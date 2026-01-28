Προσοχή: Νέα απάτη με SMS της ΑΑΔΕ για απλήρωτο «φόρο κυκλοφορίας» – Δες το επικίνδυνο μήνυμα

Ξεκίνησε νέος κύκλος αποστολής μηνυμάτων από επιτήδειους – Τι θέλει προσοχή και τι να κάνεις αν λάβεις το SMS

Μήνυμα που εμφανίζεται να προέρχεται από την ΑΑΔΕ και κάνει λόγο για εκκρεμείς πληρωμές «φόρου κυκλοφορίας» άρχισε να λαμβάνεται τις τελευταίες ώρες από πολίτες, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση.

Ανάμεσα στους παραλήπτες, ήταν και ένας από εμάς μέλος της συντακτικής μας ομάδας, ο οποίος μας έστειλε άμεσα το σχετικό screenshot.

Το SMS φέρει ως αποστολέα την ένδειξη «myAADE» και καλεί τον παραλήπτη να πατήσει σε σύνδεσμο προκειμένου να τακτοποιήσει δήθεν οφειλή για το όχημά του. Ωστόσο, πρόκειται για απάτη (phishing) και όχι για επίσημη ειδοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Γιατί το μήνυμα είναι ύποπτο

Ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα δεν οδηγεί σε επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, αλλά σε εξωτερικό domain που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί αποκλειστικά ιστοσελίδες με κατάληξη .gov.gr ή .aade.gr και όχι .com

Επιπλέον:

Η ΑΑΔΕ δεν αποστέλλει SMS με links για πληρωμές ή οφειλές

για πληρωμές ή οφειλές Τα επίσημα ειδοποιητήρια εμφανίζονται μόνο στο myAADE , στο gov.gr inbox ή αποστέλλονται μέσω email

, στο ή αποστέλλονται μέσω email Τα μηνύματα απάτης είναι γενικά, χωρίς αναφορά σε πινακίδα, ΑΦΜ ή συγκεκριμένο ποσό

Ο στόχος των δραστών

Σκοπός των επιτήδειων είναι να παρασύρουν τους πολίτες να πατήσουν τον σύνδεσμο και να εισαγάγουν:

στοιχεία τραπεζικής κάρτας

ή κωδικούς Taxisnet

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά και οικονομικά δεδομένα.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι πολίτες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καλούνται:

να μην πατήσουν τον σύνδεσμο

να διαγράψουν άμεσα το μήνυμα

να μην καταχωρήσουν σε καμία περίπτωση προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Για οποιονδήποτε έλεγχο οφειλών, οι πολίτες πρέπει να εισέρχονται μόνο με δική τους πρωτοβουλία στην επίσημη πλατφόρμα https://www.aade.gr/mycar

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη πατήσει τον σύνδεσμο ή έχει δώσει στοιχεία, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και αλλαγή κωδικών πρόσβασης.