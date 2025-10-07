Προσφορές Skoda: Δες τα μοντέλα που μπορείς να πάρεις με όφελος έως και 6.000 ευρώ

Η Skoda επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» – Διπλό όφελος έως 6.000 € και δωρεάν πακέτο φόρτισης!

H Skoda επεκτείνει το πρόγραμμα “Μήνας Ηλεκτροκίνηση” και τον μήνα Οκτώβριο, ένα πρόγραμμα που συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων των ηλεκτρικών της μοντέλων, προσφέροντας διπλό όφελος συνολικής αξίας 6.000 ευρώ και δωρεάν πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ.

Η εν λόγω ενέργεια αφορά τα ηλεκτρικά SUV της μάρκας, Elroq και Enyaq, δύο μοντέλα που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Ιούλιο του 2025 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο Top 5 των πωλήσεων στην Ευρώπη.

Skoda Elroq

Το νεότερο μέλος της ηλεκτρικής γκάμας είναι το Elroq, ένα compact SUV με μήκος λίγο πάνω από 4,4 μέτρα. Σχεδιαστικά φέρνει το νέο ύφος «Modern Solid» της Skoda, με πιο καθαρές γραμμές και δυναμικό παρουσιαστικό.

Στο εσωτερικό, προσφέρει ευρυχωρία για οικογένεια τεσσάρων ατόμων, πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους και πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η γκάμα μπαταριών κυμαίνεται από 52 έως 7 kWh, με αυτονομία που φτάνει ακόμη και τα 425 χιλιόμετρα WLTP. Η γρήγορη φόρτιση DC μπορεί να κατεβάσει το 10–80% σε περίπου μισή ώρα, κάτι που το καθιστά ιδανικό και για ταξίδια.

Το Elroq στοχεύει σε όσους αναζητούν ένα καθημερινό ηλεκτρικό SUV χωρίς υπερβολές στο κόστος. Με την προσφορά, γίνεται το πιο προσιτό εισιτήριο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης της Skoda.

Skoda Enyaq

Το Enyaq είναι ήδη καθιερωμένο στην αγορά ως το μεγάλο οικογενειακό SUV της Skoda. Σε σχέση με το Elroq, είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις, με ακόμα πιο άνετους χώρους για πέντε άτομα και πορτμπαγκάζ που ξεπερνά τα 585 λίτρα.

Διατίθεται σε εκδόσεις με πίσω ή τετρακίνηση, με ισχύ που ξεκινά από τους 150 ίππους και φτάνει έως τους 340 στις κορυφαίες παραλλαγές RS. Η αυτονομία ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα, ενώ το επίπεδο εξοπλισμού περιλαμβάνει συστήματα ασφαλείας, infotainment με οθόνη έως 13’’ και ποιοτική αίσθηση υλικών που παραπέμπει σε premium κατηγορία.

Το Enyaq είναι η επιλογή για όσους θέλουν κάτι πιο ευρύχωρο και ολοκληρωμένο, που μπορεί να αναλάβει και ρόλο μοναδικού οικογενειακού αυτοκινήτου.

Η Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει:

“Skoda e-Bonus” αξίας 3.000 €

Επιδότηση μέσω του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, ύψους 3.000 €

Παράλληλα, κάθε νέος αγοραστής επωφελείται από δωρεάν Wallbox Elli Charger Connect και δωρεάν μελέτη & τοποθέτηση συνολικής αξίας 840 €, σε συνεργασία με την Protergia, εξασφαλίζοντας πλήρη ετοιμότητα για φόρτιση στο σπίτι.

Η ενέργεια ισχύει για τιμολογήσεις έως 31 Οκτωβρίου 2025 και δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες.

