Προσοχή: Αυτό είναι το νέο SMS-απάτη που στέλνουν σε όλους – Διάβασε το

Νέο SMS-απάτη για δήθεν απλήρωτο πρόστιμο τροχαίας κυκλοφορεί μαζικά. Δες πώς να το αναγνωρίσεις και τι δεν πρέπει να κάνεις.

Ένα νέο παραπλανητικό SMS κυκλοφορεί μαζικά από χθες και στοχεύει οδηγούς σε όλη την Ελλάδα, πατώντας πάνω στον φόβο για απλήρωτα πρόστιμα και δήθεν εκκρεμότητες με παραβάσεις. Το μήνυμα εμφανίζεται σαν επείγουσα ειδοποίηση για τροχαία παράβαση και καλεί τον παραλήπτη να πατήσει σε σύνδεσμο για να δει λεπτομέρειες και να πληρώσει.

Το βασικό είναι ένα. Μην πατήσεις τον σύνδεσμο.

Πώς είναι στημένο το μήνυμα

Το SMS μιλά για «ανεξόφλητο πρόστιμο τροχαίας» που παραμένει απλήρωτο για πάνω από 10 ημέρες και προσπαθεί να πιέσει τον παραλήπτη με αναφορές σε πρόσθετες χρεώσεις ή ακόμη και δικαστική διαδικασία.

Στη συνέχεια δίνει έναν σύνδεσμο που υποτίθεται ότι οδηγεί σε σελίδα πληρωμής. Το ύποπτο κομμάτι είναι ξεκάθαρο. Το link δεν παραπέμπει σε κανονικό κρατικό domain, αλλά σε άσχετη και παραπλανητική διεύθυνση, η οποία προσπαθεί να μοιάζει “επίσημη”.

Ακόμη ένα καμπανάκι είναι η φράση που ζητά από τον χρήστη να απαντήσει με «Ναι» αν δεν ανοίγει ο σύνδεσμος ή να τον αντιγράψει χειροκίνητα στον browser. Αυτή είναι κλασική τακτική για να ξεπεραστεί η πρώτη καχυποψία του παραλήπτη.

Τα σημεία που προδίδουν την απάτη

Το μήνυμα έχει αρκετά στοιχεία που το “καίνε”.

Πρώτον, χρησιμοποιεί γενικόλογη διατύπωση χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία οχήματος, αριθμό παράβασης ή πραγματικά αναγνωριστικά.

Δεύτερον, στηρίζεται στην πίεση και στον φόβο, με λέξεις όπως «άμεσα», «πρόσθετες χρεώσεις» και «δικαστική διαδικασία».

Τρίτον, ο σύνδεσμος δεν είναι επίσημος κρατικός ιστότοπος.

Τέταρτον, το ύφος και η σύνταξη έχουν μικρές αδεξιότητες που συχνά εμφανίζονται σε τέτοιες απάτες.

Τι δεν πρέπει να κάνεις

Αν λάβεις αυτό το μήνυμα, δεν πρέπει:

να πατήσεις τον σύνδεσμο









να απαντήσεις στο SMS

να δώσεις στοιχεία κάρτας, Taxisnet ή προσωπικά δεδομένα

να κατεβάσεις οτιδήποτε σου ζητηθεί από τέτοιο link

Τι πρέπει να κάνεις

Η ασφαλής κίνηση είναι να διαγράψεις το μήνυμα και να μην αλληλεπιδράσεις καθόλου μαζί του. Αν έχεις αμφιβολία για το αν υπάρχει πραγματική εκκρεμότητα, έλεγξε μόνο από τις γνωστές επίσημες κρατικές πλατφόρμες που χρησιμοποιείς εσύ ο ίδιος, πληκτρολογώντας χειροκίνητα τη σωστή διεύθυνση και όχι μέσα από το SMS.

Αν κάποιος πάτησε ήδη τον σύνδεσμο και έδωσε στοιχεία, χρειάζεται άμεση αλλαγή κωδικών και επικοινωνία με την τράπεζά του, ειδικά αν καταχωρήθηκαν στοιχεία κάρτας.

Το μήνυμα που κυκλοφορεί

Το SMS που λαμβάνουν πολλοί οδηγοί γράφει:

«Ειδοποίηση Τροχαίας Παράβασης

Το πρόστιμο τροχαίας που αφορά το όχημά σας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες.

Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων ή πιθανής δικαστικής διαδικασίας, παρακαλούμε τακτοποιήστε την πληρωμή το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και να ολοκληρώσετε την πληρωμή μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

-Εδώ παραθέτουν τον επικίνδυνο σύνδεσμο-

Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το σύνδεσμο, απαντήστε με “Ναι”, , μπορείτε να τον αντιγράψετε και να τον επικολλήσετε στον φυλλομετρητή σας (π.χ. Safari ή Chrome).»

Τι κρατάμε;