Προσοχή: Νέα απάτη με ψεύτικες κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσω SMS

Νέο SMS-απάτη για δήθεν πρόστιμο υπερβολικής ταχύτητας. Πώς το αναγνωρίζεις, τι να κάνεις και τι ισχύει αν πάτησες το link.

Χαμός με τις ηλεκτρονικές απάτες τις τελευταίες ημέρες. Κυκλοφορεί νέο μήνυμα SMS που εμφανίζεται ως «ειδοποίηση» για παράβαση ορίου ταχύτητας και ζητά άμεση πληρωμή μικρού ποσού μέσω συνδέσμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης με στόχο την υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων.

Πώς είναι το μήνυμα που στέλνουν

Το SMS χρησιμοποιεί βαριά διατύπωση για να πιέσει τον παραλήπτη, μιλά για «ποινικό τίμημα», «ποινική απόφαση» και προθεσμία λίγων ημερών. Αναφέρει μικρό ποσό «6,99 ευρώ» και παραπέμπει σε link για πληρωμή.

Ο σύνδεσμος που δίνεται στο μήνυμα είναι ο εξής:

https://aademj.top/gr

Στο ίδιο SMS εμφανίζονται και αναφορές σε τρόπους πληρωμής που δεν ταιριάζουν με ελληνική πραγματικότητα, όπως Alipay και WeChat.

Τα “κόκκινα σημάδια” που το προδίδουν

Με βάση το περιεχόμενο του μηνύματος και όσα επισημαίνει η Αστυνομία, υπάρχουν αρκετά σημεία που δείχνουν ότι είναι απάτη.

Το μήνυμα έχει πολλά ορθογραφικά, συντακτικά και νοηματικά λάθη.

Ζητά να πατήσεις σύνδεσμο και να πληρώσεις άμεσα.

Το link δεν είναι επίσημο domain ελληνικής υπηρεσίας, είναι τυχαίο και ύποπτο.

Αναφέρει διαδικασίες που δεν υπάρχουν, όπως «πιστοποιημένη πλατφόρμα ποινικών τιμωριών μεταφορών».

Προσπαθεί να σε αγχώσει με δήθεν προθεσμίες, τόκους και «αρνητική επίδραση» σε δήθεν «πιστοποιητική».

Τι λέει η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία αναφέρει ότι επιτήδειοι στέλνουν SMS για δήθεν επιβολή «ποινής» ή «προστίμου» λόγω υπέρβασης ορίου ταχύτητας, με σύνδεσμο για άμεση πληρωμή μικρού ποσού. Τονίζει ότι το μήνυμα περιέχει πολλά λάθη, κάτι που ενισχύει τον απατηλό χαρακτήρα του.

Οι οδηγίες που δίνει είναι ξεκάθαρες.

Να μην ανταποκρίνεσαι στο μήνυμα.

Να μην πατάς τον σύνδεσμο.

Να μην καταχωρείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Να το αγνοείς και να το διαγράφεις.

Τι να κάνεις αν το λάβεις

Μην πατήσεις το link. Διέγραψε το SMS. Αν θέλεις να το κρατήσεις ως στοιχείο, κάνε screenshot μόνο του μηνύματος, χωρίς να ανοίξεις τον σύνδεσμο. Ενημέρωσε άτομα γύρω σου, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί τέτοιες απάτες ποντάρουν στο άγχος.

Αν πάτησες το link ή έβαλες στοιχεία

Η Αστυνομία συστήνει άμεση επικοινωνία με την τράπεζα και ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

Πρακτικά βήματα, με σειρά προτεραιότητας:

Επικοινώνησε αμέσως με την τράπεζά σου, ειδικά αν έβαλες στοιχεία κάρτας ή ολοκλήρωσες κάποια «πληρωμή».

Ζήτησε ακύρωση κάρτας ή μπλοκάρισμα συναλλαγών, ανάλογα με το τι ακριβώς έγινε.

Άλλαξε τους κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες που μπορεί να σχετίζονται, αν έδωσες στοιχεία που χρησιμοποιείς και αλλού.

Κράτα τα στοιχεία του περιστατικού, όπως ώρα, αριθμό αποστολέα και screenshot.

Τι κρατάμε;