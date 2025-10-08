quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πού στην Αθήνα μπορείς να δεις από κοντά τα premium μοντέλα που ξεκινούν από 34.990 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
pou-stin-athina-boreis-na-deis-apo-konta-ta-premium-montela-pou-xekinoun-apo-34-990-evro-778402

Η Zeekr φέρνει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στο The Mall Athens με το νέο Zeekr 7X- Δείτε και οδηγήστε τα Zeekr X, 7X και 001 – Οι τιμές ξεκινούν από € 34.990 με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων του ομίλου Geely, παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο pop-up store στο The Mall Athens.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό SUV, αλλά και να το οδηγήσουν μαζί με τα Zeekr 001 και Zeekr X, ζώντας την απόλυτη εμπειρία high-tech οδήγησης.

Όλα τα μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από € 34.990 για το Zeekr X (περιλαμβάνεται το όφελος του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”).

Zeekr 7X: Σχεδίαση, τεχνολογία και απόδοση

Το νέο Zeekr 7X ξεχωρίζει με δυναμικές αναλογίες, Matrix LED προβολείς, ενιαία πίσω LED φώτα και ζάντες έως 21 ιντσών, συνδυάζοντας κομψότητα και αυτοπεποίθηση στον δρόμο. Η SEA πλατφόρμα της Geely προσφέρει υψηλή ακαμψία και προηγμένη αεροδυναμική, εξασφαλίζοντας κορυφαία οδηγική σταθερότητα και απόδοση.

Premium εσωτερικό με high-tech εμπειρία

Η καμπίνα του Zeekr 7X αναβαθμίζει την έννοια της πολυτέλειας:

-Ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες

-Καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ

-Ψηφιακός πίνακας οργάνων υψηλής ανάλυσης

-Infotainment τελευταίας γενιάς με οθόνη 16 ιντσών

-Ηead-up display 36,2 ιντσών επαυξημένης πραγματικότητας (προαιρετικός εξοπλισμός)

Ο αποθηκευτικός χώρος φτάνει τα 539 λίτρα πίσω και 66 λίτρα εμπρός (frunk), προσφέροντας κορυφαία πρακτικότητα, ενώ ένας Οεπεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8295, ο ταχύτερος που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Zeekr, εγγυάται αστραπιαία απόκριση στο νέο infotainment τρίτης γενιάς.

Αρχιτεκτονική 800V και ταχύτατη φόρτιση

Το Zeekr 7X προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις:

Core με μπαταρία 75 kWh LFP (Golden Battery)

Long Range / Performance με μπαταρία 100 kWh NMC υψηλής ενεργειακής πυκνότητας

Με φορτιστή AC 22 kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες (Long Range/Performance), ενώ με DC 360 kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13–16 λεπτά.

Η αρχιτεκτονική 800V μειώνει το βάρος και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση, υποστηρίζοντας φόρτιση έως 480 kW DC.

Ασφάλεια, αξιοπιστία και εγγύηση 10 ετών

Όλα τα μοντέλα Zeekr διαθέτουν εγγύηση έως 10 έτη, έχουν αποσπάσει 5 αστέρια Euro NCAP και Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της μάρκας στην ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.

Η Zeekr στην Ελλάδα: Μια νέα εποχή ηλεκτροκίνησης

Με την παρουσία της στην Αθήνα, η Zeekr εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας κορυφαία τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και μοναδική εμπειρία οδήγησης που πλέον μπορεί να ζήσει από κοντά το ελληνικό κοινό.

Το Zeekr 7X, μαζί με τα Zeekr 001 και Zeekr X, θα παραμείνουν στο The Mall Athens έως το τέλος Οκτωβρίου.

Τι κρατάμε

  • Η Zeekr εγκαινιάζει pop-up store στο The Mall Athens
  • Πρεμιέρα για το νέο Zeekr 7X στην Ελλάδα
  • Όλα τα μοντέλα διαθέσιμα για test drive και παραγγελία
  • Τιμή εκκίνησης €34.990 (Zeekr X με “Κινούμαι Ηλεκτρικά”)
  • Εγγύηση 10 ετών και 5 αστέρια Euro NCAP / Green NCAP

Όλες οι ειδήσεις

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα

Η Changan ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά όλα τα μοντέλα και τιμές

Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ZEEKR
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

pethane-o-claudio-lombardi-o-anthropos-piso-apo-tis-lancia-037-kai-delta-s4-777761

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.10.2025

Πέθανε ο Claudio Lombardi, ο άνθρωπος πίσω από τις Lancia 037 και Delta S4
to-kineziko-suv-pou-erchetai-stin-ellada-epiase-ta-5-asteria-sto-euro-ncap-ti-timi-echei-770491

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.10.2025

Το κινεζικό SUV που έρχεται στην Ελλάδα, έπιασε τα 5 αστέρια στο Euro NCAP – Τι τιμή έχει;
i-polyanamenomeni-zeekr-kanei-tin-proti-tis-emfanisi-stin-ellada-pou-tha-deis-ta-montela-apo-konta-773017

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.09.2025

Η πολυαναμενόμενη Zeekr κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα – Πού θα δεις τα μοντέλα από κοντά;
i-zeekr-irthe-stin-ellada-me-tin-geo-mobility-hellas-poia-montela-fernei-770491

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.08.2025

Η Zeekr ήρθε στην Ελλάδα με την GEO Mobility Hellas – Ποια μοντέλα φέρνει;
ta-pentastera-tou-euro-ncap-afta-einai-ta-pio-asfali-aftokinita-tis-agoras-747840

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.01.2025

Τα «πεντάστερα» του Euro NCAP: Αυτά είναι τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα της αγοράς
i-volvo-cars-poulaei-to-30-ton-metochon-tis-lynk-co-sti-zeekr-739633

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.11.2024

Η Volvo Cars πουλάει το 30% των μετοχών της Lynk & Co στη Zeekr

Πρόσφατες Ειδήσεις