Πού στην Αθήνα μπορείς να δεις από κοντά τα premium μοντέλα που ξεκινούν από 34.990 ευρώ

Η Zeekr φέρνει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στο The Mall Athens με το νέο Zeekr 7X- Δείτε και οδηγήστε τα Zeekr X, 7X και 001 – Οι τιμές ξεκινούν από € 34.990 με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο pop-up store στο The Mall Athens.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό SUV, αλλά και να το οδηγήσουν μαζί με τα Zeekr 001 και Zeekr X, ζώντας την απόλυτη εμπειρία high-tech οδήγησης.

Όλα τα μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από € 34.990 για το Zeekr X (περιλαμβάνεται το όφελος του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”).

Zeekr 7X: Σχεδίαση, τεχνολογία και απόδοση

Το νέο Zeekr 7X ξεχωρίζει με δυναμικές αναλογίες, Matrix LED προβολείς, ενιαία πίσω LED φώτα και ζάντες έως 21 ιντσών, συνδυάζοντας κομψότητα και αυτοπεποίθηση στον δρόμο. Η SEA πλατφόρμα της Geely προσφέρει υψηλή ακαμψία και προηγμένη αεροδυναμική, εξασφαλίζοντας κορυφαία οδηγική σταθερότητα και απόδοση.

Premium εσωτερικό με high-tech εμπειρία

Η καμπίνα του Zeekr 7X αναβαθμίζει την έννοια της πολυτέλειας:

-Ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες

-Καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ

-Ψηφιακός πίνακας οργάνων υψηλής ανάλυσης

-Infotainment τελευταίας γενιάς με οθόνη 16 ιντσών

-Ηead-up display 36,2 ιντσών επαυξημένης πραγματικότητας (προαιρετικός εξοπλισμός)

Ο αποθηκευτικός χώρος φτάνει τα 539 λίτρα πίσω και 66 λίτρα εμπρός (frunk), προσφέροντας κορυφαία πρακτικότητα, ενώ ένας Οεπεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8295, ο ταχύτερος που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Zeekr, εγγυάται αστραπιαία απόκριση στο νέο infotainment τρίτης γενιάς.

Αρχιτεκτονική 800V και ταχύτατη φόρτιση

Το Zeekr 7X προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις:

Core με μπαταρία 75 kWh LFP (Golden Battery)

Long Range / Performance με μπαταρία 100 kWh NMC υψηλής ενεργειακής πυκνότητας

Με φορτιστή AC 22 kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες (Long Range/Performance), ενώ με DC 360 kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13–16 λεπτά.

Η αρχιτεκτονική 800V μειώνει το βάρος και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση, υποστηρίζοντας φόρτιση έως 480 kW DC.

Ασφάλεια, αξιοπιστία και εγγύηση 10 ετών

Όλα τα μοντέλα Zeekr διαθέτουν εγγύηση έως 10 έτη, έχουν αποσπάσει 5 αστέρια Euro NCAP και Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της μάρκας στην ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.

Η Zeekr στην Ελλάδα: Μια νέα εποχή ηλεκτροκίνησης

Με την παρουσία της στην Αθήνα, η Zeekr εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας κορυφαία τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και μοναδική εμπειρία οδήγησης που πλέον μπορεί να ζήσει από κοντά το ελληνικό κοινό.

Το Zeekr 7X, μαζί με τα Zeekr 001 και Zeekr X, θα παραμείνουν στο The Mall Athens έως το τέλος Οκτωβρίου.

Τι κρατάμε

Η Zeekr εγκαινιάζει pop-up store στο The Mall Athens

Πρεμιέρα για το νέο Zeekr 7X στην Ελλάδα

Όλα τα μοντέλα διαθέσιμα για test drive και παραγγελία

Τιμή εκκίνησης €34.990 (Zeekr X με “Κινούμαι Ηλεκτρικά”)

Εγγύηση 10 ετών και 5 αστέρια Euro NCAP / Green NCAP

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα

Η Changan ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά όλα τα μοντέλα και τιμές

Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή