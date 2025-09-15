Προχωρά η Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα – Σε ποιο σταθμό έχει φτάσει;

Ο μετροπόντικας «Νίκη» έφτασε στον σταθμό Ελικώνος της Γραμμής 4. Πού βρίσκονται οι εργασίες και ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα;

Ο μετροπόντικας «Νίκη» έφτασε στον σταθμό Ελικώνος , έχοντας διανοίξει πάνω από 2 km.

Η «Αθηνά» έχει σκάψει 3,8 km και κινείται προς Πανεπιστημιούπολη.

Έχουν ολοκληρωθεί 6 από τους 15 σταθμούς σε διάνοιξη , συνολικά 5,8 km σήραγγας.

Προχωρούν εργασίες σε σταθμούς όπως Κολωνάκι και Ακαδημία , με άλλους σε αρχικά στάδια.

Νέο χρονοδιάγραμμα αναμένεται, καθώς το έργο προβλέπεται τώρα για μετά το 2029.

Σημαντική πρόοδος με τον μετροπόντικα «Νίκη»

Η νέα Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, συνεχίζει να προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Ο μετροπόντικας «Νίκη» έφτασε στον υπό κατασκευή σταθμό Ελικώνος, έχοντας ήδη διανύσει περισσότερα από 2 km. Είναι ο τρίτος σταθμός από τον οποίο περνά, μετά το Άλσος Βεΐκου και το Γαλάτσι, με επόμενο στόχο την Κυψέλη στα τέλη του 2025.

Ακολούθως, η «Νίκη» θα κατευθυνθεί προς Γκύζη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία και Κολωνάκι, για να καταλήξει στον Ευαγγελισμό στα τέλη του 2026.

Η πορεία της «Αθηνάς»

Το δεύτερο μηχάνημα, η «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη διανύσει περίπου 3,8 km, έχοντας περάσει από Γουδή, Ζωγράφου και Ιλίσια. Αυτή την περίοδο κατευθύνεται προς την Πανεπιστημιούπολη, για να συνεχίσει αργότερα σε Καισαριανή και να ολοκληρώσει τη διαδρομή της επίσης στον Ευαγγελισμό έως το 2026.

Με τα δύο μηχανήματα να εργάζονται παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί περίπου το 45% της σήραγγας (5,8 km από τα συνολικά 13 km).

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σταθμοί

Κολωνάκι : ο πιο προχωρημένος, με ολοκληρωμένη εκσκαφή και πλάκα θεμελίωσης.

Ακαδημία : στο 92% η εκσκαφή, στο 81% οι αντηρίδες.

Δικαστήρια : στο 90% οι εργασίες αντιστήριξης.

Αλεξάνδρας : στο 16% οι εκσκαφές.

Άλσος Βεΐκου : σε εξέλιξη οι εκσκαφές σε δύο τμήματα.

Γαλάτσι : εκσκαφή στο 35%, αντηρίδες στο 20%.

Ελικώνος : ολοκληρώθηκαν πάσσαλοι και κεφαλόδεσμος, ξεκινά η εκσκαφή.

Κυψέλη : πάσσαλοι στο 65%, αναμένονται εκσκαφές.

Εξάρχεια : αναμένεται η έναρξη εργασιών.

Καισαριανή, Ιλίσια, Ζωγράφου : σε διαφορετικά στάδια εκσκαφών.

Γουδή : καθυστερεί λόγω κεντρικού αγωγού ύδρευσης.

Ευαγγελισμός: παραμένει «μπλοκαρισμένος» λόγω εκκρεμοτήτων.

Νέο χρονοδιάγραμμα

Το έργο είχε αρχικά ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2029. Ωστόσο, αναμένεται νέα αναδιαμόρφωση χρονοδιαγράμματος από τον ανάδοχο (ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM), το οποίο θα εξεταστεί από την Ελληνικό Μετρό το προσεχές διάστημα.

Μέχρι στιγμής, έχουν περάσει 4 χρόνια και 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Ιούνιος 2021) σε σύνολο 8,5 ετών.

Τι είναι η Γραμμή 4

Η «πορτοκαλί γραμμή» αποτελεί το μεγαλύτερο έργο μετρό στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. Με προϋπολογισμό 1,8 δισ. ευρώ, θα διαθέτει 15 σταθμούς που περνούν από περιοχές όπως Γαλάτσι, Κυψέλη, Γκύζη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ιλίσια και Ζωγράφου.

Αναμένεται να εξυπηρετεί 340.000 επιβάτες καθημερινά .

Θα συνδέεται με τη Γραμμή 3 στον Ευαγγελισμό και με τη Γραμμή 2 στον Πανεπιστήμιο (μέσω Ακαδημίας) .

Οι συρμοί θα είναι αυτόματοι, χωρίς οδηγό , με συχνότητα ανά 90 δευτερόλεπτα στις ώρες αιχμής .

Οι αποβάθρες θα έχουν μήκος 90 μέτρα και θύρες ασφαλείας.

Τι κρατάμε;

Ο μετροπόντικας «Νίκη» έφτασε στον Ελικώνα , ενώ η «Αθηνά» προχωρά από την Κατεχάκη.

Ήδη έχουν διανοιχθεί 5,8 από τα 13 km σήραγγας.

Ο σταθμός Κολωνάκι προηγείται σε πρόοδο , ενώ άλλοι βρίσκονται σε εκσκαφές.

Νέο χρονοδιάγραμμα αναμένεται, με πιθανή μετατόπιση πέραν του 2029.

Η Γραμμή 4 θα αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις, με 340.000 νέους επιβάτες ημερησίως.

Δοκιμή Ford Puma Gen-E: Πιο φτηνό από το υβριδικό, πιο οικονομικό στην χρήση και το ίδιο Fun To Drive

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Έκπτωση 3.000 ευρώ για το πιο περιπετειώδες Volkswagen στην Ελλάδα