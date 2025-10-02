Προσοχή στον ΚΟΚ: Το πρόστιμο των 350 ευρώ που δόθηκε 2.952 φορές μέσα στον Σεπτέμβριο

Η Τροχαία κατέγραψε 2.952 παραβάσεις των 350 ευρώ τον Σεπτέμβριο με αφαίρεση διπλώματος. Δες όλα τα στοιχεία αναλυτικά.

Η Τροχαία Αττικής ανακοίνωσε τα στοιχεία παραβάσεων για τον Σεπτέμβριο και ένα νούμερο ξεχωρίζει. 2.952 οδηγοί δικύκλων εντοπίστηκαν να κινούνται χωρίς κράνος, μια παράβαση που συνοδεύεται από πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε περίπτωση που ο οδηγός δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι, παρά τις συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης, η μη χρήση κράνους παραμένει από τα πιο επικίνδυνα και συχνά λάθη στους ελληνικούς δρόμους.

34.316 παραβάσεις μόνο τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, μέσα σε έναν μήνα βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις, εκ των οποίων 471 σε βαθμό πλημμελήματος. Τα στατιστικά δείχνουν ότι η απροσεξία και η παραβίαση βασικών κανόνων παραμένουν κύριες αιτίες τροχαίων, με τις πιο συχνές παραβάσεις να αφορούν:

814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (29 πλημμελήματα),

(29 πλημμελήματα), 2.918 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα ,

, 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ,

, 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

κατά την οδήγηση, 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

2.952 παραβάσεις για μη χρήση κράνους ,

, 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Διαβάστε επίσης: Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;

Η Τροχαία υπογραμμίζει ότι το κράνος αποτελεί το βασικότερο μέσο προστασίας για αναβάτες δικύκλων, καθώς μειώνει δραστικά τον κίνδυνο θανατηφόρου τραυματισμού. Παρ’ όλα αυτά, χιλιάδες οδηγοί συνεχίζουν να το αγνοούν, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τη ζωή τους.

559 τροχαία – 6 νεκροί και 663 τραυματίες

Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 559 τροχαία ατυχήματα στην Αττική, με 6 νεκρούς, 8 σοβαρά τραυματίες και 655 ελαφρά τραυματίες. Τα βασικά αίτια των ατυχημάτων ήταν η απροσεξία, η παραβίαση σημάτων και η λανθασμένη συμπεριφορά πεζών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, η μη χρήση κράνους επέτεινε τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής καλεί όλους τους οδηγούς να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επισημαίνοντας ότι η προσεκτική οδήγηση και ο σεβασμός των κανόνων σώζουν ζωές.

Τι κρατάμε;

2.952 οδηγοί πιάστηκαν χωρίς κράνος τον Σεπτέμβριο.

τον Σεπτέμβριο. Το πρόστιμο είναι 350 € με αφαίρεση διπλώματος για 15 ημέρες.

με αφαίρεση διπλώματος για 15 ημέρες. Συνολικά 34.316 παραβάσεις στην Αττική σε έναν μήνα.

σε έναν μήνα. 559 τροχαία, με 6 νεκρούς και 663 τραυματίες.

με 6 νεκρούς και 663 τραυματίες. Η Τροχαία υπενθυμίζει: το κράνος σώζει ζωές – κάθε φορά.

