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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρώην παρουσιαστής του Top Gear έφαγε 2.000 ευρώ πρόστιμο για ταχύτητα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 02.08.2026
Autotypos Team
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Εκτός από πρόστιμα συνολικής αξίας περίπου 2.000 ευρώ, ο γνωστός παρουσιαστής «κέρδισε» και… 7 πόντους στην άδεια οδήγησής του

Αντιμέτωπος με βαριές κυρώσεις βρέθηκε ο Richard Hammond, γνωστός από τις εκπομπές Top Gear και The Grand Tour, καθώς καταδικάστηκε για δύο διαφορετικές παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 20 ημερών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι δύο παραβάσεις καταγράφηκαν από την αστυνομία του West Mercia σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής Herefordshire, με τον Hammond να οδηγεί δύο εντελώς διαφορετικά πολυτελή αυτοκίνητα: μια Porsche Taycan Cross Turismo και μια Bentley Continental GT.

Δύο παραβάσεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Hammond παραδέχθηκε και τις δύο παραβάσεις. Η πρώτη σημειώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου, όταν η Porsche Taycan Cross Turismo που οδηγούσε καταγράφηκε να κινείται με 68 mph (109 km/h) σε τμήμα της A40 στο Pencraig του Herefordshire, όπου το όριο ταχύτητας ήταν 50 mph (80 km/h).

Η δεύτερη παράβαση καταγράφηκε στις 22 Δεκεμβρίου στην A50 Rudhall Overbridge, επίσης στο Herefordshire. Εκεί ο παρουσιαστής οδηγούσε μια Bentley Continental GT, η οποία καταγράφηκε με 82 mph (132 km/h) σε δρόμο με όριο 70 mph (113 km/h).

Οι δύο υποθέσεις οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου στο Telford, καθώς οι υπερβάσεις κρίθηκαν αρκετά σοβαρές ώστε να μην αντιμετωπιστούν ως απλές τροχαίες παραβάσεις.

Bentley Continental

Ένοχος μέσω του δικηγόρου του

Ο Hammond, ο οποίος σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα κατοικεί κοντά στο Abergavenny, δήλωσε ένοχος και για τις δύο παραβάσεις μέσω του δικηγόρου του. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε καθυστερήσει λόγω διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούσαν την αποστολή της σχετικής αλληλογραφίας σε διαφορετικές διευθύνσεις.

Παράλληλα, δύο επιπλέον κατηγορίες, που αφορούσαν τη μη απάντηση στις σχετικές ειδοποιήσεις και τη μη γνωστοποίηση του οδηγού, αποσύρθηκαν, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να εξετάσει αποκλειστικά τις δύο παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας.

Συνολικό πρόστιμο 2.000 ευρώ

Η υπόθεση εκδικάστηκε από τη δικαστή Ann Minton, η οποία επέβαλε συνολική χρηματική ποινή 1.771 λιρών (περίπου 2.040 ευρώ). Το ποσό περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά πρόστιμα, ύψους 333 λιρών (περίπου 384 ευρώ) και 666 λιρών (περίπου 768 ευρώ) αντίστοιχα, καθώς και 240 λίρες (περίπου 277 ευρώ) για δικαστικά έξοδα, ενώ στις επιβαρύνσεις προστέθηκαν και τα προβλεπόμενα τέλη συνολικού ύψους 532 λιρών (περίπου 614 ευρώ). Πέρα από το οικονομικό σκέλος, ο Hammond επιβαρύνθηκε και με 7 βαθμούς ποινής στην άδεια οδήγησής του.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συγκέντρωση 12 βαθμών ποινής μέσα σε διάστημα τριών ετών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Ωστόσο, καθώς οι δύο πρόσθετες κατηγορίες αποσύρθηκαν, ο γνωστός παρουσιαστής απέφυγε αυστηρότερες κυρώσεις και η υπόθεση έκλεισε με την καταδίκη του αποκλειστικά για τις δύο παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας.

Πηγή: Motor1.com

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Tags
#Bentley Continental GT#PORSCHE TAYCAN CROSS TURISMO#Richard Hammond#The Grand Tour#Top Gear#πρόστιμο
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