Πού θα δεις από κοντά το εντυπωσιακό Super Hybrid SUV με την αυτονομία των 1.200 km

Το εντυπωσιακό JAECOO 7 SHS-P της OMODA & JAECOO έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του δεύτερου ορόφου στο The Mall Athens και αποτελεί ένα από τα highlights της εορταστικής περιόδου. Ήδη από τη Black Friday τράβηξε τα βλέμματα των επισκεπτών και συνεχίζει να ξεχωρίζει, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τον πλούσιο εξοπλισμό και την καινοτόμα τεχνολογία Super Hybrid System.

Το JAECOO 7 SHS-P μπορεί να κινηθεί έως 90 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η συνολική συνδυαστική αυτονομία ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα. Στην πράξη απέδειξε τις δυνατότητές του και στην Ελλάδα, καλύπτοντας 1.500 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα και μία φόρτιση, από το Διδυμότειχο έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Έτσι αναδεικνύεται όχι μόνο η οικονομία καυσίμου αλλά και οι off-road επιδόσεις που χαρακτηρίζουν το μοντέλο.

Η παρουσία του στο The Mall Athens συνοδεύεται από την προνομιακή ενέργεια O’Joy Deals, που αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων με σημαντικά οφέλη τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν επιλεγμένα μοντέλα OMODA και JAECOO σε ακόμη πιο προσιτές τιμές, με το JAECOO 7 SHS-P να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς.

Παράλληλα, η μάρκα διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο με εννέα εκθέσεις σε Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν test drive μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο.

Το Super Hybrid System, τρίτης γενιάς υβριδική τεχνολογία της OMODA & JAECOO, συνδυάζει τον κινητήρα 1.5 TDGI με θερμική απόδοση έως 44,5%, το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο DHT, δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία υψηλής ασφάλειας. Η αρχιτεκτονική του συστήματος προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία ανάλογα με τις συνθήκες, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ποιότητα οδήγησης, πρακτικότητα και χαμηλή κατανάλωση.

Το JAECOO 7 SHS-P προσφέρει εξατομικευμένη άνεση και έξυπνες τεχνολογίες, όπως κορυφαία ηχομόνωση, εργονομία και ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας με 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Διατίθεται με επταετή εγγύηση, οκταετή εγγύηση μπαταρίας και εξαρτημάτων υψηλής τάσης, καθώς και επτά χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, καθιστώντας το μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία του.

