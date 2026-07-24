Πού θα δεις από κοντά το πανέμορφο νέο Renault Twingo των 15.000 ευρώ

Να το πιείς στο ποτήρι: το πανέμορφο Renault Twingo κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα – Εκεί θα το δεις από κοντά!

Το νέο Twingo E-Tech electric βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και η Renault επέλεξε το Golden Hall για την πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο αμιγώς ηλεκτρικό «μικρό» της γαλλικής μάρκας, μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στο οποίο θα φιλοξενείται το υπόλοιπο καλοκαίρι.

Το νέο Twingo ξεχωρίζει καθώς αποτελεί ένα από τα πιο οικονομικά ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς, με τιμή που διαμορφώνεται κάτω από τις 15.000 ευρώ, αν βάλουμε στην εξίσωση την κρατική επιδότηση και το όφελος απόσυρσης του “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”.

Σχεδιασμένο για την πόλη

Με μήκος μικρότερο από 3,8 μέτρα, μικρό κύκλο στροφής και χώρο για τέσσερις επιβάτες, το νέο Twingo E-Tech electric έχει σχεδιαστεί για τις καθημερινές μετακινήσεις στο αστικό περιβάλλον. Βασίζεται στην πλατφόρμα του Renault 5 E-Tech electric, διαθέτει μεγάλο μεταξόνιο και υιοθετεί πρακτικές λύσεις που θυμίζουν το πρώτο Twingo του 1992.

Τα δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα μετακινούνται κατά 17 εκατοστά, ενώ οι πλάτες τους αναδιπλώνονται, επιτρέποντας στον χώρο αποσκευών να κυμαίνεται από 260 έως 360 λίτρα. Παράλληλα, με την αναδίπλωση του καθίσματος του συνοδηγού μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα μήκους έως 2 μέτρων.

Έως 260 χιλιόμετρα αυτονομίας

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποτελείται από έναν κινητήρα 82 ίππων με 175 Nm ροπής, ενώ η μπαταρία των 27,5 kWh προσφέρει αυτονομία άνω των 260 χιλιομέτρων. Η μέση κατανάλωση ενέργειας περιορίζεται στις 12,2 kWh/100 χλμ., σύμφωνα με τη Renault.

Το μοντέλο υποστηρίζει φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC 50 kW, όπου η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά, ενώ σε φορτιστή 11 kW AC απαιτούνται περίπου 2,5 ώρες.

Πλούσιος εξοπλισμός

Παρά τις μικρές του διαστάσεις, το νέο Twingo διαθέτει εξοπλισμό που συναντάται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το σύστημα πέδησης One Pedal, το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και τον ψηφιακό βοηθό Gemini, καθώς και έως 24 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Η σχεδίασή του συνδυάζει ρετρό στοιχεία με σύγχρονες γραμμές, διατηρώντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα που έκανε γνωστό το Twingo από την πρώτη του γενιά.

Το νέο Renault Twingo E-Tech electric θα παραμείνει στο περίπτερο της Renault στο Golden Hall καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, η Renault Experience Team θα βρίσκεται καθημερινά στον χώρο, από τις 16:00 έως τις 21:00, ενώ τα Σάββατα από τις 11:00 έως τις 20:00, ώστε να ενημερώνει τους επισκέπτες και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο.

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