Πού θα δεις από κοντά το πιο premium SUV που έχει καταφθάσει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από την Κίνα

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7X παρουσιάζεται στο Mediterranean Cosmos. Δες τι προσφέρει και πώς κάνεις test drive μαζί με το Zeekr X.

Η Zeekr φέρνει στη Βόρεια Ελλάδα το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που στοχεύει στην κορυφή της κατηγορίας του. Το αυτοκίνητο φιλοξενείται στο Mediterranean Cosmos (Θεσσαλονίκη), όπου οι επισκέπτες μπορούν να το δουν από κοντά, να γνωρίσουν τα συστήματα και την καμπίνα του και να κλείσουν test drive. Στο ίδιο σημείο διατίθεται για οδήγηση και το Zeekr X.

Τι είναι το Zeekr 7X;

Το 7X ξεχωρίζει με σύγχρονη, αεροδυναμική σχεδίαση, μεγάλη καμπίνα και σαφές premium φινίρισμα. Κάτω από το «κέλυφος» κρύβεται μια πλατφόρμα 800V, που επιτρέπει φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά (σε ισχυρό DC), ενώ η μπαταρία 100 kWh υποστηρίζει αυτονομία έως 615 km (WLTP).

Ισχύς: έως 646 PS , ροπή και απόδοση που παραπέμπουν σε κορυφαίο ηλεκτρικό SUV.

Οδήγηση & ασφάλεια: πλούσιο πακέτο ADAS και συστημάτων υποβοήθησης για ασφαλή και άνετη καθημερινή χρήση.

Καμπίνα: ευρύχωρη, με premium υλικά και έμφαση στην εργονομία/συνδεσιμότητα.

Με αυτά τα στοιχεία, το 7X εμφανίζεται ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ηλεκτρικά SUV της αγοράς, ειδικά για όσους ζητούν γρήγορη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία και αίσθηση πολυτέλειας.

Test drive και ειδική προσφορά για το Zeekr X

Μαζί με το 7X, στο Mediterranean Cosmos μπορείς να οδηγήσεις και το Zeekr X, το compact crossover της μάρκας που έχει ξεχωρίσει για το πακέτο premium αίσθησης και compact διαστάσεων που προσφέρει. Την περίοδο της παρουσίας του στο εμπορικό κέντρο, το Zeekr X διατίθεται με το πρόγραμμα «Zeekr Xtreme Value 50» σε τιμή από €32.990 (περιλαμβάνει όφελος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3) ή με επιτόκιο 0% και €288/μήνα.

Tip: Επικοινώνησε με το stand για διαθεσιμότητα test drive και ακριβή όρους χρηματοδότησης/προσφοράς.

Τι κρατάμε;

Zeekr 7X στο Mediterranean Cosmos: μπορείς να το δεις και να το οδηγήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Premium ηλεκτρικό SUV: 646 PS , 100 kWh , 800V και 10–80% σε ~13′ το τοποθετούν στην κορυφή των «γρήγορων» EV.

Zeekr X με προσφορά: από €32.990 (με ΚΗ3 ) ή 0% /€288 τον μήνα – καλή αφορμή για δοκιμή.

Εστίαση σε εμπειρία: χώρος, ποιότητα καμπίνας και πλήρη ADAS για ασφαλή, άνετη ηλεκτρική οδήγηση.

