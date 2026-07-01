Πράσινο φως για το έργο που θα δώσει τέλος στο μποτιλιάρισμα του Σκαραμαγκά

Προχωρά το έργο των τριών ανισόπεδων κόμβων στον Σκαραμαγκά, με κόστος 40,8 εκατ. € και στόχο την αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής.

Ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα για τη Δυτική Αττική μπαίνει στην τελική ευθεία. Η Βουλή άνοιξε τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά.

Το έργο στοχεύει να λύσει ένα από τα πιο έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα του Λεκανοπεδίου. Από την περιοχή περνούν καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Έτσι, ο Σκαραμαγκάς παραμένει σήμερα ένα από τα πιο δύσκολα σημεία για οδηγούς, επαγγελματίες και μεταφορικές εταιρείες.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει τρεις ανισόπεδους κόμβους, την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω και την αναβάθμιση κρίσιμων συνδέσεων με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το κόστος του έργου φτάνει τα 40,8 εκατ. ευρώ, μαζί με ΦΠΑ. Η κατασκευή θα διαρκέσει 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το τελευταίο βήμα πριν από την υπογραφή

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε τη σημασία του έργου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Η συζήτηση αφορούσε την έγκριση της σύμβασης και, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την υπογραφή.

Το έργο έμενε σε εκκρεμότητα για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ωστόσο, πλέον περνά στο επόμενο στάδιο και μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Η σημασία του δεν περιορίζεται μόνο στη Δυτική Αττική. Ο Σκαραμαγκάς λειτουργεί ως βασικό σημείο σύνδεσης για τη δυτική είσοδο της Αθήνας, το Θριάσιο Πεδίο, τις βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής και την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Επομένως, κάθε καθυστέρηση εκεί επηρεάζει και την καθημερινή κυκλοφορία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τι θα αλλάξει στην κυκλοφορία

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι το έργο θα αυξήσει τη μέση ταχύτητα στην περιοχή από τα 28 km/h στα 47 km/h. Η διαφορά είναι μεγάλη και δείχνει τον στόχο της παρέμβασης: λιγότερες καθυστερήσεις, καλύτερη ροή και πιο ασφαλείς μετακινήσεις.

Παράλληλα, το οικονομικό όφελος για τους χρήστες υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό προκύπτει κυρίως από τη μείωση του χρόνου μετακίνησης και του κόστους λειτουργίας των οχημάτων.

Επιπλέον, το έργο δεν θα έχει διόδια. Άρα οι οδηγοί θα κερδίσουν χρόνο χωρίς να πληρώσουν επιπλέον κόστος για τη χρήση της νέας υποδομής.

Ο Χρίστος Δήμας περιέγραψε τα οφέλη με τρεις φράσεις: λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στον δρόμο. Αυτό ακριβώς χρειάζεται σήμερα η περιοχή, ειδικά λόγω του μεγάλου αριθμού φορτηγών που περνούν καθημερινά από τον Σκαραμαγκά.

Τι περιλαμβάνει το έργο στον Σκαραμαγκά

Το έργο δεν αφορά μόνο έναν κόμβο. Αντίθετα, συνδυάζει πολλές παρεμβάσεις σε ένα κρίσιμο τμήμα του οδικού δικτύου.

Παρέμβαση Τι περιλαμβάνει Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Αιγάλεω Ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος μήκους 1,515 km Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά Σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α. με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου Ανισόπεδος Κόμβος Σχιστού Αναβάθμιση του υφιστάμενου κόμβου και νέα γέφυρα Ανισόπεδος Κόμβος Ναυπηγείων Αντικατάσταση του σημερινού ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και Λεωφόρος Σχιστού Αναδιαμόρφωση λωρίδων και κυκλοφοριακών συνδέσεων Δίκτυο ομβρίων Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή

Με αυτόν τον τρόπο, το έργο δεν διορθώνει απλώς ένα σημείο. Αντίθετα, αλλάζει συνολικά τη λειτουργία της περιοχής.

Ολοκληρώνεται η Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω

Ένα από τα βασικά τμήματα αφορά την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Το τελευταίο κομμάτι της έχει μήκος 1,515 km και φτάνει έως την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν γίνει μόνο χωματουργικές εργασίες. Όμως ο δρόμος δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν εξυπηρετεί σήμερα την κυκλοφορία όπως θα έπρεπε.

