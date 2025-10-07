quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσφορές Skoda: Δες τα μοντέλα που μπορείς να πάρεις με όφελος έως και 6.000 ευρώ

ΤΡΙΤΗ | 07.10.2025
Autotypos Team
prosfores-skoda-des-ta-montela-pou-boreis-na-pareis-me-ofelos-eos-kai-6-000-evro-778280

Η Skoda επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» – Διπλό όφελος έως 6.000 € και δωρεάν πακέτο φόρτισης!

H Skoda επεκτείνει το πρόγραμμα “Μήνας Ηλεκτροκίνηση” και τον μήνα Οκτώβριο, ένα πρόγραμμα που συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων των ηλεκτρικών της μοντέλων, προσφέροντας διπλό όφελος συνολικής αξίας 6.000 ευρώ και δωρεάν πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ.

Η εν λόγω ενέργεια αφορά τα ηλεκτρικά SUV της μάρκας, Elroq και Enyaq, δύο μοντέλα που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Ιούλιο του 2025 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο Top 5 των πωλήσεων στην Ευρώπη.

Skoda Elroq

Το νεότερο μέλος της ηλεκτρικής γκάμας είναι το Elroq, ένα compact SUV με μήκος λίγο πάνω από 4,4 μέτρα. Σχεδιαστικά φέρνει το νέο ύφος «Modern Solid» της Skoda, με πιο καθαρές γραμμές και δυναμικό παρουσιαστικό.

Στο εσωτερικό, προσφέρει ευρυχωρία για οικογένεια τεσσάρων ατόμων, πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους και πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η γκάμα μπαταριών κυμαίνεται από 52 έως 7 kWh, με αυτονομία που φτάνει ακόμη και τα 425 χιλιόμετρα WLTP. Η γρήγορη φόρτιση DC μπορεί να κατεβάσει το 10–80% σε περίπου μισή ώρα, κάτι που το καθιστά ιδανικό και για ταξίδια.

Το Elroq στοχεύει σε όσους αναζητούν ένα καθημερινό ηλεκτρικό SUV χωρίς υπερβολές στο κόστος. Με την προσφορά, γίνεται το πιο προσιτό εισιτήριο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης της Skoda.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή Skoda Elroq 85: Το καλύτερο οικογενειακό SUV της γκάμας

Skoda Enyaq

Το Enyaq είναι ήδη καθιερωμένο στην αγορά ως το μεγάλο οικογενειακό SUV της Skoda. Σε σχέση με το Elroq, είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις, με ακόμα πιο άνετους χώρους για πέντε άτομα και πορτμπαγκάζ που ξεπερνά τα 585 λίτρα.

Διατίθεται σε εκδόσεις με πίσω ή τετρακίνηση, με ισχύ που ξεκινά από τους 150 ίππους και φτάνει έως τους 340 στις κορυφαίες παραλλαγές RS. Η αυτονομία ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα, ενώ το επίπεδο εξοπλισμού περιλαμβάνει συστήματα ασφαλείας, infotainment με οθόνη έως 13’’ και ποιοτική αίσθηση υλικών που παραπέμπει σε premium κατηγορία.

Το Enyaq είναι η επιλογή για όσους θέλουν κάτι πιο ευρύχωρο και ολοκληρωμένο, που μπορεί να αναλάβει και ρόλο μοναδικού οικογενειακού αυτοκινήτου.

Η  Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει:

Παράλληλα, κάθε νέος αγοραστής επωφελείται από δωρεάν Wallbox Elli Charger Connect και δωρεάν μελέτη & τοποθέτηση συνολικής αξίας 840 €, σε συνεργασία με την Protergia, εξασφαλίζοντας πλήρη ετοιμότητα για φόρτιση στο σπίτι.

Η ενέργεια ισχύει για τιμολογήσεις έως 31 Οκτωβρίου 2025 και δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Το crossover της Dacia που κάνει 1.600 km με ένα γέμισμα – Στην Ελλάδα με κάτω από 20.000 ευρώ;

Διήθηση με μοτοσυκλέτα: Πότε επιτρέπεται και πότε όχι – Τι λέει ο ΚΟΚ;

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

Tags
#Skoda#Skoda Elroq#Skoda Enyaq#Νέα
