Πού κατασκευάζεται το Toyota Aygo X Hybrid Electric; – Τιμές στην Ελλάδα

To νέο Aygo X Hybrid Electric κάνει το ντεμπούτο του ως το πιο προσιτό μοντέλο της Toyota στη Ευρώπη

Ξεκίνησε η παραγωγή του νέου Toyota Aygo X Hybrid Electric στο εργοστάσιο της ιαπωνικής μάρκας στο Kolin της Τσεχίας. Πρόκειται για το πρώτο υβριδικό μοντέλο της Toyota στην κατηγορία Α, που προσφέρει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ από οποιοδήποτε άλλο μη plug-in μοντέλo χάρη στην τεχνολογία Toyota Hybrid Electric. Το νέο Aygo X Hybrid Electric γίνεται το πρώτο μοντέλο που πετυχαίνει αυτόν τον στόχο χωρίς να φορτίζει, καθιστώντας την υβριδική τεχνολογία πιο προσιτή από ποτέ.

Με την έλευση του νέου Aygo X Hybrid Electric, η Toyota προσφέρει πλέον εξηλεκτρισμένες λύσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες στην Ευρώπη.

Η ιστορία του Aygo

Το Toyota Aygo Χ είναι ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Ευρώπη, το οποίο κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή, με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις. Η παραγωγή του Aygo ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2005, με το Aygo X να παρουσιάζεται το 2021 και να σηματοδοτεί την μετάβαση σε έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από τα crossover. Μέχρι σήμερα, η Toyota έχει κατασκευάσει περισσότερες από 365.000 μονάδες.

Το νέο Aygo X Hybrid Electric στο εργοστάσιο της Toyota στο Kolin της Τσεχίας, όπου νέα υλικά, εκσυγχρονισμένες διαδικασίες και logistics μειώνουν περαιτέρω τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εργασιών. Η TMMCZ (Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.) απασχολεί περίπου 3.200 εργαζόμενους, με το 65% των εξαρτημάτων να προέρχονται από την τοπική αγορά. Στην εν λόγω τοποθεσία έχουν κατασκευάσει πάνω από 2,3 εκατομμύρια οχήματα Toyota από το 2022 που ιδρύθηκε ως κοινοπραξία συμπεριλαμβανομένων των Aygo, Aygo X και Yaris.

Το εργοστάσιο προετοιμάζεται επίσης για τη μελλοντική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV), ενισχύοντας την αποκαλούμενη multi-pathway στρατηγική της Toyota για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την έναρξη παραγωγής του Aygo X Hybrid, ενώ ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για τη μελλοντική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πολυτεχνολογική πορεία μας προς την ουδετερότητα άνθρακα. Επιπλέον, η εισαγωγή της έκδοσης GR SPORT προσθέτει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του Aygo» – Robert Kiml, Πρόεδρος της Toyota Motor Manufacturing Czech «Το Aygo X εισάγει τη φημισμένη υβριδική τεχνολογία της Toyota στο πιο συμπαγές και προσιτό μας μοντέλο, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση, δυναμικές επιδόσεις και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, σε συνδυασμό με τα αυστηρά μας πρότυπα ποιότητας. Το συγκεκριμένο ορόσημο αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να κάνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα προσιτή σε όλους, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα» – Peter Rade, Αντιπρόεδρος Ποιότητας, Toyota Motor Europe

Η Toyota έχει δεσμευτεί να επιτύχει την ουδετερότητα άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2040 και σε όλες τις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής έως το 2030.

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

X-Play – από 19.670 €

Βασικός υβριδικός εξοπλισμός, οθόνη 9”, Digital cockpit 7”, A/C, Toyota T-Mate (TSS3), MyToyota υπηρεσίες, αυτόματο κιβώτιο, ηλεκτρικό χειρόφρενο.

X-Style – από 20.260 €

Ζάντες αλουμινίου 17”, φώτα ημέρας LED, αυτόματη μεγάλη σκάλα, κάμερα οπισθοπορείας, 4 ηχεία, αυτόματος κλιματισμός.

X-Style Plus – από 20.770 €

Προβολείς ομίχλης LED, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, Keyless (έξυπνη είσοδος/εκκίνηση), ασύρματη φόρτιση, ambient φωτισμός.

X-Pulse – από 22.060 €

Ζάντες 17” μαύρο-ασημί, φιμέ κρύσταλλα, εμπρός LED φώτα, LED DRL οδηγοί, αισθητήρες βροχής.

X-Trend – από 23.010 €

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, βοήθεια στάθμευσης με 8 αισθητήρες.

X-Envy – από 24.940 €

Ζάντες 18’’, επιλογέας «eco-leather», διζωνικό A/C, Nanoe-X ιονισμός, Smart Connect 10,5’’ με cloud πλοήγηση.

X-Limited – από 26.950 €

Canvas premium οροφή, JBL 4 ηχεία + subwoofer.

GR SPORT – από 26.590 €

Ειδική ρύθμιση ανάρτησης/διεύθυνσης, ζάντες 18’’ GR-Sport, καθίσματα με βιο-PVC & ανακυκλωμένο σουέτ, διακριτικά GR.

Τι κρατάμε:

Η παραγωγή του νέου Aygo X Hybrid ξεκινά στο εργοστάσιο της Toyota στο Kolin της Τσεχίας

Κατανάλωση πόλης, 2,9λτ/100χλμ, μικτή 3,7λτ/100χλμ και απόδοση CO₂ μόλις 66γρ./χλμ.

Νέα Γενιά Συστημάτων Ασφαλείας, Toyota Safety Sense 3.0 και εγγύηση Toyota, έως 11 έτη/ 200.000χλμ για το όχημα, έως 11 έτη/ 1.000.000χλμ για την μπαταρία

Νέα stylish σχεδίαση με 4 μοναδικές εκδόσεις, σε 8 μοναδικά χρώματα και τιμή εκκίνησης 19.670€

