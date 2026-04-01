Πρωταπριλιά με… αληθινό όφελος 5.000€ από τη Zeekr – Για ποιο μοντέλο;

Η Zeekr γιορτάζει τη φετινή Πρωταπριλιά προσφέροντας πραγματικό όφελος 5.000 ευρώ για το premium compact ηλεκτρικό SUV της

Η Zeekr υποδέχεται την 1η Απριλίου με μια πολύ συγκεκριμένη και ελκυστική προσφορά: όφελος 5.000 ευρώ στο compact premium ηλεκτρικό SUV, Zeekr X. Από την 1η Απριλίου, η τιμή του Zeekr X διαμορφώνεται στα 32.990 ευρώ, χάρη στο αυξημένο όφελος που προσφέρει το πρόγραμμα Xtreme Value 50.

Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό όφελος για τον πελάτη μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

Αυτό είναι το Zeekr X

Το Zeekr X ξεχωρίζει για τον τολμηρό και σύγχρονο σχεδιασμό του, που φέρει έντονο ευρωπαϊκό DNA. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της Zeekr στη Σουηδία, όπου η σκανδιναβική αισθητική συνδυάζεται αρμονικά με λειτουργικότητα και προηγμένη τεχνολογία. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κοινού.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η ίδια φιλοσοφία: υψηλής ποιότητας υλικά, μινιμαλιστική σχεδίαση και ψηφιακές τεχνολογίες τελευταίας γενιάς. Το Zeekr X προσφέρει ισχυρή ηλεκτρική απόδοση, άμεση επιτάχυνση και εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, καθιστώντας το ιδανική επιλογή τόσο για καθημερινή χρήση στην πόλη όσο και για εξορμήσεις εκτός αστικού περιβάλλοντος.

Για όσους προτιμούν εναλλακτική λύση, η εταιρεία προσφέρει όφελος 2.500 ευρώ σε συνδυασμό με ιδιαίτερα προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης. Έτσι, είναι δυνατή η απόκτηση του μοντέλου με 0% επιτόκιο και μηνιαία δόση από 245 ευρώ, ή με επιτόκιο 3,9% και μηνιαία δόση από 357 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, το Zeekr X αποτελεί μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV.

Με αυτή την κίνηση, η κινέζικη μάρκα δείχνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να κάνει την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία και την premium εμπειρία οδήγησης πιο προσιτές στο ελληνικό κοινό, χωρίς να κάνει καμία έκπτωση στην ποιότητα, τον εξοπλισμό και την αξία του αυτοκινήτου.

