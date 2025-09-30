Πού κατασκευάζεται το νέο Renault Clio – Πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις

Στην αυτοκινητοβιομηχανία είμαστε συνηθισμένοι να συνδέουμε κάθε μάρκα με τη χώρα προέλευσης. Θα φανταζόταν λοιπόν κανείς ότι το νέο Renault Clio βγαίνει απευθείας από τις γραμμές παραγωγής στη Γαλλία. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική — και πιο κοντινή σε εμάς απ’ όσο νομίζουμε.

Το νέο Renault Clio κατασκευάζεται στο Oyаk Renault Bursa Plant, ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσια του ομίλου. Βρίσκεται στην Τουρκία, λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ελλάδα, και θεωρείται μια από τις στρατηγικές μονάδες παραγωγής για την εταιρεία. Εκεί, απασχολούνται πάνω από 5.400 εργαζόμενοι, ενώ η δυναμικότητα αγγίζει τα 390.000 αυτοκίνητα ετησίως.

Η εγκατάσταση δεν είναι απλώς μια γραμμή παραγωγής. Η Renault την έχει εντάξει στο πλάνο βιωσιμότητας με το πρόγραμμα Refactory, που προβλέπει ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων και βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής. Έτσι, το εργοστάσιο συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Γιατί στην Τουρκία;

Οι λόγοι είναι κυρίως πρακτικοί. Το κόστος εργασίας παραμένει πιο ανταγωνιστικό από τις κεντροευρωπαϊκές χώρες, ενώ η γεωγραφική θέση προσφέρει πλεονεκτήματα: εύκολη πρόσβαση τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, γύρω από την Προύσα έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλέγμα προμηθευτών, που μειώνει τον χρόνο και το κόστος εφοδιασμού.

Η Renault δεν είναι η μόνη που επενδύει στην περιοχή, όμως η Προύσα έχει εξελιχθεί σε “καρδιά” της παραγωγής της, φιλοξενώντας κατά καιρούς όχι μόνο το Clio, αλλά και άλλα μοντέλα που απευθύνονται σε διεθνείς αγορές.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Το γεγονός ότι το νέο Clio κατασκευάζεται λίγες ώρες μακριά από τη χώρα μας, σημαίνει γρηγορότερη μεταφορά και μικρότερο μεταφορικό κόστος. Δεν σημαίνει αυτόματα χαμηλότερη τιμή στο τελικό προϊόν, καθώς οι φόροι ταξινόμησης και η γενικότερη εμπορική πολιτική της μάρκας παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ωστόσο, η εγγύτητα βοηθά στη διαθεσιμότητα και μειώνει καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Για τον Έλληνα αγοραστή, το νέο Clio παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της κατηγορίας του. Η επιλογή της Τουρκίας ως τόπου παραγωγής δείχνει ότι η Renault επενδύει σε μια ισχυρή βιομηχανική βάση κοντά μας, με άμεσο όφελος στη συνέπεια και την ποσότητα παράδοσης.

Μικρό αυτοκίνητο, μεγάλο εκτόπισμα

Με πάνω από τριάντα χρόνια παρουσίας, το Clio έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων οδηγών. Στη νέα του γενιά, η προσοχή δεν δίνεται μόνο στον σχεδιασμό ή στην τεχνολογία, αλλά και στον τρόπο που θα φτάσει στον πελάτη με πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Το εργοστάσιο της Προύσας αποτελεί το “σπίτι” του, και είναι χαρακτηριστικό πως η Renault το έχει μετατρέψει σε μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής της.

Τι κρατάμε;

Το νέο Renault Clio κατασκευάζεται στην Τουρκία και όχι στη Γαλλία.

και όχι στη Γαλλία. Το εργοστάσιο της Bursa έχει παραγωγική δυνατότητα 390.000 μονάδων.

Η στρατηγική τοποθεσία μειώνει χρόνους και κόστος μεταφοράς.

Για την ελληνική αγορά, αυτό σημαίνει πιο γρήγορες παραδόσεις και καλύτερη διαθεσιμότητα.

Είναι αυτή η πιο κιτς νέα Ferrari;

Τώρα τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα θα παραδίδονται σαν τηλεκατευθυνόμενα – Ποιοι θα οδηγούν;

Full Hybrid B-SUV με 204 ίππους, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.990 ευρώ – Ποιο είναι;