Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε οδηγούς ταξί στην Αθήνα – Τι έκαναν;

Νέα ειδική εξόρμηση από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. με στόχο τους οδηγούς ταξί στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. την τελευταία εβδομάδα, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών ταξί στην Αττική.

Συνελήφθησαν 2 οδηγοί που κατείχαν πλαστή άδεια και εντοπίστηκαν 30 οδηγοί ταξί που δεν είχαν την ειδική άδεια.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 82 τροχονομικές παραβάσεις ειδικών διατάξεων που αφορούν το νόμιμο της κυκλοφορίας και οδήγησης ταξί καθώς και του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά:

17 για μεταφορά επιβατών χωρίς λειτουργία ταξιμέτρου,

10 για άρνηση μίσθωσης,

1 για δυσδιάκριτη πινακίδα,

1 για απόκρυψη ταξιμέτρου,

1 για κάπνισμα οδηγού εντός οχήματος ταξί,

1 για χρήση διπλής αντί για μονής ταρίφα και

5 για λοιπές παραβάσεις.

Στο ως άνω πλαίσιο αφαιρέθηκαν 9 άδειες ικανότητας οδήγησης, 3 άδειες κυκλοφορίας, 3 ειδικές άδειες οδήγησης ταξί και 2 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 2 οχήματα.

Οι έλεγχοι με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους μετακινούμενους πολίτες θα συνεχιστούν.

Πηγή: Astynomia.gr

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

1) Πλαστή/παραποιημένη άδεια (ή χρήση πλαστής): ποινική δίωξη

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ρητά ότι όποιος κατέχει πλαστή/παραποιημένη άδεια οδήγησης ή κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές της πλαστογραφίας (ΠΚ 216).

Στον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 216): η κατάρτιση πλαστού/νόθευση εγγράφου και η εν γνώσει χρήση πλαστού/νοθευμένου τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

Υπάρχει και βαρύτερη κλιμάκωση όταν υπάρχει σκοπός περιουσιακού οφέλους/βλάβης, και σε πολύ μεγάλα ποσά μπορεί να φτάσει μέχρι κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή.

2) Αν οδηγεί ταξί χωρίς “γνήσια/ισχύουσα” ειδική άδεια Ε.Δ.Χ.: διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων

Για τα ταξί υπάρχει επιπλέον ειδικό πλαίσιο: ο ν. 4070/2012 (άρθρο 95 παρ. 5) προβλέπει ότι αν διαπιστωθεί πως εργάζεται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. πρόσωπο χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ., επιβάλλονται:

Διοικητικό πρόστιμο 2.000 € στον οδηγό και ξεχωριστά 2.000 € στον ιδιοκτήτη (ή στον εκμεταλλευτή, όπου υπάρχει παραχώρηση εκμετάλλευσης), και

Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων του ταξί για 3 μήνες (και 6 μήνες σε υποτροπή).

Πρακτικά: αν η “ειδική άδεια ταξί” είναι πλαστή, για την Πολιτεία είναι σαν να μην υπάρχει νόμιμη ειδική άδεια, άρα αυτό το πακέτο κυρώσεων είναι πολύ πιθανό να “κουμπώσει” παράλληλα με την ποινική υπόθεση.

3) Πρόσθετες συνέπειες (ανά περίπτωση)

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο ΚΟΚ προβλέπει και συνέπειες γύρω από οδήγηση χωρίς νόμιμη άδεια (π.χ. στέρηση δικαιώματος απόκτησης άδειας για χρόνια με δικαστική απόφαση σε ορισμένες περιπτώσεις).

Επίσης, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά (π.χ. εξαπάτηση εργοδότη/επιβατών, χρήση πλαστού για πρόσληψη, επανάληψη, ατύχημα), μπορεί να εξεταστούν και άλλες διατάξεις, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα δικογραφίας και νομικής αξιολόγησης.