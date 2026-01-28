quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσοχή: Νέα απάτη με SMS της ΑΑΔΕ για απλήρωτο «φόρο κυκλοφορίας» – Δες το επικίνδυνο μήνυμα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 28.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
prosochi-nea-apati-me-sms-tis-aade-gia-apliroto-foro-kykloforias-des-to-epikindyno-minyma-791127

Ξεκίνησε  νέος κύκλος αποστολής μηνυμάτων από επιτήδειους – Τι θέλει προσοχή και τι να κάνεις αν λάβεις το SMS

Μήνυμα που εμφανίζεται να προέρχεται από την ΑΑΔΕ και κάνει λόγο για εκκρεμείς πληρωμές «φόρου κυκλοφορίας» άρχισε να λαμβάνεται τις τελευταίες ώρες από πολίτες, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση.

Ανάμεσα στους παραλήπτες, ήταν και ένας από εμάς μέλος της συντακτικής μας ομάδας, ο οποίος μας έστειλε άμεσα το σχετικό screenshot.

Το SMS φέρει ως αποστολέα την ένδειξη «myAADE» και καλεί τον παραλήπτη να πατήσει σε σύνδεσμο προκειμένου να τακτοποιήσει δήθεν οφειλή για το όχημά του. Ωστόσο, πρόκειται για απάτη (phishing) και όχι για επίσημη ειδοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί το μήνυμα είναι ύποπτο

Ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα δεν οδηγεί σε επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, αλλά σε εξωτερικό domain που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί αποκλειστικά ιστοσελίδες με κατάληξη .gov.gr ή .aade.gr και όχι .com

Επιπλέον:

  • Η ΑΑΔΕ δεν αποστέλλει SMS με links για πληρωμές ή οφειλές
  • Τα επίσημα ειδοποιητήρια εμφανίζονται μόνο στο myAADE, στο gov.gr inbox ή αποστέλλονται μέσω email
  • Τα μηνύματα απάτης είναι γενικά, χωρίς αναφορά σε πινακίδα, ΑΦΜ ή συγκεκριμένο ποσό

Ο στόχος των δραστών

Σκοπός των επιτήδειων είναι να παρασύρουν τους πολίτες να πατήσουν τον σύνδεσμο και να εισαγάγουν:

  • στοιχεία τραπεζικής κάρτας
  • ή κωδικούς Taxisnet

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά και οικονομικά δεδομένα.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι πολίτες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καλούνται:

  • να μην πατήσουν τον σύνδεσμο
  • να διαγράψουν άμεσα το μήνυμα
  • να μην καταχωρήσουν σε καμία περίπτωση  προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Για οποιονδήποτε έλεγχο οφειλών, οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται μόνο με δική τους πρωτοβουλία στην επίσημη πλατφόρμα https://www.aade.gr/mycar

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη πατήσει τον σύνδεσμο ή έχει δώσει στοιχεία, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και αλλαγή κωδικών πρόσβασης.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#phising#SMS#Απάτη#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

megalyteri-aftonomia-gia-ta-ilektrika-suv-tis-ford-poso-ftanoun-791089

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Μεγαλύτερη αυτονομία για τα ηλεκτρικά SUV της Ford – Πόσο φτάνουν;
sta-prasa-piastike-organosi-pou-ekleve-kai-polouse-aftokinita-kai-motosykletes-stin-attiki-pos-leitourgousan-791082

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Στα πράσα: Πιάστηκε οργάνωση που έκλεβε και πωλούσε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες στην Αττική – Πώς λειτουργούσαν;
dystychima-filathlon-paok-martyria-travmatia-blokare-to-timoni-stin-prosperasi-video-791025

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Δυστύχημα φιλάθλων ΠΑΟΚ: Μαρτυρία τραυματία – «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» (Video)
graftike-istoria-to-revma-xeperase-ti-venzini-se-poliseis-stin-evropi-772763

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Γράφτηκε ιστορία: Το ρεύμα ξεπέρασε τη βενζίνη σε πωλήσεις στην Ευρώπη
i-koryfaia-mercedes-amg-apo-ti-seira-me-to-elliniko-onoma-dokimazetai-sto-chioni-791051

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Η κορυφαία Mercedes-AMG από τη σειρά με το ελληνικό όνομα δοκιμάζεται στο χιόνι
to-tromaktiko-video-apo-to-thanatiforo-trochaio-me-tous-7-ellines-sti-roumania-prosochi-viaies-eikones-791026

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.01.2026

Το τρομακτικό video από το θανατηφόρο τροχαίο με τους 7 Έλληνες στη Ρουμανία – Προσοχή: βίαιες εικόνες

Πρόσφατες Ειδήσεις