Premium SUV με 0% επιτόκιο και €288/μήνα – Πού θα το δεις από κοντά

Ιδανική πρόταση για όσους αναζητούν ένα premium ηλεκτρικό SUV με προηγμένη τεχνολογία και υψηλές επιδόσεις

Δυναμικό παρών δίνει η Zeekr στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας το νέο Zeekr X στο Mediterranean Cosmos. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την αστική μετακίνηση με τον premium σχεδιασμό του, την προηγμένη τεχνολογία και τις υψηλές επιδόσεις του.

Το Zeekr X συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Mediterranean Cosmos, οι Θεσσαλονικείς έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να οδηγήσουν το νέο Zeekr X, αλλά και το δημοφιλές Zeekr 7X. Το Zeekr X ξεχωρίζει χάρη στον τολμηρό και σύγχρονο σχεδιασμό του, ενώ είναι ένα μοντέλο με έντονο ευρωπαϊκό DNA με το οποίο η εταιρεία θέλει να καθιερωθεί στην εγχώρια αγορά.

Το Zeekr X έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της Zeekr στη Σουηδία, δημιουργώντας ένα όχημα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κοινού.

Το εσωτερικό του μοντέλου αποτυπώνει την ίδια φιλοσοφία, με υψηλής ποιότητας υλικά, μινιμαλιστική σχεδίαση και ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής. Η ισχυρή ηλεκτρική του απόδοση, η επιτάχυνση και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού το καθιστούν ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για αποδράσεις εκτός αυτής.

Το Zeekr X διατίθεται με το ειδικό πρόγραμμα “Zeekr Xtreme Value 50”, με τιμή από €32.990 (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους του προγράμματος ΚΗ3) ή με προνομιακή χρηματοδότηση με 0% επιτόκιο και €288 τον μήνα, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών οχημάτων.

Η παρουσία του Zeekr X στο Mediterranean Cosmos αποτελεί ακόμα ένα βήμα της κινέζικης μάρκας για τη σύσταση μιας νέας σχέσης με το κοινό της Βόρειας Ελλάδας, βασισμένης στην καινοτομία, την αισθητική και τη βιώσιμη κινητικότητα.

