Πού κατασκευάζεται το πολυτελέστερο μοντέλο της BMW; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 130.900 ευρώ

Η νέα ναυαρχίδα των Βαυαρών φέρνει μαζί της τις επαναστατικές τεχνολογίες που θα καθορίσουν το μέλλον του γερμανικού ομίλου

Μια νέα εποχή ξεκινά για το εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing της Γερμανίας, καθώς δόθηκε το επίσημο «πράσινο φως» για την έναρξη παραγωγής της νέας BMW Σειράς 7. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμα προσθήκη στην γκάμα, αλλά για την πιο εκτεταμένη και βαθιά ανανέωση (LCI) που έχει υποστεί ποτέ το κορυφαίο sedan της εταιρείας.

Το μεγάλο ορόσημο αυτής της κυκλοφορίας είναι η ενσωμάτωση, για πρώτη φορά σε υπάρχον μοντέλο παραγωγής, των καινοτομιών της πολυαναμενόμενης «Neue Klasse» – της νέας γενιάς ηλεκτρικών και ψηφιακών τεχνολογιών της BMW, η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε 40 μοντέλα του ομίλου έως το τέλος του 2027.

Ψηφιακή επανάσταση στο εσωτερικό και «Symbiotic Drive»

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα της πολυτελούς κατηγορίας της BMW συνοδεύεται από μια ολοκληρωτικά αναβαθμισμένη ψηφιακή αρχιτεκτονική. Στην καμπίνα δεσπόζει το νέο σύστημα BMW Panoramic iDrive, το οποίο επαναπροσδιορίζει τη φιλοσοφία χειρισμού και ενημέρωσης. Οι επιβάτες απολαμβάνουν πλέον μια VIP εμπειρία με την προσθήκη του BMW Passenger Screen για τον συνοδηγό και του βελτιωμένου BMW Theatre Screen, που μετατρέπει τα πίσω καθίσματα σε μια κινητή αίθουσα κινηματογράφου.

Την ίδια στιγμή, το σύστημα BMW Symbiotic Drive αναλαμβάνει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, εξασφαλίζοντας μια απόλυτα ομαλή και έξυπνη αλληλεπίδραση του οδηγού με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οχήματος.

Ηλεκτρική υπεροχή: Έως 727 χιλιόμετρα αυτονομίας

Στο κομμάτι των συστημάτων κίνησης, η ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου, η BMW i7 60 xDrive Sedan, κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα προόδου χάρη στη νέα τεχνολογία μπαταριών με κυλινδρικές κυψέλες έκτης γενιάς.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους:

Αυτονομία: Αγγίζει τα 608 έως 727 χιλιόμετρα (βάσει πρωτοκόλλου WLTP) με μία μόνο φόρτιση.

Αγγίζει τα (βάσει πρωτοκόλλου WLTP) με μία μόνο φόρτιση. Ταχύτητα φόρτισης: Η μπαταρία μπορεί να αναπληρώσει το φορτίο της από το 10% στο 80% σε μόλις 28 λεπτά , εκμηδενίζοντας το άγχος των μεγάλων αποστάσεων.

Η μπαταρία μπορεί να αναπληρώσει το φορτίο της από το , εκμηδενίζοντας το άγχος των μεγάλων αποστάσεων. Κατανάλωση: Η συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας περιορίζεται στα 20,8 kWh/100 km, με μηδενικές εκπομπές CO₂.

Ρεκόρ εξατομίκευσης και η πρωτοποριακή βαφή «Dual-Finish»

Η BMW ανεβάζει τον πήχη της αποκλειστικότητας προσφέροντας στους αγοραστές πρωτόγνωρα επίπεδα παραμετροποίησης. Είναι ενδεικτικό ότι είναι διαθέσιμες περισσότερες από 500 αποχρώσεις αμαξώματος και χρωματικοί συνδυασμοί, ενώ για το εσωτερικό προσφέρονται περίπου 700 συνδυασμοί υλικών και εξοπλισμού.

Αυτή η εμμονή στη λεπτομέρεια μεταφράζεται σε μια άκρως απαιτητική διαδικασία παραγωγής που παντρεύει τα ρομπότ με την ανθρώπινη δεξιοτεχνία. Η μεγαλύτερη καινοτομία στο βαφείο είναι η διαδικασία διπλού φινιρίσματος (dual-finish) – μια παγκόσμια πρωτιά για την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία επιτρέπει τον συνδυασμό ματ και γυαλιστερών επιφανειών στο ίδιο αμάξωμα. Η ανάπτυξη αυτής της τεχνικής κράτησε δυόμισι χρόνια.

Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή κάθε μίας BMW Σειράς 7, απαιτούνται περισσότερα από 4.500 λεπτά εργασίας στο εργοστάσιο, εκ των οποίων τα 2.000 λεπτά αφορούν αποκλειστικά εργασίες που γίνονται προσεκτικά με το χέρι. Παράλληλα, στο τμήμα Individual Manufaktur, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) επιστρατεύεται για τον οπτικό έλεγχο των δερμάτων και τη βελτιστοποίηση της κοπής τους, ενώ προηγμένα ρομποτικά συστήματα τρισδιάστατης ραφής συνεργάζονται με τους έμπειρους τεχνίτες για ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.