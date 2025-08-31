Πού θα δει ο κόσμος την κορυφαία έκδοση του B-SUV της Opel – Με 280 ίππους και αγωνιστικό DNA

Το ταχύτερο ηλεκτρικό Opel παραγωγής θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επίσημα στα πλαίσια του IAA Mobility 2025.

Αποκαλύφθηκε επίσημα το νέο Mokka GSE, το ταχύτερο ηλεκτρικό Opel παραγωγής

Πρεμιέρα επίσης και για το Grandland Electric AWD, το πρώτο ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση

Εικόνα από το μέλλον των αμιγώς ηλεκτρικών GSE με το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο αγώνων

Από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025, η Opel θα παρουσιάσει τη δική της προσέγγιση στην αποδοτική ηλεκτροκίνηση, εστιάζοντας στον συνδυασμό επιδόσεων, συναισθήματος και οδηγικής απόλαυσης. Ο Γερμανός κατασκευαστής με έδρα το Rüsselsheim γιορτάζει δύο παγκόσμιες πρεμιέρες: το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και το νέο Opel Mokka GSE, ενώ παρουσιάζει για πρώτη φορά το Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο τετρακίνητο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της.

Τα νέα οχήματα θα παρουσιαστούν επισήμως σε συνέντευξη Τύπου της Opel, στις 8 Σεπτεμβρίου, στο Hall B3 – Περίπτερο B20 του IAA Summit, στις 12:40 ώρα Ελλάδας. Έπειτα, μαζί με το Opel Mokka GSE Rally, θα βρίσκονται στο περίπτερο OP340 στην Odeonsplatz, στο κέντρο του Μονάχου.

OMG! GSE Power – Το Mokka GSE και το Mokka GSE Rally

Η έκφραση OMG! GSE συμβολίζει το πνεύμα των νέων μοντέλων GSE: ενθουσιασμός, επιδόσεις και αμιγώς ηλεκτρική εμπειρία! Το Mokka GSE Rally, που έκανε το ντεμπούτο του το καλοκαίρι στο ADAC Opel Electric Rally Cup ‘powered by GSE’, φέρει σχεδιαστικά στοιχεία Motorsport όπως το έμβλημα OMG! GSE, μαύρο καπό, κίτρινες δαγκάνες φρένων και άλλα χαρακτηριστικά rally.

Σε τεχνικό επίπεδο, εντυπωσιάζει με 207 kW (280 hp), ροπή 345 Nm και προηγμένη αγωνιστική τεχνολογία. Θα παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου στην Odeonsplatz και στη συνέχεια στο περίπτερο KP195 της ADAC στην Königsplatz.

Η Opel σκοπεύει να φέρει την ενέργεια του αγωνιστικού αυτού μοντέλου και στον δρόμο, με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Mokka GSE στο IAA Summit στις 8 Σεπτεμβρίου. Το μοντέλο παραγωγής θα διατηρεί την ίδια ισχύ (207 kW / 280 hp), ροπή 345 Nm, 0–100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 200 km/h.

Η τεχνολογία Motorsport μεταφέρεται απευθείας στο δρόμο, με διαφορικό Torsen, ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο, διπλά υδραυλικά αμορτισέρ και όλα τα υψηλής τάσης εξαρτήματα προερχόμενα από το Rally μοντέλο. Τιμόνι, ανάρτηση και φρένα έχουν εξελιχθεί με βάση την αγωνιστική εμπειρία.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Υψηλές επιδόσεις στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της 8ης Σεπτεμβρίου, η Opel παρουσιάζει στο IAA Summit το Corsa GSE Vision Gran Turismo, ένα concept car που προσφέρει εικόνα από το μέλλον των αμιγώς ηλεκτρικών GSE, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη στρατηγική της Opel στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων. Από το φθινόπωρο, η εμπειρία οδήγησης του θα είναι διαθέσιμη και στο Gran Turismo 7.

Με κορυφαίο σχεδιασμό και απόδοση 588 kW (800 ίπποι), ροπή 800 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 2,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h, το πρωτότυπο αυτό μοντέλο ενσαρκώνει το πνεύμα υψηλών επιδόσεων της σειράς GSE.

Το εξωτερικό χαρακτηρίζεται από αιχμηρές γραμμές και τεχνικά στοιχεία, με κυρίαρχο το ανανεωμένο Opel Compass ως κεντρικό σχεδιαστικό μοτίβο. Εντυπωσιάζουν επίσης τα aero curtains, οι αεροδυναμικές ζάντες, ο ενεργός διαχύτης και το aero spoiler.

Το εσωτερικό, επίσης βασισμένο στο Opel Compass, αποπνέει αγωνιστικό χαρακτήρα. Το τιμόνι προσφέρει άμεση οπτική στις ενδείξεις του head-up display, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετες οθόνες. Το μοντέλο γεφυρώνει ιδανικά τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο.

Opel Grandland Electric AWD

Το πρώτο ηλεκτρικό Opel με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς

Το νέο Opel Grandland Electric AWD κάνει επίσης πρεμιέρα στο Μόναχο. Το μεγάλο SUV γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό, καθώς είναι το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο μοντέλο της εταιρείας.

Αποδίδει 239 kW (325 hp), ροπή 509 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ προσφέρει αυτονομία έως 489 km (WLTP1). Επιπλέον εκδόσεις με έως και 501 km αυτονομίας (σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία WLTP2) αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος.

Το μοντέλο προσφέρει τέσσερα οδηγικά προγράμματα: Normal, Eco, Sport και 4WD. Στη λειτουργία 4WD, οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν ταυτόχρονα, διανέμοντας ομοιόμορφα την ισχύ στους τέσσερις τροχούς για βέλτιστη πρόσφυση, ιδανική για γλιστερές επιφάνειες. Στο Sport mode, η απόκριση του γκαζιού και του τιμονιού γίνεται πιο άμεση.

Το πλαίσιο του Grandland Electric AWD ενσωματώνει την τεχνολογία Frequency Selective Damping, η οποία προσαρμόζει τη λειτουργία της ανάρτησης ανάλογα με το οδόστρωμα, προσφέροντας είτε άνεση είτε δυναμική συμπεριφορά, ανάλογα με το οδηγικό στυλ.

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Δοκιμή Opel Frontera 1.2 Hybrid 145 PS: Το value for money SUV της μάρκας

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