quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πού θα δεις από κοντά το εντυπωσιακό Super Hybrid SUV με την αυτονομία των 1.200 km

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
pou-tha-deis-apo-konta-to-entyposiako-super-hybrid-suv-me-tin-aftonomia-ton-1-200-km-784916

To αυτοκίνητο που καταπίνει τα χιλιόμετρα με πολύ μικρό κόστος και προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας

Το εντυπωσιακό JAECOO 7 SHS-P της OMODA & JAECOO έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του δεύτερου ορόφου στο The Mall Athens και αποτελεί ένα από τα highlights της εορταστικής περιόδου. Ήδη από τη Black Friday τράβηξε τα βλέμματα των επισκεπτών και συνεχίζει να ξεχωρίζει, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τον πλούσιο εξοπλισμό και την καινοτόμα τεχνολογία Super Hybrid System.

Το JAECOO 7 SHS-P μπορεί να κινηθεί έως 90 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η συνολική συνδυαστική αυτονομία ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα. Στην πράξη απέδειξε τις δυνατότητές του και στην Ελλάδα, καλύπτοντας 1.500 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα και μία φόρτιση, από το Διδυμότειχο έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Έτσι αναδεικνύεται όχι μόνο η οικονομία καυσίμου αλλά και οι off-road επιδόσεις που χαρακτηρίζουν το μοντέλο.

Η παρουσία του στο The Mall Athens συνοδεύεται από την προνομιακή ενέργεια O’Joy Deals, που αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων με σημαντικά οφέλη τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν επιλεγμένα μοντέλα OMODA και JAECOO σε ακόμη πιο προσιτές τιμές, με το JAECOO 7 SHS-P να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς.

Παράλληλα, η μάρκα διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο με εννέα εκθέσεις σε Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν test drive μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο.

Το Super Hybrid System, τρίτης γενιάς υβριδική τεχνολογία της OMODA & JAECOO, συνδυάζει τον κινητήρα 1.5 TDGI με θερμική απόδοση έως 44,5%, το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο DHT, δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία υψηλής ασφάλειας. Η αρχιτεκτονική του συστήματος προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία ανάλογα με τις συνθήκες, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ποιότητα οδήγησης, πρακτικότητα και χαμηλή κατανάλωση.

Το JAECOO 7 SHS-P προσφέρει εξατομικευμένη άνεση και έξυπνες τεχνολογίες, όπως κορυφαία ηχομόνωση, εργονομία και ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας με 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Διατίθεται με επταετή εγγύηση, οκταετή εγγύηση μπαταρίας και εξαρτημάτων υψηλής τάσης, καθώς και επτά χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, καθιστώντας το μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία του.

Όλες οι ειδήσεις

Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες

 

 

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#OMODA & JAECOO
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ta-jaecoo-5-ev-7-shs-p-etoimazontai-na-klepsoun-tin-parastasi-779873

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.10.2025

Τα JAECOO 5 EV & 7 SHS-P ετοιμάζονται να κλέψουν την παράσταση
omoda-jaecoo-technology-night-h-yvridiki-technologia-synanta-to-mellon-tis-ebeirias-chrisis-779856

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.10.2025

OMODA & JAECOO Technology Night: H υβριδική τεχνολογία συναντά το μέλλον της εμπειρίας χρήσης
omoda-jaecoo-i-u-s-2025-taxidevoume-sti-kina-gia-na-gnorisoume-ta-montela-kai-ti-koultoura-tis-markas-779318

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.10.2025

OMODA & JAECOO I.U.S 2025: Ταξιδεύουμε στη Κίνα για να γνωρίσουμε τα μοντέλα –και τη κουλτούρα– της μάρκας
i-agapimeni-marka-ton-ellinon-leei-oti-ta-mild-hybrid-den-einai-pragmatika-yvridika-767935

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.10.2025

Η αγαπημένη μάρκα των Ελλήνων λέει ότι τα mild hybrid δεν είναι πραγματικά υβριδικά
gac-i-nea-marka-pou-thelei-na-erthei-stin-evropi-kai-na-kanei-chamo-774650

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.09.2025

GAC: Η νέα μάρκα που θέλει να έρθει στην Ευρώπη και να κάνει χαμό
jaecoo-7-shs-to-suv-pou-dienyse-1-504-chlm-choris-anefodiasmo-767885

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.07.2025

JAECOO 7 SHS: Το SUV που διένυσε 1.504 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό

Πρόσφατες Ειδήσεις