιστεί επίσης στην πλατφόρμα STLA ONE. Το μικρό μοντέλο παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ στη Γερμανία διατηρεί τον τίτλο του πιο δημοφιλούς αυτοκινήτου της κατηγορίας του για περισσότερα από πέντε συνεχόμενα χρόνια. Μέχρι σήμερα έχουν πωληθεί πάνω από 15 εκατομμύρια Corsa.

Στα πλάνα της Opel περιλαμβάνεται επίσης ένα ολοκαίνουργιο C-SUV, το οποίο θα κατασκευάζεται στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Το νέο μοντέλο θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα Frontera και Grandland, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στην ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία C-SUV. Η σχεδίασή του θα γίνει στο Ρίσελσχαϊμ, ενώ η εξέλιξή του θα πραγματοποιηθεί από ομάδες μηχανικών σε Γερμανία και Κίνα. Οι πωλήσεις του αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028.

Η Stellantis ανακοίνωσε επίσης ότι οι συνολικές επενδύσεις στη Γερμανία θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή το νέο grEEn-campus στο Ρίσελσχαϊμ, το οποίο θα στεγάσει τα κεντρικά γραφεία της Opel και της Stellantis Germany. Το νέο συγκρότημα θα αξιοποιεί φωτοβολταϊκά συστήματα, «πράσινες» στέγες και γεωθερμική ενέργεια, αποτελώντας το νέο επιχειρησιακό κέντρο της μάρκας για τα επόμενα χρόνια.

Με τη νέα γενιά Astra να παραμένει «Made in Germany» και να περνά στη νέα εποχή της πλατφόρμας STLA ONE, η Opel δείχνει ξεκάθαρα ότι συνεχίζει να επενδύει σε ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της ιστορίας της, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή τη σύνδεσή της με το Ρίσελσχαϊμ.