Premium λιμουζίνα κατέληξε στο νερό προσπαθώντας να βγάλει ένα jet-ski (φωτογραφίες)

Ένας οδηγός στην Πολωνία κατάφερε να ρίξει το jet-ski του στη θάλασσα, αλλά στη συνέχεια το αυτοκίνητό του έπρεπε να το οδηγήσει… δύτης.

Μια μέρα στην παραλία ξεκίνησε τέλεια, αλλά για τα πράγματα πήραν απρόσμενη τροπή

Ο οδηγός της BMW κατάφερε να ρίξει το jet-ski του στη θάλασσα, αλλά τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και το αυτοκίνητό του

Το πολυτελές του όχημα – μια BMW Σειρά 7 – κατέληξε στον πάτο του ποταμού

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στη μαρίνα OSiR επί της οδού Plocka, στην πόλη Wlocklawek της Πολωνίας. Σύμφωνα με την Εθελοντική Υπηρεσία Διάσωσης (WOPR), ο οδηγός κατάφερε να ρίξει επιτυχώς το jet ski, όμως λίγο αργότερα το αυτοκίνητο άρχισε να γλιστράει προς το νερό και τελικά έφτασε στον πάτο.

Απόδραση «στην τρίχα»

Ευτυχώς, ο οδηγός πρόλαβε να βγει από το όχημα δευτερόλεπτα πριν αυτό βυθιστεί. Ο οδηγός της BMW Σειράς 7 κατάφερε να βγει σώος και αβλαβής, αλλά το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί και για το αυτοκίνητό του. Στο σημείο έσπευσαν επτά μέλη της WOPR μαζί με δύτες της πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμουν στην ανάσυρση του οχήματος.

Οι δύτες έδεσαν την BMW με ιμάντες και γερανοφόρα οχήματα βοήθησαν να τραβηχτεί έξω η μαύρη BMW μαζί με το τρέιλερ. Δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές μοντέλο της Σειράς 7, ωστόσο, αυτό ήταν πιθανότατα και το τελευταίο του «ταξίδι», αφού τα ηλεκτρονικά δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά με το νερό.

Κι όμως έχει ξαναγίνει

Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, οι αρχές αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, ένα Opel Astra βυθίστηκε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Οι ζημιές τότε εκτιμήθηκαν περίπου στις 30.000 ζλότι (περίπου 7.000 ευρώ). Και σε εκείνη την περίπτωση, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η WOPR υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τη διαδικασία καθέλκυσης σκαφών, καθώς μια διασκεδαστική μέρα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε… ναυάγιο.

