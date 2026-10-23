Πού θα δεις από κοντά την πιο στιλάτη έκδοση του Renault 4;

Το νέο Renault 4 E-Tech electric βρίσκεται ήδη σε έναν από τους πιο εκλεπτυσμένους προορισμούς αγορών και ψυχαγωγίας της Αθήνας

Το νέο Renault 4 E-Tech electric, το πιο στιλάτο all time classic ηλεκτρικό B-SUV στην ξεχωριστή έκδοση Canvas Roof, βρίσκεται ήδη στο Golden Hall στο Μαρούσι. Προσφάτως παρουσιασμένο στην έκθεση Auto Athina 2026, «μετακόμισε» για να εντυπωσιάσει με τη χαρισματική του σχεδίαση και να γοητεύσει τους επισκέπτες μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Η αναβίωση ενός θρύλου

Το Renault 4 E-Tech electric αποτελεί την αναβίωση του θρυλικού Renault 4L, του μοντέλου που άλλαξε τα δεδομένα της αυτοκίνησης από το 1961 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Ήταν, μεταξύ άλλων, το πρώτο hatchback της αυτοκινητιστικής ιστορίας και συνδέθηκε με την ελευθερία των μετακινήσεων: ευέλικτο στην πόλη, ικανό στον ανοιχτό δρόμο – ή μερικές φορές και εκτός αυτού – με χώρους και άνεση για όλους.

Στη σύγχρονή του μορφή επιστρέφει ως αμιγώς ηλεκτρικό E-Tech electric, για να δώσει το δικό του στίγμα σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς, αυτή των B-SUV. Ένα πραγματικό «voiture à vivre», με compact διαστάσεις, άνετους χώρους για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών 420 λίτρων. Η μοναδική αισθητική του, εντός και εκτός, οφείλεται στις έξυπνες σχεδιαστικές αναφορές στο παρελθόν και το κάνει να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Η ευφυής εσωτερική του διαμόρφωση επιτρέπει ακόμη και τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως 2,2 μέτρων, με την αναδίπλωση της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού.

Η έκδοση Canvas Roof στο Golden Hall

Στο Golden Hall στο Μαρούσι, το Renault 4 E-Tech electric παρουσιάζεται στην πιο ξεχωριστή έκδοση της γκάμας, την Canvas Roof. Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή αποτελεί εντυπωσιακό σχεδιαστικό στοιχείο που χαρίζει αναβαθμισμένη εμφάνιση. Το όχημα σχεδιάστηκε εξαρχής για να φιλοξενήσει υφασμάτινη οροφή, επομένως δεν υπάρχει επίπτωση σε κανένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα στο εσωτερικό ύψος του χώρου των επιβατών.

Η οροφή έχει μήκος 92 cm και πλάτος 80 cm, πλημμυρίζοντας την καμπίνα με φως και επιτρέποντας σε όλους τους επιβάτες, εμπρός και πίσω, να απολαμβάνουν την εμπειρία του ανοιχτού ουρανού. Μπορεί να ανοίγει σε διάφορες ενδιάμεσες θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες, μέσω κουμπιού – στο κλειδί ή κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη – ή μέσω φωνητικού ελέγχου με το avatar Reno.

Η συγκεκριμένη έκδοση εξοπλίζεται με την μπαταρία των 52 kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 150 ίππων, έχοντας μέγιστη αυτονομία 409 χλμ.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Η γκάμα του Renault 4 E-Tech electric είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά με τιμή από €26.000. Η τιμή αφορά στην έκδοση Renault 4 E-Tech electric 50 kWh 150 evolution με κρατική επιδότηση ΚΗ3 3.000€, όφελος απόσυρσης ΚΗ3 1.500€ και όφελος προωθητικού προγράμματος Renault Reward 3.000€.

Για όσο διάστημα το Renault 4 E-Tech electric Canvas Roof θα βρίσκεται στο Golden Hall, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Η ειδικά εκπαιδευμένη Renault Experience Team είναι διαθέσιμη καθημερινά από τις 16:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 20:00, για να λύσει όλες τις απορίες των ενδιαφερομένων για το μοντέλο.