Με την ολοκλήρωσή του, η Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω θα αποκτήσει λειτουργική σύνδεση με τον βασικό δυτικό άξονα της Αθήνας. Έτσι, οι οδηγοί θα έχουν μια νέα διέξοδο και το σημερινό κυκλοφοριακό φορτίο θα μοιραστεί καλύτερα.

Νέος Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά

Το έργο προβλέπει και την κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά. Ο νέος ημικόμβος θα συνδέσει τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Η παρέμβαση έχει κομβική σημασία, γιατί θα δώσει νέα δυνατότητα κίνησης σε οδηγούς που σήμερα περνούν από πιο επιβαρυμένες διαδρομές. Παράλληλα, θα βοηθήσει την πρόσβαση προς τη Δυτική Αττική, την Πελοπόννησο και τις βιομηχανικές ζώνες της περιοχής.

Αναβάθμιση στον Κόμβο Σχιστού

Το έργο αναβαθμίζει και τον υφιστάμενο Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού. Η σημερινή γέφυρα θα εξυπηρετεί την κίνηση Σχιστό – Κόρινθος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, οι εργασίες θα προσθέσουν δεύτερη γέφυρα Άνω Διάβασης πάνω από την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Αυτή θα εξυπηρετεί την κίνηση Αθήνα – Σχιστό με μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης, το έργο αναδιαμορφώνει την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά και του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού. Η παρέμβαση θα αυξήσει και θα αναδιατάξει τις λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να βελτιώσει τη ροή.

Νέος Ανισόπεδος Κόμβος Ναυπηγείων

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο νέος Ανισόπεδος Κόμβος Ναυπηγείων στη Λεωφόρο Σχιστού, κοντά στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Ο κόμβος αυτός θα αντικαταστήσει τον σημερινό ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σχιστού με την Παλάσκα. Σήμερα, το σημείο αυτό επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία, ειδικά στις ώρες αιχμής.

Με την κατάργηση του σηματοδοτούμενου κόμβου, η κυκλοφορία θα κινείται πιο ομαλά. Επιπλέον, το έργο θα ολοκληρώσει τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο γύρω οδικό δίκτυο και θα αναδιαμορφώσει τη Λεωφόρο Σχιστού μεταξύ των κόμβων Σχιστού και Ναυπηγείων.

Τι προβλέπουν οι προαιρέσεις

Το έργο περιλαμβάνει και τρεις προαιρέσεις. Αυτές μπορούν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο την παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, οι προαιρέσεις αφορούν:

την κατασκευή πρόσθετων κλάδων στους Ανισόπεδους Κόμβους Σχιστού και Ναυπηγείων,

την καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού,

τη διαμόρφωση του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου, με αξιοποίηση της Κάτω Διάβασης της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω.

Οι προαιρέσεις δείχνουν ότι το Υπουργείο βλέπει την παρέμβαση ως μέρος μιας ευρύτερης αναβάθμισης στη δυτική πύλη της Αθήνας. Άρα το έργο δεν λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά συνδέεται με μεγαλύτερο σχεδιασμό για τη Δυτική Αττική.

Γιατί το έργο είναι κρίσιμο για τη Δυτική Αττική

Ο Σκαραμαγκάς συγκεντρώνει αστική κυκλοφορία, βαριά μεταφορά, βιομηχανική δραστηριότητα και υπερτοπικές μετακινήσεις. Αυτή η μίξη δημιουργεί καθημερινή πίεση στο οδικό δίκτυο.

Σήμερα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, φανάρια, δύσκολες συνδέσεις και έντονη παρουσία φορτηγών. Επομένως, κάθε νέα ανισόπεδη σύνδεση μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εικόνα της περιοχής.

Το έργο θα βελτιώσει την πρόσβαση προς τη Δυτική Αττική και την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Παράλληλα, θα βοηθήσει τις μεταφορικές επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο όφελος θα το δουν οι καθημερινοί οδηγοί, οι οποίοι χάνουν χρόνο σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της Αττικής.

Με απλά λόγια, το έργο δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα σε μια περιοχή που εδώ και χρόνια χρειάζεται κυκλοφοριακή ανάσα.

Πότε θα ξεκινήσει

Το έργο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή, ξεκινά η περίοδος κατασκευής, η οποία έχει διάρκεια 36 μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα θα αρχίσει να μετρά από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση και όχι από τη συζήτηση στη Βουλή. Επομένως, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η επίσημη έναρξη των εργασιών.

Τι κρατάμε;