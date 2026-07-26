Πού θα παράγονται τα νέα αυτοκίνητα της συνεργασίας Ford-Geely;

Ford και Geely ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη – Νέα κοινή παραγωγή με Bronco, crossover και ηλεκτρικά SUV

Μια νέα στρατηγική συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσαν η Ford Motor Company και η Geely Auto, καθώς οι δύο εταιρείες προχωρούν στη δημιουργία κοινοπραξίας στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας. Η συμφωνία προβλέπει την από κοινού παραγωγή νέας γενιάς επιβατικών multi-energy οχημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας απέναντι στις νέες προκλήσεις της αγοράς.

Εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, η κοινοπραξία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ τα πρώτα νέα μοντέλα θα βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028. Μέχρι τότε, η παραγωγή του Ford Kuga θα συνεχιστεί κανονικά.

Η Βαλένθια γίνεται κέντρο παραγωγής νέας γενιάς

Οι δύο κατασκευαστές επισημαίνουν ότι η Ευρώπη αποτελεί πλέον μία από τις πιο απαιτητικές αγορές παγκοσμίως, λόγω των αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών, του αυξημένου κόστους παραγωγής και του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Η συνεργασία στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου της Βαλένθια, το οποίο μπορεί να κατασκευάζει έως και 500.000 οχήματα ετησίως.

Παράλληλα, αναμένεται να διασφαλίσει το μέλλον της μονάδας, να δημιουργήσει προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχήμα που ανακοινώθηκε, η Ford θα κατέχει το 66% της νέας εταιρείας και η Geely Auto το 34%.

Τα μοντέλα που θα κατασκευάζονται

Η νέα κοινοπραξία θα αναλάβει την παραγωγή μοντέλων τόσο της Ford όσο και της Geely.

Για τη Ford, προβλέπονται:

Η συνέχιση της παραγωγής του Ford Kuga , ενός από τα δημοφιλέστερα plug-in υβριδικά μοντέλα της Ευρώπης

, ενός από τα δημοφιλέστερα plug-in υβριδικά μοντέλα της Ευρώπης Ένα νέο, συμπαγές μέλος της οικογένειας Bronco , σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, με παραγωγή από το 2028

, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, με παραγωγή από το 2028 Ένα ολοκαίνουργιο multi-energy crossover, που εξελίσσεται σε συνεργασία με τη Geely και θα αποτελέσει μέρος του σχεδίου της Ford για την παρουσίαση πέντε νέων επιβατικών μοντέλων στην Ευρώπη έως το 2029

Από την πλευρά της Geely Auto, στη Βαλένθια θα κατασκευάζονται δύο νέα αμιγώς ηλεκτρικά SUV, τα οποία θα σηματοδοτήσουν την περαιτέρω επέκταση της κινεζικής εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συνεργασία που βασίζεται σε μακροχρόνια σχέση

Οι δύο εταιρείες υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης που ξεκινούν από το 2010, όταν η Ford πούλησε τη Volvo Cars στη Geely. Ο Alex Nan, Vice President της Geely Auto Group, δήλωσε ότι στόχος της συνεργασίας είναι η κατασκευή αυτοκινήτων στην Ευρώπη, για την Ευρώπη, προσφέροντας υψηλή ποιότητα, προηγμένη τεχνολογία και ανταγωνιστική αξία για τους πελάτες.

Από την πλευρά του, ο Jim Baumbick, President της Ford of Europe, τόνισε ότι η Βαλένθια αποτελεί εδώ και σχεδόν 50 χρόνια σημαντικό πυλώνα της Ford στην Ευρώπη και πως η νέα συνεργασία θα επιτρέψει στις δύο εταιρείες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του εργοστασίου, ανταποκρινόμενες στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Η συμφωνία ενισχύει παράλληλα τη στρατηγική της Geely για περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη, μετά τις 474.228 πωλήσεις εκτός Κίνας που κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ για τη Ford αποτελεί μέρος του σχεδίου της να επιταχύνει την ανανέωση της γκάμας της στην Ευρώπη μέσω στρατηγικών συνεργασιών.