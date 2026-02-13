Πού κατασκευάζονται τα ελαστικά που φορούν μάρκες όπως Hyundai, Kia και Volkswagen Group;

Η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά την παγκόσμια θέση της στην αγορά ελαστικών με σημαντικές επενδύσεις

Η Kumho Tire ανακοινώνει τη δημιουργία της πρώτης παραγωγικής μονάδας της στην Ευρώπη, στην περιοχή του Opole της Πολωνίας. Πρόκειται για μια επένδυση περίπου 587 εκατ. δολαρίων με αρχική δυναμικότητα παραγωγής 6 εκατ. ελαστικών ετησίως, με το εργοστάσιο να ξεκινά τη λειτουργία το 2028, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική ικανότητα της Kumho στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Kumho Tire συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες Original Equipment με διεθνείς κατασκευαστές αυτοκινήτων, σε επιλεγμένα μοντέλα και αγορές, τόσο σε συμβατικά όσο και σε ηλεκτρικά οχήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ελαστικά Kumho έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργοστασιακή επιλογή σε μοντέλα αυτοκινητοβιομηχανιών όπως Hyundai, Kia, Volkswagen Group και άλλους κατασκευαστές, ανάλογα με την αγορά, το μοντέλο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

EV-focused προϊόντα

Η Kumho Tire επεκτείνει τη γκάμα ελαστικών ειδικά σχεδιασμένων για ηλεκτρικά οχήματα, ανταποκρινόμενη στη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Έμφαση έχει δοθεί στη μειωμένη αντίσταση κύλισης, τον χαμηλό θόρυβο και τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Ενδεικτικά, σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε το μοντέλο Crugen HP71 EV, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη σταθερότητα, την άνεση και την αθόρυβη κύλιση σε οχήματα νέας γενιάς.

Η νέα “ναυαρχίδα” performance ελαστικών

Το Kumho Ecsta Sport PS72 αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα και τεχνολογικά προηγμένα ελαστικά υπερυψηλής απόδοσης (UUHP) της εταιρείας. Το PS72 έχει σχεδιαστεί με τεχνολογίες νέας γενιάς, αξιοποιώντας προηγμένο μίγμα γόμας και εξελιγμένο σχεδιασμό πέλματος, προσφέροντας ακριβή χειρισμό και υψηλή σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Το νέο PS72 διατίθεται σε ευρεία γκάμα διαστάσεων, για τροχούς από 17” έως 21”, απευθυνόμενο σε σπορ και δυναμικά οχήματα για επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση και ασφάλεια.

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η Kumho Tire έχει λάβει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση EcoVadis Gold, κατατάσσοντάς την στο κορυφαίο 5% των εταιρειών παγκοσμίως στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης. Παράλληλα, οι κλιματικοί στόχοι της εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Science Based Targets initiative (SBTi), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών και μακροπρόθεσμη πορεία προς το net-zero.

